Football Talk. Genk-aanwinst Muñoz kan nog steeds niet overvliegen - Broer Bobby Charlton overleden - STVV-speler test positief op coronavirus

11 juli 2020

Nog altijd geen groen licht voor Muñoz

De papiermolen om Daniel Muñoz aan een visum en een werkvergunning voor ons land te helpen is nog steeds niet in orde. Bij Racing Genk hoopte men dat het licht definitief op groen zou springen voor de Colombiaanse verdediger, maar dat is dus nog steeds niet het geval. Intussen tikt de tijd verder, volgende week zondag vertrekt er in Bogota een charter met 190 profsporters aan boord richting Madrid. Het zitje voor Muñoz is nog niet gegarandeerd.

STVV-speler Van Helden test positief op coronavirus

STVV-speler Rein Van Helden heeft positief getest op het coronavirus. Desondanks gaat de oefenpot tegen Anderlecht van deze middag gewoon door. (FKS)

Copa Libertadores hervat in september

De Copa Libertadores wordt op 15 september hervat. De Zuid-Amerikaanse tegenhanger van de Champions League werd in maart stilgelegd omwille van de coronacrisis. De Copa Sudamericana, het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Europa League, wordt vanaf 27 oktober hernomen, eveneens met inachtname van strikte gezondheidsmaatregelen.

De twee competities worden voortgezet volgens het traditionele format, met de oorspronkelijk voorziene wedstrijden op het programma. Voor de Copa Libertadores staan de achtste finales op 25 november en 2 december gepland, de kwartfinales op 9 en 16 december en de halve finales op 6 en 13 januari 2021. De data voor de finales van de twee toernooien zijn nog niet vastgelegd, maar volgens de Conmebol zijn ze voorzien in de tweede helft van januari 2021.

Speler van Sporting Kansas City test positief op coronavirus

Een speler van Sporting Kansas City, een team dat deelneemt aan het toernooi waarmee de Noord-Amerikaanse Major League Soccer (MLS) wordt hervat, heeft positief getest op het coronavirus en is in quarantaine geplaatst. De speler in kwestie legde twee positieve tests af sinds hij in Orlando (Florida) aankwam voor het het minitoernooi MLS is Back. Dat toernooi ging woensdag van start in Disney World. In maart werd de competitie al na twee speeldagen stopgezet. Twee teams, Nashville en Dallas, moesten zich al terugtrekken uit het toernooi na meerdere coronagevallen in hun rangen.

Jack Charlton overleden

De voormalige voetballer Jack Charlton, die in 1966 het WK won met Engeland, is vrijdag op 85-jarige leeftijd overleden. De Leeds United-legende was al lange tijd ziek, zo meldt zijn voormalige club zaterdag. De oudere broer van Manchester United-icoon Bobby Charlton maakte deel uit van de Engelse selectie die in 1966 het WK in eigen land won. Hij kwam in elke match op die WK-eindronde in actie. Jack Charlton verzamelde in totaal 35 caps. Hij scoorde zes keer voor de Three Lions.

Jack Charlton speelde slechts voor één club in zijn carrière. In 23 jaar als speler trad hij in 773 wedstrijden aan voor Leeds United, goed voor 96 doelpunten. De voormalige centrale verdediger maakte op 25 april 1953 zijn debuut. Met Leeds United kroonde hij zich in 1969 tot kampioen. Verder heeft hij ook een FA Cup (1972) en een League Cup (1968) op zijn palmares staan. In 1973 speelde Charlton zijn laatste wedstrijd.

Na zijn carrière als speler coachte Charlton Middlesbrough (1973-77), Sheffield Wednesday (1977-83) en Newcastle United (1984-85). Van 1986 tot 1996 was hij bondscoach van de Ierse nationale ploeg.

Alle wedstrijden van de 35e speeldag in de Premier League beginnen dit weekend met een minuut stilte ter ere van de overleden Engelsman. De spelers zullen ook een zwarte rouwband dragen.

Zes spelers van Rode Ster Belgrado testen positief op coronavirus

Zes spelers van Rode Ster Belgrado hebben positief getest op het coronavirus. Dat heeft de Servische kampioen zaterdag aangekondigd. De spelers in kwestie gaan de komende twee weken in zelfisolatie.

Op 22 juni meldde de club al dat vijf spelers positief testten op het coronavirus, twee dagen na het vieren van de titel voor 18.000 toeschouwers. De rest van de spelers en de trainers werden nadien ook aan een controle onderworpen maar dat leverde geen bijkomende gevallen op.

Servië was een van de eerste landen in Europa waar de maatregelen tegen COVID-19 werden versoepeld, en was zelfs het eerste land op het oude continent waar fans opnieuw massa-evenementen mochten bijwonen. Recent lijkt de pandemie er echter weer op te leven. Servië telt tot nu toe ongeveer 18.000 coronabesmettingen, en zeker 370 COVID-19-doden.