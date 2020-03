Football Talk. Gano mist bekerfinale en groot deel van play-off 1 door knieblessure De voetbalredactie

05 maart 2020

Gano lang out

Brute pech voor Zinho Gano. De Antwerpspits liep vorige week tijdens een training een ligamentaire scheur op in de knie. De medische staf rekent op een inactiviteit van minstens acht weken, waardoor de bekerfinale en een groot deel van play-off 1 de mist in gaan. Domper ook voor The Great Old zelf, die zo z’n enige back-up voor Dieumerci Mbokani ziet uitvallen.

Gano was dit seizoen in elf wedstrijden goed voor twee goals.

De Camargo dicht bij nieuw contract

KV Mechelen en Igor de Camargo zijn er bijna uit. De Braziliaanse Belg, die in mei 37 wordt, kan bijtekenen voor één jaar. Verwacht wordt dat de onderhandelingen deze week nog afgerond worden. De Camargo was dit seizoen al goed voor negen goals en is topschutter van Malinwa. De onderhandelingen met andere spelers met een aflopend contract - onder anderen Castro, Swinkels, Tainmont en Corryn - zullen hoogstwaarschijnlijk pas na de reguliere competitie in een stroomversnelling komen. (ABD)