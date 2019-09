Football Talk. Geen Messi tegen Getafe - Vijf voor twaalf voor Eupen-coach San José? - Saelemaekers twee matchen out De voetbalredactie

Geblesseerde Messi moet Getafe aan zich voorbij laten gaan

Lionel Messi komt zaterdag niet in actie tijdens het uitduel van FC Barcelona met Getafe. De aanvaller heeft nog te veel last van een dijbeenblessure.

Messi viel dinsdag geblesseerd uit tijdens de gewonnen thuiswedstrijd tegen Villarreal (2-1). “Het is niets ernstigs”, zei zijn trainer Ernesto Valverde tijdens een persconferentie. “We hebben nog andere troeven achter de hand. Zonder Messi ontbreekt een doorslaggevende speler, maar ik denk dat we voldoende kwaliteit in huis hebben om ons aan te passen aan diverse situaties”, klonk het nog.

Tegen Getafe willen de blaugrana hun flauwe competitiestart uitwissen. “Het is een ingewikkelde start geweest door onze resultaten buitenshuis. We staan niet op kop, terwijl we daar graag staan. Soms hebben we last van dipjes in een seizoen, en deze keer overkomt ons dat meteen”, dixit Valverde.

Beter nieuws uit Barcelona is de contractverlenging van Carles Pérez: de 21-jarige aanvaller heeft zijn handtekening gezet onder een verbintenis die in de zomer van 2022 afloopt. Pérez speelde vanaf 2012 in verschillende jeugdelftallen van Barcelona en brak dit seizoen door in het eerste elftal.

Barcelona speelt woensdag voor eigen publiek tegen Internazionale in de Champions League.

Vijf voor twaalf voor Eupen-coach San José?

De kwalificatie voor de achtste finales, verworven dankzij penalty’s op het veld van amateurclub FC Cappellen, heeft bij Eupen geen ‘déclic’ veroorzaakt. Opdracht volbracht met de hakken over de sloot en zonder de minste glans, meer dan dàt was het immers niet.

Acht speeldagen ver in de reguliere competitie staat Eupen laatst, hebben de Panda’s nog geen wedstrijd gewonnen en bezitten ze de minst productieve aanval (4 doelpunten) en — gedeeld met Waasland-Beveren en Cercle Brugge — de meest gepasseerde defensie (19 doelpunten).

Meer dan de schamele 3 op 24 baart het gebrek aan ‘fond de jeu’ zorgen, Elk op hun manier drukten de voorgaande coaches, Jordi Condom en Claude Makelele, onmiskenbaar hun stempel. Condom offensief, Makelele defensief. Zover is Beñat San José nog niet geraakt. De 40-jarige Bask graaide al gretig in de propvolle spelerstrommel, maar heeft de beste combinaties en het evenwicht nog niet gevonden. In zoverre dat sommige insiders zijn aanblijven in vraag stellen, mocht er morgen verloren worden op Cercle Brugge. San José kan nochtans referenties voorleggen. Met Al-Ittihad won hij de Saudi King’s Cup; in Zuid-Amerika werd hij drie keer landskampioen. Twee keer met Club Bolivar in Bolivia en een keer met Universidad Catolica in Chili. Adelbrieven in een ander schrift dan de Jupiler Pro League, waarvoor je egards verdient, maar waarmee je niet vanzelfsprekend gezag afdwingt..

Na de non-match op Standard verklaarde algemeen én sportief directeur Henkel — sinds kort cumuleert hij — dat de club het volste vertrouwen behoudt in de coach. In vele gevallen is dat de voorbode van stront aan de knikker. Tenzij er tijdig een kentering optreedt. Te beginnen met de match op Cercle Brugge. (AR)

Beerschot riskeert boete van 2.500 euro voor biergooiers

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vervolgt Beerschot, omdat supporters van de ‘Ratten’ tijdens de competitiewedstrijd op het veld van Virton met volle bierbekers op doelman Anthony Moris gooiden. Dat meldde de KBVB. Bondsprocureur Kris Wagner vordert 2.500 euro boete.

Scheidsrechter Wesli De Cremer noteerde het incident in zijn matchrapport. Net voor de start van de tweede helft gooiden bezoekende supporters uit vak G in het Yvan Georgesstadion volle bekertjes bier op de doelman. De aftrap werd daardoor bijna een minuut uitgesteld. De ref liet immers eerst de stadionomroeper een boodschap afkondigen en riep ook de kapiteins van Virton en Beerschot bij zich.

Bondsprocureur Wagner legt in zijn motivering uit dat niemand gebaat is “besmeurd te worden met rondvliegend bier”. Hij wijst erop dat “spelers en officials moeten zich kunnen concentreren op het spel, zonder te moeten uitkijken voor rondvliegende voorwerpen”. Omdat deze actie een invloed had op het wedstrijdverloop, kreeg Beerschot geen minnelijke schikking.

De Ratten zullen zich volgende dinsdag voor de Geschillencommissie van de KBVB moeten verdedigen.

Mbappé (PSG) keert terug bij wedstrijdselectie na maand blessureleed

PSG heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de verplaatsing naar Girondins Bordeaux zaterdag. Coach Thomas Tuchel kan opnieuw rekenen op de diensten van aanvaller Kylian Mbappé, die door een kuitblessure sinds eind augustus aan de kant stond.

“Zowel Kylian als Mauro Icardi zijn fit en behoren tot mijn selectie”, legde Tuchel uit op de persconferentie, daags voor het duel. “Een volledige wedstrijd zullen ze niet spelen, maar ze komen in aanmerking voor een invalbeurt.”

PSG is - samen met het verrassende Angers - koploper in de Ligue 1, met vijftien punten na zeven duels. Afgelopen woensdag ging het Stade Reims van Thomas Foket verrassend met 0-2 winnen in het Parc des Princes. PSG verloor eerder op de tweede speeldag ook al eens bij Rennes (3-1).

Arsenal benoemt Xhaka tot vaste kapitein

Arsenal-coach Unai Emery heeft gecommuniceerd dat zijn middenvelder Granit Xhaka de nieuwe vaste kapitein van de Londense club wordt. De 27-jarige Zwitserse international neemt zo de rol van Laurent Koscielny over, die de club de voorbije zomer verliet voor Bordeaux. Xhaka mocht dit seizoen al zes keer de aanvoerdersband dragen. Hij zal in zijn rol ondersteund worden door de andere leidersfiguren in het team: Pierre-Emerick Aubameyang, Hector Bellerin, Alexandre Lacazette en Mesut Ozil, zo staat te lezen op de website van Arsenal.

“Hij is matuur en heeft ervaring”, zo motiveert Emery de keuze voor Xhaka op de clubwebsite. “Het belangrijkste is om op elk moment het voortouw te nemen. Door zijn gedrag en toewijding hebben de spelers voor hem gestemd als hun leider.” Xhaka’s eerste wedstrijd als vaste kapitein wordt de uitmatch op Manchester United, volgende maandag.

Ajax maakte vorig seizoen liefst 51,9 miljoen euro winst

De Nederlandse topclub Ajax heeft prachtige financiële cijfers gepresenteerd na het vorige topseizoen. De Nederlandse kampioen en bekerwinnaar maakte 51,9 miljoen euro winst. De omzet van 93,0 miljoen werd meer dan verdubbeld naar 199,5 miljoen euro. Dat kwam vooral door de goede resultaten in de Champions League, waar de club erg verrassend tot de halve finales doordrong.

Het eigen vermogen van Ajax groeide naar 210 miljoen euro. De directie en raad van commissarissen stellen voor een dividend uit te keren van 0,25 euro per aandeel. De kosten van Ajax zijn gestegen van 60 naar 165 miljoen euro, voornamelijk door de gestegen salarissen. De operationele winst van de club uit Amsterdam is 34,3 miljoen euro.

Saelemaekers twee matchen out

Pech voor Anderlecht. Alexis Saelemaekers is twee wedstrijden out met een spierletsel. De flankspeler mist zo de partijen tegen Waasland-Beveren (komende zondag) en Charleroi (vrijdag 4 oktober). De 20-jarige Saelemaekers was woensdag met z'n twee assists belangrijk in de 2-3-zege tegen Beerschot. Eerder maakte hij tegen Standard de winning goal. Gisteren raakte bekend dat ook Vincent Kompany 2 à 3 weken buiten strijd is.

Sporting Lissabon heeft met Portugees Silas nieuwe coach

Jorge Manuel Rebelo Fernandes, kortweg Silas, is aangesteld als nieuwe trainer van Sporting Lissabon. De traditieclub uit de Portugese hoofdstad bevestigde zijn komst.

Silas (43) tekende voor een jaar (met optie). De ex-international volgt de Nederlander Marcel Keizer op. Die werd begin september vanwege de tegenvallende resultaten aan de deur gezet.

Na zes speeldagen is Sporting pas zevende in de stand. Ook Europees ging het eerste duel verloren. PSV haalde het in de Europa League met 3-2.

Rode Ster Belgrado moet zonder fans naar Tottenham

Rode Ster Belgrado mag op de derde speeldag in groep B van de Champions League geen fans meenemen naar Tottenham. Dat heeft de Europese voetbalbond UEFA laten weten. Rode Ster krijgt de straf na racistische incidenten met zijn fans in de wedstrijd van de tweede voorronde van eind juli tegen HJK Helsinki (2-1 verlies). Het Servische team, dat eerder al om soortgelijk gedrag van zijn supporters straffen kreeg, moet ook nog een boete van 50.000 euro betalen.

Rode Ster kon zich afgelopen zomer plaatsen voor de groepsfase van het Kampioenenbal en verloor op de eerste speeldag met 3-0 bij Bayern München. Op de tweede speeldag ontvangt de ploeg uit Belgrado het Griekse Olympiakos Piraeus. Op speeldag drie, 22 oktober, volgt dan de verplaatsing zonder fans naar het Tottenham van Rode Duivels Jan Vertonghen en Toby Alderweireld.

De UEFA liet voorts ook weten dat Trabzonspor 50.000 euro moet ophoesten en 5.000 plaatsen in zijn stadion leeg moet laten voor de komst van Bazel, volgende week donderdag in de Europa League. De Turkse fans misdroegen zich in een kwalificatieduel in augustus tegen Sparta Praag en gooiden onder meer objecten op het veld.

Juventus-hooligans krijgen stadionverbod van 10 jaar

De Italiaanse politie heeft 38 supporters van topclub Juventus een jarenlang stadionverbod opgelegd. Dat hebben de lokale autoriteiten laten weten. Vier hooligans krijgen een sanctie die oploopt tot de recordperiode van tien jaar.

De politie gaf vier andere fans een stadionverbod van zeven jaar, terwijl nog eens vier supporters zes jaar moeten wegblijven. Drie hooligans krijgen een straf van vijf jaar, de 23 overige aanhangers moeten vier jaar brommen.

De stadionstraffen kaderen in het onderzoek naar ‘Ndrangheta, de maffiaclan uit Calabrië. Leden van die organisatie kregen in het verleden op grote schaal tickets voor wedstrijden van Juventus, die ze dan tegen forse winst doorverkochten. Speurders beten zich vast in de zaak, en het Juve-bestuur zette het netwerk stop. Hierop bedreigde ‘Ndrangheta enkele clubofficials. De politie pakte eerder deze maand in hetzelfde onderzoek al tien personen op.

Duitse voetbalbond bevestigt Fritz Keller als nieuwe voorzitter

Fritz Keller is de nieuwe voorzitter van de Duitse voetbalbond (DFB). Hij werd tijdens een samenkomst in Frankfurt officieel aangesteld.

De 62-jarige Keller werd eerder al voorgedragen door een commissie en was de enige kandidaat om Reinhard Grindel op te volgen. Die had zijn functie in april neergelegd nadat hij in opspraak was gekomen. Grindel moest immers toegeven dat hij een uurwerk ter waarde van 6.000 euro had ontvangen van de voormalige Oekraïense bondsvoorzitter.

Om de DFB te kunnen leiden, zete Keller een stap opzij als voorzitter van Freiburg.

Red Flames stijgen naar 18de plaats op FIFA-ranking, een record

De Belgische voetbalvrouwen prijken op de achttiende plaats in de nieuwe ranking van de Wereldvoetbalbond FIFA. Nooit eerder stonden de Red Flames zo hoog.

In vergelijking met het vorige klassement, gepubliceerd op 12 juli, wisselt België (1.817 punten) van een positie met Zwitserland (1.815 ptn), een van de tegenstanders in de voorronde van het EK 2021. Het team van bondscoach Ives Serneels begon de campagne begin september met een ruime 6-1 overwinning in Leuven tegen Kroatië (FIFA 54). Op 8 oktober spelen de Flames hun volgende wedstrijd in Roemenië (FIFA 42). Nog dit jaar wacht een verplaatsing naar Kroatië (8 november) en een thuismatch tegen Litouwen (FIFA 107, op 12 november).

Helemaal bovenaan het klassement blijft alles bij het oude. De Verenigde Staten, de regerende wereldkampioenen, leiden met 2.180 punten voor Duitsland (2.064 ptn), Nederland (2.036 ptn) en Frankrijk (2.031 ptn).

Neymar even terug in Barcelona

Neymar is voor even teruggekeerd naar Barcelona. De PSG-spits verschijnt vandaag voor de rechter in de Spaanse stad waar hij vier seizoenen furore maakte. Neymar eist een bedrag van 26 miljoen euro aan onbetaalde bonussen van FC Barcelona. Barça heeft echter ook een claim ingediend tegen Neymar. De club eist een bedrag van 8,5 miljoen euro aan schadevergoeding en wil daarnaast een deel van de premie terug die Neymar in november 2016 ontving toen hij zijn contract verlengde tot medio 2021. In de zomer van 2017 verhuisde de Braziliaan niettemin voor een recordbedrag van 222 miljoen euro naar PSG. Volgens FC Barcelona heeft Neymar daarmee de voorwaarden in zijn contract over de loyaliteitsbonus geschonden.

De harde confrontatie tussen beide partijen is opmerkelijk gezien het recente verleden. FC Barcelona deed er afgelopen zomer alles aan om Neymar terug te halen naar Camp Nou. Neymar zelf wilde ook heel graag beginnen aan zijn tweede termijn bij de Catalaanse club. Barça kon echter na langdurige onderhandelingen geen akkoord bereiken met PSG over de (torenhoge) afkoopsom. Met een nieuw contract hadden Neymar en FC Barcelona meteen hun financiële geschillen kunnen oplossen. Nu de megadeal met PSG is afgeketst, gaan beide partijen in Spanje alsnog de juridische strijd met elkaar aan.

Chakvetadze hervat bij AA Gent

Heuglijk nieuws voor AA Gent: Giorgi Chakvetadze (20) traint weer met de groep. De Georgiër liep in december tegen STVV een knieblessure op en kwam sindsdien nog maar vijf keer in actie. Gent vreesde na een knieoperatie dat hij tot november onbeschikbaar ging zijn, maar Chakvetadze zit voor op schema. Plastun werd geopereerd aan de gecompliceerde neusbreuk die hij in Waregem opliep. Afwachten wanneer de verdediger - eventueel met masker - weer kan spelen. (RN)

Sampaoli eist forse schadevergoeding van Chileense bond

Jorge Sampaoli, gewezen bondscoach van Chili, is met zijn ex-werkgever verwikkeld in een financieel geschil. De Argentijn eist samen met twee collega’s 4,5 miljoen euro van de Chileense voetbalbond. Sampaoli, zijn technisch assistent Sebastian Beccacecece en fysical coach Jorge Desio vragen onder meer dat ongeveer 1,38 miljoen euro belastingen wordt teruggestort. Ze eisen ook een schadevergoeding van 3,1 miljoen euro omdat de Chileense federatie hen had beschuldigd 200.000 dollar te hebben ontvangen om advies te verlenen aan een opleidingsschool voor trainers en scheidsrechters. Het trio diende de klacht al in maart in, maar volgens de Chileense bond is de federatie daar pas vorige week van op de hoogte gesteld. Sampaoli stond tussen 2012 en 2016 aan het hoofd van Chili. Hij leidde Arturo Vidal en co in 2015 naar de titel op de Copa America. Vandaag traint de 59-jarige Argentijn het Braziliaanse Santos.