Football Talk. Geen replays meer in FA Cup - Overname Waasland-Beveren? “Er zijn gesprekken bezig, maar dat is al lang zo”

13 augustus 2020

Geplande rentree Robben bij FC Groningen uitgesteld

De geplande rentree van Arjen Robben bij FC Groningen is uitgesteld. De 36-jarige aanvaller zou morgen zijn opwachting maken in het oefenduel met PEC Zwolle. “Arjen heeft de afgelopen week in zijn trainingsprogramma de grenzen opgezocht en het randje aangetikt. De inspanningen die hij de afgelopen week heeft verricht, hebben geleid tot wat lichte fysieke klachten in de vorm van spierpijn en stijfheid”, aldus trainer Danny Buijs.

Robben diende zelf het verzoek in om zijn rentree uit te stellen. “Ik wil nog fitter worden, voordat ik aan wedstrijden begin. Ik heb een hele goede trainingsweek gehad, waarbij ik dingen honderd procent heb kunnen doen. Ik sta er echt heel goed voor, maar een wedstrijd spelen is toch totaal iets anders dan trainingen. Na een jaar lang niet gevoetbald te hebben, is het logisch dat je klachten krijgt”, verklaarde Robben.

“Dat hoort bij de inspanningen die je levert. Het lijf reageert op trainingen, je lichaam moet hieraan weer wennen. Dat gaat goed, maar ik vond het nog onvoldoende om in wedstrijdverband in actie te komen. Ik wil zelf ook voor de volle honderd procent het goede gevoel hebben dat ik klaar ben voor wedstrijden. Daarvoor wil ik eerst nog meer groepstrainingen afwerken.”

Robben maakte eind juni bekend dat hij terugkeert bij de club waar hij zijn loopbaan begon. Na zijn afscheid bij Bayern München deed hij een jaar niets. FC Groningen en PEC treffen elkaar in het stadion van de Groningers. De wedstrijd duurt niet twee keer 45 minuten, maar twee keer een uur. Er wordt een beperkt aantal fans toegelaten tot het stadion.

Geen replays meer in FA Cup

In de strijd om de Engelse FA Cup zal er dit seizoen na een gelijkspel geen nieuw duel, een zogenoemde replay, worden gespeeld. De maatregel is genomen om de druk van het speelschema af te halen die is ontstaan door het coronavirus, maakte de Engelse voetbalbond bekend.

Op financieel vlak grijpt de FA ook in. Het prijzengeld wordt na twee recordjaren teruggeschroefd naar het niveau van 2017-2018. Als reden daarvoor geeft de FA ook de impact van het coronavirus. Volgens de BBC krijgen de winnaars dit jaar 1,8 miljoen pond (omgerekend bijna 2 miljoen euro) overgemaakt. Bij de afgelopen editie was dat twee keer zoveel.

Arsenal ging er dit jaar voor de veertiende keer met de beker vandoor. In de finale, die naar 1 augustus was verschoven, wonnen de Gunners van stadgenoot Chelsea. De eerste ronde van het seizoen 2020-2021 wordt gespeeld op 1 september. De finale op Wembley staat op 15 mei 2021 gepland.

Pavard hoopt op rentree bij Bayern en reist af naar Lissabon

Benjamin Pavard is donderdag afgereisd naar Lissabon in de hoop nog in actie te komen voor Bayern München tijdens het eindtoernooi van de Champions League. De Franse verdediger liep twee weken geleden tijdens de eerste groepstraining na een korte pauze een voetblessure op.

De 24-jarige Pavard miste daardoor zaterdag het duel met Chelsea, dat met 4-1 eenvoudig werd gewonnen. Bayern neemt het vrijdag op tegen FC Barcelona, dat zaterdag Napoli uitschakelde. Ook dat duel moet Pavard missen.

Mocht Bayern zich ten koste van FC Barcelona plaatsen voor de halve finales, dan behoort een rentree tot de mogelijkheden. “We zullen het van dag tot dag bekijken. Het is mogelijk dat hij tijdens het toernooi alsnog kan instromen. We zullen er alles aan doen”, liet trainer Hansi Flick eerder optekenen. Pavard werd tegen Chelsea vervangen door Joshua Kimmich, die doorgaans op het middenveld speelt.

Jason Denayer in selectie tegen Manchester City

Jason Denayer en Maxwel Cornet vielen vorige week in de terugwedstrijd tegen Juventus beiden uit met een blessure. Rudi Garcia heeft het duo nu toch opgeroepen voor de wedstrijd tegen Manchester City in de kwartfinale van de Champions League komende zaterdag.

Overname Waasland-Beveren?

Komt ook Waasland-Beveren binnenkort in buitenlandse handen? En gaf het behoud in 1A een mogelijke overname een beslissend duwtje in de rug? Goed mogelijk, al laat voorzitter Dirk Huyck niet in zijn kaarten kijken. “Ik heb altijd gezegd dat er op lange termijn nood is aan goede investeerders als nieuwe stap in onze ontwikkeling, maar je moet ze natuurlijk wel nog vinden”, vertelde hij bij TV Oost. “Er zijn gesprekken bezig, maar dat is al lang zo. Tussen gesprek en handtekening zit nog een heel groot verschil. De kans zit erin dat er binnenkort een akkoord komt, maar nu is dat er nog niet. We gaan ons niet haasten, geen fouten maken in dit dossier. Deze week verwacht ik nog geen witte rook.”