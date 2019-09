Football Talk. Geen De Camargo tegen Gent - Vargas speelt 100ste match in Belgische competitie Voetbalredactie

14 september 2019

17u07 0

Malinwa mist De Camargo tegen AA Gent door blessure

KV Mechelen moet het morgenavond tegen AA Gent doen zonder Igor de Camargo (36). De Braziliaans-Belgische spits - dit seizoen al goed voor drie doelpunten - sukkelt met de knie. De medische staf van Malinwa nam vandaag de beslissing om hem aan de kant te houden. Met William Togui of Dante Vanzeir heeft coach Vrancken twee oplossingen in zijn kern. (ABD)

100ste match voor Ronald Vargas

Vargas staat voor zijn 100ste match in onze competitie. Daarin was de Venezolaan 27 keer trefzeker en gaf hij 21 beslissende passes. Slechter nieuws is er voor Hjulsager en Palaversa. Zij missen de match van vandaag tegen Standard en die op Genk. D’haese is onzeker, ook Rajsel is out (knie). Capon hervat volgende week de groepstraining. (TTV)

Claude Makelele even terug op de Kehrweg

Eupen kan geen beroep doen op Bolingi (geblesseerd) en Ebrahimi (komt pas zondag terug uit Iran). In de gewonnen oefenwedstrijd tegen STVV (2-3) maakte Milicevic een goede beurt Ex-coach Claude Makelele is even terug op de Kehrweg als ambassadeur van het WK 2022 in Qatar. (AR)