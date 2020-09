Football Talk. Geen quarantaine voor Krmencik - Zaniolo (AS Roma) houdt zware knieblessure over aan duel met Oranje - Alfred Riedl (70) overleden Redactie

08 september 2020

Fans minstens tot begin oktober niet welkom in Italiaanse voetbalstadions

De Italiaanse Serie A zal deze maand voor lege tribunes hervatten. De regering in Rome heeft een decreet met voorzorgsmaatregelen uitgevaardigd, dat vandaag ingaat en tot 7 oktober loopt, waarbij er in stadions nog geen plaats is voor fans.

Het nieuwe decreet maakt een einde aan de regel dat “kleinere” sportevents voor een beperkt publiek mochten plaatsvinden: duizend personen in openlucht en tweehonderd indoor. Parma maakte daar afgelopen zondag gebruik van en speelde een oefenduel tegen Serie B-club Emoli voor duizend fans.

“Ik denk dat het openen van de stadions momenteel hoogst ongepast is”, had premier Giuseppe Conte eerder al laten optekenen. Het nieuwe seizoen in de Serie A begint in het weekend van 19 september. De clubs drukten eerder wel hun wens uit om de supporters opnieuw toe te laten in de tribunes. Italië was het eerste land in Europa dat zwaar getroffen werd door de coronapandemie en dat in lockdown ging.

AS Roma-middenvelder Zaniolo houdt zware knieblessure over aan duel met Nederland

De Italiaanse international Nicolo Zaniolo heeft opnieuw een zware knieblessure opgelopen en moet een operatie ondergaan. Medisch onderzoek in Rome wees dinsdagochtend uit dat de 21-jarige middenvelder de voorste kruisband van zijn linkerknie heeft afgescheurd tijdens het gewonnen duel van maandag op bezoek bij Nederland in de Nations League (0-1). Zaniolo moest zich kort voor de rust laten vervangen na een ogenschijnlijk onschuldig duel met Donny van de Beek.

De zevenvoudig international liep begin dit jaar ook al een zware knieblessure op, tijdens het competitieduel met Juventus. Zaniolo raakte toen geblesseerd na een duel met een andere Nederlander, Matthijs de Ligt.

Geen quarantaine voor Krmencik

Brandon Mechele ligt eruit voor de thuismatch tegen Waasland-Beveren, maar dat geldt niet voor Michael Krmencik. De Club-spits legde maandagochtend al een negatieve test af en mocht ’s middags het hotel verlaten, twee dagen nadat de Tsjechische nationale ploeg na twee positieve tests in quarantaine moest. Zijn nationaal elftal trad maandag aan tegen Schotland met een volledig nieuwe spelersselectie.

Griekse international test positief

Een Griekse international, van wie de identiteit niet werd onthuld, heeft positief getest op het coronavirus bij de terugkeer van de Griekse nationale ploeg uit Kosovo, waar de Grieken zondag een duel in de Nations League met 1-2 wonnen. Na dit nieuwe coronageval in de Griekse selectie moeten alle spelers en stafleden een nieuwe test ondergaan vooraleer terug te keren naar de clubs.

De speler zelf moet rekening houden met een quarantaineperiode van twee weken, afhankelijk van de resultaten van nieuwe tests. Een andere Griekse international, Liverpool-speler Kostas Tsimikas, testte positief op het longvirus voor het vertrek van de Griekse selectie naar Slovenië, waar de Grieken donderdag 0-0 gelijk speelden.

Poolse international Piatek in isolatie na uitstapje naar Bosnië

De Poolse international Krzysztof Piatek van Hertha Berlijn moet vrijdag de bekerwedstrijd tegen Eintracht Braunschweig laten schieten. De 25-jarige aanvaller dient deze week bij terugkeer van zijn interlandverplichtingen eerst in quarantaine te gaan. Officieel voor veertien dagen, maar als hij een negatieve test voor het coronavirus kan overleggen, zal vijf dagen thuisisolatie voor hem voldoende zijn.

Piatek speelde afgelopen vrijdag met Polen tegen Nederland. Volgens zijn Duitse club was de afspraak gemaakt met de Poolse voetbalbond dat hij daarna zou terugkeren naar Berlijn. Piatek reisde echter toch mee met de nationale ploeg naar Bosnië-Herzegovina voor de tweede wedstrijd, maandagavond in de Nations League. Bij dat duel moest hij op de bank beginnen. Bosnië-Herzegovina staat in Duitsland op de lijst van landen met een verhoogd risico op een besmetting met het coronavirus.

Alfred Riedl overleden

In Wenen is voormalig voetballer Alfred Riedl overleden. De Oostenrijker werd 70 jaar. Riedl speelde in de jaren ‘70 acht seizoenen in de Belgische hoogste klasse: twee bij STVV en Antwerp en vier bij Standard. Twee keer werd hij topschutter. Na zijn spelerscarrière trainde Riedl verschillende landen en teams. Zijn laatste opdracht was het nationale elftal van Indonesië in 2016.