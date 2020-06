Football Talk. Geen FIFA-transferverbod voor Zulte Waregem - Onvrede in Nederland: clubs die niet stijgen krijgen hoge vergoeding De voetbalredactie

17 juni 2020

Demir betaald: geen FIFA-transferverbod voor Zulte Waregem

Zulte Waregem heeft de Zweedse verdediger Erdin Demir betaald waar hij recht op heeft. Dat was maar goed ook, want de FIFA dreigde met een transferverbod voor Essevee dat kon oplopen tot drie transferperiodes. Zulte Waregem haalde Demir in juli 2018 bij Waasland-Beveren en gaf hem een contract voor drie jaar. Aanvankelijk speelde hij een tiental wedstrijden, maar daarna kwam hij niet meer in de selectie. Tijdens het afgelopen seizoen speelde de geblesseerde Zweed niet.De club betaalde intussen niet verder de overeengekomen tekenvergoedingen, waarna Demir naar de FIFA-rechtbank stapte. (ESK)

Hoge coronavergoeding voor clubs die niet stijgen in Nederland

In België regent het rechtszaken sinds de stopzetting van de competitie. Niet zo in Nederland, maar dat zou wel eens kunnen veranderen. SC Cambuur en De Graafschap, de twee clubs die in Nederland niet promoveerden nadat de profcompetities er werden stopgezet, krijgen namelijk allebei een hoge ‘coronavergoeding’ uitgekeerd door de KNVB.

Cambuur incasseert 425.000 euro, De Graafschap 375.000 euro. Dit moet morgen nog wel worden bevestigd in de voorjaarsvergadering betaald voetbal van de KNVB, maar zorgt nu al voor opschudding bij de andere clubs van de Keuken Kampioen Divisie, de tweede klasse in Nederland. Door de coronavergoeding kunnen Cambuur en De Graafschap immers een financiële voorsprong nemen op de andere teams. Ook in de Eredivisie dreigt onvrede. Daar krijgt FC Utrecht immers 600.000 euro omdat de bekerfinale tegen Feyenoord niet kon worden afgewerkt én omdat Utrecht in de competitie op de zesde plaats eindigde, achter Willem II maar wel met een wedstrijd minder gespeeld. (LUVM)