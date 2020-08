Football Talk. Geen nieuwe coronagevallen bij Genk - Barça-speler (buiten CL-kern) wel positief Redactie

12 augustus 2020

11u51 0

Geen nieuwe positieve gevallen bij Genk

Goed nieuws voor Racing Genk. De voltallige Genkse spelersgroep testte negatief op het coronavirus. Na de positieve test van Théo Bongonda eind vorige week werd de volledige kern maandagavond opnieuw getest en iedereen blijkt negatief. Bongonda was na Onuachu en Vandevoordt al de derde Genkse speler die Covid-19 opliep, maar gelukkig ging het dus telkens om geïsoleerde gevallen. Bongonda ondergaat vandaag een nieuwe test en blijft voorlopig individueel zijn conditie onderhouden. Racing Genk verwelkomt deze namiddag zijn Mexicaanse nieuwkomer, Gerardo Arteaga. Zoals het protocol dat voorschrijft wordt hij wel meteen preventief in quarantaine geplaatst.

Speler van FC Barcelona loopt besmetting op, CL-duel niet in gevaar

Een speler van FC Barcelona heeft positief getest op het nieuwe coronavirus. De kwartfinale in de Champions League van tegen Bayern München komt niet in het gedrang. Op zijn website meldt Barça dat een besmetting is vastgesteld bij een van de negen spelers die aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen beginnen. De speler vertoont geen symptomen, verkeert in goede gezondheid en verblijft in thuisisolatie. Barcelona benadrukt dat de speler niet in contact is geweest met de spelers die donderdag naar Lissabon zullen afreizen voor de Final 8 van de Champions League.

Rennes dankt halvefinalisten EL en mag zich voor het eerst opmaken voor poules CL

Rennes mag volgend seizoen meteen deelnemen aan de poulefase van de Champions League. De Franse club maakt zijn debuut op het Kampioenenbal. Rennes sloot het voortijdig stopgezette seizoen in de Ligue 1 als derde af, en zou dan normaal twee voorrondes moeten overleven. Maar het Franse team kon de voorbije dagen rekenen op gunstige resultaten in de kwartfinales van de Europa League, waardoor het ticket voor de CL-groepsfase binnen is.

De vier halvefinalisten van de Europa League (Inter, Manchester United, Sevilla en Shakhtar Donetsk) plaatsten zich immers via hun nationale competities al voor de volgende Champions League. Omdat op die manier het CL-ticket dat de winnaar van de Europa League krijgt, overbodig is, komt die plaats Rennes toe. Paris SG en Marseille vertegenwoordigen Frankrijk volgende editie ook zeker op het Kampioenenbal.

Portland Timbers pakken toernooiwinst in MLS

De Portland Timbers hebben het postcoronatoernooi in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS) gewonnen. In de finale klopten ze Orlando met 2-1. De Fransman Larrys Mabiala (27.) en de Kroaat Dario Zuparic (66.) troffen raak voor Portland, terwijl de Uruguayaan Mauricio Pereyra (39.) scoorde voor Orlando. Dankzij deze titel mogen de Timbers deelnemen aan de volgende Champions League in de Concacaf.

Het toernooi “MLS is back” werd achter gesloten deuren afgewerkt in een bubbel in Disney World in Orlando, in de vorm van een WK. Laurent Ciman en zijn team Toronto FC sneuvelden in de achtste finales tegen New York City FC. Het reguliere MLS-seizoen werd in maart na twee speeldagen stopgezet door de coronapandemie. Deze week wordt de competitie hervat.