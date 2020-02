Football Talk. Geen boete voor Anderlecht na spreekkoren - Club is thuisploeg in bekerfinale, datum eerstdaags bekend De voetbalredactie

07 februari 2020

Geen boete voor Anderlecht

Anderlecht wordt niet gestraft voor de gezangen van enkele fans voor de match tegen Club Brugge van 19 januari. Tijdens de wedstrijd weerklonk er tweemaal “alle boeren zijn homo” vanuit de paars-witte tribunes. Het bondsparket vond de gezangen racistisch en discriminerend en vorderde een boete van 2.000 voor Anderlecht. De Brusselse club, vertegenwoordigd door Kristof De Saedeleer, Bert Van der Auwera en Sander Duriau, zag geen probleem en vond het geen discriminerend spreekkoor, omdat er rekening moet gehouden worden met de context. De term ‘homo’ moet niet als kwetsend worden beschouwd, stelt paars-wit. De Brusselaars vroegen de vrijspraak en kregen die ook. De Geschillencommissie zag immers geen inbreuk op het bondsreglement. “De spreekkoren zijn smakeloos, maar over smaak valt niet te twisten. Voetbal gaat nog steeds gepaard met emotie, en dus kan er een zekere tolerantie aan de dag gelegd worden. In casu wordt niet aangetoond dat de gezangen ‘alle boeren zijn homo’s’ een discriminerend karakter heeft. Dit spreekkoor dient in een context van sportieve rivaliteit geplaatst te worden, waarbij plagende maar niet-discriminerende gezangen worden geuit”, luidt het vonnis.

Club Brugge als ‘thuisploeg’ geloot voor finale tegen Antwerp

Club Brugge werd bij loting als thuisploeg aangeduid voor de bekerfinale tegen Antwerp in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Dat heeft de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) laten weten. De exacte speeldatum ligt nog niet vast. De Brugse supporters zullen plaatsnemen in de tribunes 1 en 2, terwijl hun Antwerpse collega’s tribunes 3 en 4 zullen bezetten.

Beide clubs beschikken elk over 20.000 tickets voor hun supporters. De ticketverkoop zal uitsluitend door de twee clubs worden georganiseerd en niet via de KBVB. De ticketverkoop kan evenwel nog niet opgestart worden, omdat de exacte speeldatum nog niet vastligt.

“De vergaderingen met de bevoegde autoriteiten kunnen pas de volgende dagen plaatsvinden. Op basis daarvan zullen de datum en het aftrapuur van de finale bevestigd worden. Dat zal eerstdaags gebeuren”, klinkt het bij de KBVB.

Vorig jaar veroverde KV Mechelen de beker door AA Gent op de Heizel te verslaan met 1-2.

Depay traint weer op veld bij Olympique Lyon

Memphis Depay heeft voorzichtig zijn rentree op het trainingsveld gemaakt. De aanvaller oefende individueel op het speelveld van zijn Franse club Olympique Lyon. Depay deelde op sociale media een filmpje over zijn inspanningen. Hij steekt naar eigen zeggen “bloed, zweet en tranen” in zijn revalidatieproces. Depay trainde afgelopen weken al zijn benen in de fitness.

De 25-jarige Nederlander scheurde twee maanden geleden zijn voorste kruisband van een knie. Voor die blessure duurt het herstel normaal zo’n zes maanden. Daardoor is het hoogst onzeker of Depay komende zomer met het Nederlands elftal aan het EK kan deelnemen.

You gotta put blood, sweat and tears in this sh*t pic.twitter.com/MQG7UGKuw7 Memphis Depay(@ Memphis) link

Sociedad tegen Mirandes, Bilbao kijkt Granada in de ogen

Het Real Sociedad van Adnan Januzaj neemt het in de halve finales van de Spaanse Copa del Rey op tegen Mirandes, de overgebleven tweedeklasser. In de andere halve eindstrijd kijken Athletic Bilbao en Granada elkaar in de ogen. Dat is het resultaat van de loting die vrijdag werd uitgevoerd op de Spaanse bondszetel in Las Rozas.

Grootmachten Real Madrid (4-3 tegen Sociedad) en FC Barcelona (1-0 tegen Bilbao) strandden donderdagavond in de kwartfinales. Mirandes legde Villarreal (4-2) over de knie, bekerhouder Valencia werd gewipt door Granada (2-1). De heenmatchen van de halve finales worden op 12 en 13 februari gespeeld, de terugwedstrijden zijn voor 4 en 5 maart. De finale staat op 18 april op het programma.

City moet Sterling enkele weken missen

Raheem Sterling staat enkele weken aan de kant met een hamstringblessure. Dat heeft Pep Guardiola, coach van de flankspeler bij Manchester City, vrijdag bevestigd. Sterling liep de blessure afgelopen weekend op tijdens de competitiewedstrijd op bezoek bij Tottenham Hotspur (2-0 verlies). Bijkomend onderzoek bracht schade aan de hamstring van het linkerbeen aan het licht. “We moeten zien hoe het evolueert, maar het gaat uiteraard over weken”, zei Guardiola. “We moeten ook afwachten voor Madrid. Ik kan daar nu niet meer over vertellen.”

City achtervolgt in de Premier League al met 22 punten minder dan leider Liverpool en mikt hierdoor meer dan ooit op de Champions League. Kevin De Bruyne en co treffen in de achtste finales Real Madrid. De heenmatch in Santiago Bernabéu staat 26 februari op de agenda.

Football Talk Blind keert na problemen met ontstoken hartspier terug in selectie Ajax

Daley Blind kan zondag zijn rentree maken voor Ajax. Zijn coach Erik ten Hag heeft de Nederlandse international (68 caps, 2 goals) vrijdag opgenomen in zijn selectie voor de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. “Daar zijn we heel tevreden over”, zei Ten Hag, die nog in het midden liet of hij Blind ook laat beginnen bij de leider uit de Eredivisie. “Hij is al een tijdje aan het opbouwen. Nu kan hij de volgende stap zetten.”

De 29-jarige Blind stond twee maanden aan de kant met een ontstoken hartspier. Hij ging op 10 december tijdens een thuiswedstrijd tegen Valencia naar de grond, terwijl er niemand bij hem in de buurt stond. Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat zijn hartspier was ontstoken. Vervolgens werd er een defibrillator bij de verdediger aangebracht. Blind mocht geen grote fysieke inspanningen leveren totdat testen uitwezen dat hij weer helemaal in orde was. Blind hervatte vorige week de groepstraining.

Rensenbrink-actie Anderlecht levert 16.907 euro op voor goed doel

Afgelopen zondag speelden alle spelers van RSCA tegen Moeskroen met de naam Rensenbrink op het shirt. Als eerbetoon aan Robbie Rensenbrink, die eind januari overleed. Deze unieke matchshirts werden nadien in samenspraak met de familie Rensenbrink op matchwornshirt.com geveild voor het FEFA-project ondersteund door RSCA en de stad Anderlecht. De veiling bracht in totaal 16.907 euro op, het meest gegeerde shirt was dat van Vincent Kompany. Zijn truitje leverde maar liefst €6000 op.

“Heel erg bedankt aan de familie Rensenbrink, RSCA en de staff voor deze bijdrage. Bovenop de erkenning voor ons werk, zorgt dit voor extra mogelijkheden om te investeren in de jeugd en om nieuwe projecten te ontwikkelen. Altijd in het belang van Anderlecht, Brussel en de jongeren”, lichtte Julien Cuxax, de coördinator van FEFA, toe.

Shirts Rensenbrink leveren €16.907 op voor het goede doel, meer info op https://t.co/lTdao2aYPw 👌💜 #RSCA #COYM pic.twitter.com/Ylm8plkuMk RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Taravel op non-actief geplaatst bij Cercle

Cercle Brugge heeft aanvoerder Jérémy Taravel op non-actief geplaatst. De Fransman traint niet langer met de A-kern. Een nieuwe episode in het teleurstellende seizoen voor de 32-jarige centrale verdediger, die sinds 23 ­november 2019 niet meer in actie kwam. Toen moest hij op Waasland-Beveren na een halfuur naar de kant. Zijn rugblessure was sindsdien een permanent probleem.

Cercle Brugge legt Braziliaanse doelman vast

De Braziliaanse doelman Warleson Steillon Oliveira heeft een contract tot 30 juni 2021 (met optie voor een extra jaar) ondertekend bij Cercle Brugge. De 23-jarige keeper was transfervrij en trainde al enkele weken mee bij de rode lantaarn uit de Jupiler Pro League. Warleson (1m91) genoot zijn opleiding in Brazilië. Na het doorlopen van de jeugdreeksen van Atlético Paranaense (Serie A), trok hij in 2018 op uitleenbasis naar Sampaoi Corrêa uit de tweede divisie. Sinds midden 2019 was hij een vrije speler. “Warleson is een zeer interessante jongen voor de toekomst”, aldus Cercle-trainer Bernd Storck. “Hij is heel leergierig en hij past zich goed aan. We zijn overtuigd van zijn mogelijkheden maar de komende weken zal hij vooral ervaring opbouwen bij onze beloftenploeg.”

Agüero zevende keer Speler van de Maand: een record

Sergio Agüero is vrijdag uitgeroepen tot beste speler van de maand januari in de Premier League. Voor de Argentijnse aanvaller van Manchester City was het de zevende keer dat hij de onderscheiding in de wacht sleepte. Hij is nu alleen recordhouder. Voormalig Liverpool-kapitein Steven Gerrard en Tottenham-spits Harry Kane hebben zes streepjes achter hun naam.

Agüero, 31, was in januari goed voor zes doelpunten en een assist in slechts drie competitiewedstrijden. Hij won de trofee voor het eerst in oktober 2013 en daarna nog in november 2014, januari en april 2016, januari 2018 en februari 2019. Op de erelijst staan ook vijf Rode Duivels: Marouane Fellaini (november 2012), Jan Vertonghen (maart 2013), Christian Benteke (april 2015), Eden Hazard (oktober 2016 en september 2018) en Romelu Lukaku (maart 2017). Opmerkelijk, Kevin De Bruyne (Manchester City) kreeg al verschillende nominaties maar won nog niet. Ook Vincent Kompany, jarenlang aanvoerder van de Citizens, ontbreekt op het palmares.

Argentijnse voetballers boeken ticket voor Tokio

Argentinië heeft zich geplaatst voor het olympisch voetbaltoernooi in Tokio. Daarvoor volstond een 1-2 overwinning in en tegen Colombia op de tweede speeldag van het Zuid-Amerikaanse kwalificatietoernooi. De Argentijnse beloften gaan in Tokio voor een derde titel na winst in 2004 in Athene en 2008 in Peking (met Messi, toen België vierde werd). Voor het tweede olympische ticket komen nog Brazilië (de regerend olympisch kampioen), Uruguay en Colombia in aanmerking. In totaal nemen zestien landen deel. Voor Europa zijn dat Frankrijk, Duitsland, Spanje en Roemenië.