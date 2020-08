Football Talk. Geen nieuwe coronagevallen bij Genk - De Ligt (Juventus) lang out Redactie

12 augustus 2020

17u41 0

Matthijs de Ligt drie maanden out na schouderoperatie

Matthijs de Ligt is ongeveer drie maanden uitgeschakeld. Dat meldt Juventus Turijn. De Nederlandse verdediger heeft volgens zijn club een succesvolle operatie aan zijn rechterschouder ondergaan in het Salvator Mundi-ziekenhuis in Rome. De Ligt mist door de blessure ook de komende interlands van het Nederlands elftal.

De verdediger van Juventus kondigde zelf de operatie aan nadat zijn club vorige week werd uitgeschakeld in de Champions League tegen Lyon. De voormalig Ajacied had al geruime tijd last van het gewricht. “Ik ga binnenkort onder het mes en het zal enige tijd duren voor ik volledig ben hersteld”, zei hij.

Drie artsen van de Romeinse kliniek voerden in aanwezigheid van teamarts Luca Stefanini de ingreep uit, waarbij de schouder van De Ligt is gestabiliseerd. Een maandenlange revalidatie is wel het gevolg. De Ligt zal er niet bij zijn als de Serie A halverwege september het nieuwe seizoen begint onder de nieuwe trainer Andrea Pirlo. Ook mist hij vermoedelijk de acht interlands die Oranje nog speelt dit jaar.

Athletic Bilbao kampt met zes besmettingen

Zes leden van Athletic Bilbao hebben een positieve coronatest afgelegd, zo maakte de Baskische club vandaag bekend. Alle besmette personen vertoeven thuis in isolatie en zullen volgende week opnieuw worden getest.

Morgen hervat de eersteklasser de trainingen. Zoals het protocol het voorschrijft in geval van besmettingen, zullen de spelers individueel oefenen. Vrijdag wordt iedereen overigens opnieuw getest.

ℹ️ Resultados de las pruebas PCR realizadas a jugadores y personal relacionado con el primer equipo. #AthleticClub 🦁https://t.co/H8vXjn1Bhc Athletic Club(@ AthleticClub) link

Geen nieuwe positieve gevallen bij Genk

Goed nieuws voor Racing Genk. De voltallige Genkse spelersgroep testte negatief op het coronavirus. Na de positieve test van Théo Bongonda eind vorige week werd de volledige kern maandagavond opnieuw getest en iedereen blijkt negatief. Bongonda was na Onuachu en Vandevoordt al de derde Genkse speler die Covid-19 opliep, maar gelukkig ging het dus telkens om geïsoleerde gevallen. Bongonda ondergaat vandaag een nieuwe test en blijft voorlopig individueel zijn conditie onderhouden. Racing Genk verwelkomt deze namiddag zijn Mexicaanse nieuwkomer, Gerardo Arteaga. Zoals het protocol dat voorschrijft wordt hij wel meteen preventief in quarantaine geplaatst.

Speler van FC Barcelona loopt besmetting op, CL-duel niet in gevaar

Een speler van FC Barcelona heeft positief getest op het nieuwe coronavirus. De kwartfinale in de Champions League van tegen Bayern München komt niet in het gedrang. Op zijn website meldt Barça dat een besmetting is vastgesteld bij een van de negen spelers die aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen beginnen. De speler vertoont geen symptomen, verkeert in goede gezondheid en verblijft in thuisisolatie. Barcelona benadrukt dat de speler niet in contact is geweest met de spelers die donderdag naar Lissabon zullen afreizen voor de Final 8 van de Champions League.

Rennes dankt halvefinalisten EL en mag zich voor het eerst opmaken voor poules CL

Rennes mag volgend seizoen meteen deelnemen aan de poulefase van de Champions League. De Franse club maakt zijn debuut op het Kampioenenbal. Rennes sloot het voortijdig stopgezette seizoen in de Ligue 1 als derde af, en zou dan normaal twee voorrondes moeten overleven. Maar het Franse team kon de voorbije dagen rekenen op gunstige resultaten in de kwartfinales van de Europa League, waardoor het ticket voor de CL-groepsfase binnen is.

De vier halvefinalisten van de Europa League (Inter, Manchester United, Sevilla en Shakhtar Donetsk) plaatsten zich immers via hun nationale competities al voor de volgende Champions League. Omdat op die manier het CL-ticket dat de winnaar van de Europa League krijgt, overbodig is, komt die plaats Rennes toe. Paris SG en Marseille vertegenwoordigen Frankrijk volgende editie ook zeker op het Kampioenenbal.

Portland Timbers pakken toernooiwinst in MLS

De Portland Timbers hebben het postcoronatoernooi in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS) gewonnen. In de finale klopten ze Orlando met 2-1. De Fransman Larrys Mabiala (27.) en de Kroaat Dario Zuparic (66.) troffen raak voor Portland, terwijl de Uruguayaan Mauricio Pereyra (39.) scoorde voor Orlando. Dankzij deze titel mogen de Timbers deelnemen aan de volgende Champions League in de Concacaf.

Het toernooi “MLS is back” werd achter gesloten deuren afgewerkt in een bubbel in Disney World in Orlando, in de vorm van een WK. Laurent Ciman en zijn team Toronto FC sneuvelden in de achtste finales tegen New York City FC. Het reguliere MLS-seizoen werd in maart na twee speeldagen stopgezet door de coronapandemie. Deze week wordt de competitie hervat.

Stephan Lichtsteiner hangt schoenen aan de haak

Stephan Lichtsteiner zet op 36-jarige leeftijd een punt achter zijn voetbalcarrière. Dat maakte de Zwitser woensdag bekend. Lichtsteiner zat zonder contract nadat zijn verbintenis bij het Duitse FC Augsburg deze zomer afliep. De rechterflankverdediger speelde voor onder meer Grashopper, Lille en Arsenal maar maakte vooral naam in Italië bij Lazio en Juventus. Met de Oude Dame won hij zeven keer na elkaar de titel. Hij veroverde in totaal zeventien prijzen, waaronder veertien met Juve.

Lichtsteiner speelde 108 keer voor de nationale ploeg (acht goals) en moet daarmee alleen Heinz Hermann (118) en Alain Geiger (112) voor zich dulden. Hij was erbij op drie WK’s en twee EK’s en droeg tussen 2016 en 2018 de aanvoerdersband.

“Als je meer dan 100 keer voor je land hebt gespeeld, dan maakt dat jou trots”, verklaarde Lichtsteiner bij zijn afscheid. “Elke wedstrijd beschouwde ik als een eer, ook al was ik elke keer nerveus alsof het mijn debuut betrof.”