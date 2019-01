Football Talk. Gascoigne in oktober voor rechtbank wegens seksuele agressie - Real ziet nu ook Toni Kroos uitvallen De voetbalredactie

08 januari 2019

0

Gascoigne in oktober voor rechtbank wegens seksuele agressie

Paul Gascoigne moet zich op 14 oktober verantwoorden voor de rechter omdat hij in augustus vorig jaar op een trein tussen York en Newcastle een vrouw zou omhelsd hebben zonder haar instemming. Dat heeft een rechter in Middlesbrough vandaag beslist. De voormalige Engelse voetbalinternational is zich van geen kwaad bewust en pleit onschuldig.

Volgens zijn advocate heeft ‘Gazza’ de neiging om mensen te omhelzen “zonder dat dat een seksuele connotatie heeft”. Tot het begin van het proces blijft de ex-topvoetballer vrij op borg.

De middenvelder geldt als één van de meest getalenteerde spelers van zijn generatie. Hij kwam onder meer uit voor Newcastle, Tottenham, Lazio en Glasgow Rangers. In 1990 haalde hij met Engeland de halve finales op het WK voetbal in Italië. In totaal verzamelde hij 57 selecties voor de nationale ploeg.

Na zijn voetbalcarrière kwam Gascoigne meermaals in opspraak vanwege alcoholisme.

Finse international past voor oefenwedstrijd in Qatar “om ethische reden”

De voetbalteams van Finland en Zweden spelen vanavond een oefenwedstrijd in Qatar, maar zonder Riku Riski. De 29-jarige Finse aanvaller van HJK Helsinki paste “om ethische reden” voor een trainingskamp in de Golfstaat, zo melden Finse media.

“Toen ik de uitnodiging kreeg, heb ik de kwestie met ploegleider Lennart Wangel en hoofdcoach Markku Kanerva besproken. De redenen achter mijn besluit zijn ethisch. Er zijn waarden waar ik me aan wil houden”, wordt Riski geciteerd.

Toen de Finse bond de keuze bekendmaakte om te gaan trainen in Qatar, was er al kritiek. Qatar, dat in 2022 gastland is voor het WK voetbal, wordt ervan beschuldigd het niet zo nauw te nemen met de mensenrechten van (gast)arbeiders in het land.

In een mededeling zegt bondscoach Kanerva de beslissing van Riski te begrijpen, maar hij benadrukt ook het sportieve belang van het trainingskamp in de voorbereiding op de EK-kwalificatie. Bovendien zijn de trainingsfaciliteiten er topklasse, klinkt het.

Teamkapitein Tim Sparv nam ook stelling in. Volgens hem is het goed dat er aandacht is voor het onderwerp, maar hij vindt niet dat hij daarom thuis moet blijven. “Als speler ben je zoals een schaap. Je gaat waar men zegt dat je moet gaan”, verklaarde hij in een interview.

Real moet nu ook Kroos tijdje missen

Real Madrid kan enkele weken geen beroep doen op middenvelder Toni Kroos. De 29-jarige Duitse international heeft in het met 0-2 verloren competitieduel tegen Real Sociedad een scheur in de linkeradductoren opgelopen. Kroos mist zo al zeker de bekerwedstrijd van woensdag tegen Leganes, de competitiewedstrijden tegen Real Betis, Sevilla en Espanyol, en een eventuele kwartfinale in de Copa del Rey. Ook Marco Asensio, Gareth Bale en Marcos Llorente staan momenteel aan de kant met blessures bij het kwakkelende Real.

Africa Cup gaat door in Egypte

De organisatie van de Africa Cup 2019 is toegewezen aan Egypte, zo maakte Ahmad Ahmad, voorzitter van de Afrikaanse voetbalconfederatie (CAF), bekend. Egypte kreeg de voorkeur op Zuid-Afrika, de enige overgebleven concurrent. Als gastland is het de vervanger van Kameroen, dat in 2014 de organisatie kreeg toegewezen. Omdat de werken aan de infrastructuur te veel vertraging hadden opgelopen, werd er sinds november op zoek gegaan naar een alternatief. De Africa Cup vindt van 15 juni tot 13 juli 2019 plaats. Het Afrikaanse landenkampioenschap vond eerder al vier keer in Egypte plaats (1959, 1974, 1986, 2006).