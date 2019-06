Football Talk. Gangsters overvallen gezin van Morata - Msakni via Eupen naar Africa Cup De voetbalredactie

09 juni 2019

20u25

Bron: Belga en ANP 0

Msakni via Eupen met Tunesië naar de Africa Cup

Youssef Msakni is door de Tunesische bondscoach Alain Giresse geselecteerd voor de Africa Cup in Egypte (21/6 tot 19/7). Veel heeft de 28-jarige aanvaller daar niet moeten voor doen. Tijdens de tweede helft van 2018 kwam hij bij zijn Qatarese club Al Duhail niet in actie als gevolg van een zware knieblessure. In januari werd hij uitgeleend aan AS Eupen, maar bij de Panda’s speelde hij slechts 522 minuten, meestal als invaller. Verwonderlijk is zijn selectie echter niet. in zijn thuisland is Msakni een vedette. Aan die status heeft hij het trouwens te danken dat hij vorige maand bij Eupen verkozen werd tot speler van het jaar, hoewel zijn bijdrage zoveel beperkter was die van Garcia, Van Crombrugge, Toyokawa en zelfs Castro Montes. Bij nader inzien bleek dat de uitslag van het online-referendum, waar iedereen kon aan deelnemen, totaal uit verband werd getrokken door in Duitsland verblijvende Tunesische voetballiefhebbers die massaal voor hun landgenoot stemden. Of Msakni bij Eupen zal blijven is twijfelachtig, vermits de huurovereenkomst op het einde van deze maand afloopt. (AR)

Gangsters overvallen gezin van Morata tijdens interland van Spanje

Gangsters zijn vrijdagavond binnengedrongen in de woning van de Spaanse international Alvaro Morata terwijl die met La Roja een EK-kwalificatiematch afwerkte in de Faeröer. Volgens de krant AS was de echtgenote van de 26-jarige aanvaller, het Italiaanse model Alice Campello, op het moment van de overval in het huis in Mirassierra nabij Madrid, net als hun elf maanden oude tweeling Alessandro en Leonardo. Er vielen geen gewonden maar Morata’s vrouw en een huishoudhulp die ook aanwezig was, zouden “enorm geschrokken” zijn. Volgens Spaanse media werden de aanwezigen tijdens de overval onder schot gehouden.

De vermomde gangsters namen heel wat waardevolle spullen mee zoals juwelen, maar ook voorwerpen met een grote emotionele waarde voor de familie. De dieven konden ondanks de inspanningen van de privébewaking van het complex ontsnappen. De Spaanse politie is inmiddels een onderzoek gestart.

Noord-Macedonische rechter beboet 234 Poolse supporters

Een rechter in het Noord-Macedonische Skopje heeft 234 supporters van de Poolse nationale ploeg een boete opgelegd omdat ze vrijdag betrokken waren bij een massale vechtpartij in het centrum van Skopje. Allemaal moeten ze 150 euro ophoesten, zo luidde het vandaag in het vonnis.

De knokpartij ontstond vrijdag in een park vlakbij het stadion Tose Proeski waar later op de dag Noord-Macedonië en Polen elkaar ontmoetten in de EK-voorronde. Om een nog onbekende reden ging de Polen met elkaar op de vuist. De politie greep in en pakte de relschoppers uit. De rechter liet hen weer op vrije voeten maar deelde wel boetes uit. De betrokkenen riskeren ook een verbod om Noord-Macedonië nog te betreden.

De wedstrijd zelf verliep zonder incidenten en werd door Polen met 0-1 gewonnen.

Overigens werden in de loop van vrijdag en zaterdag nog 60 andere Polen, veelal omwille van vandalisme, opgepakt. Zij moeten nog voor de rechter verschijnen. In totaal zakten zo’n 2.000 Poolse supporters af naar Skopje voor de wedstrijd tegen Noord-Macedonië.

Rui Almeida is nieuwe coach van degradant Caen

De Portugees Rui Almeida is aangesteld als nieuwe trainer van Stade Malherbe Caen. Hij ondertekende bij de ploeg die uit de Ligue 1 degradeert een contract voor twee seizoenen.

Caen beëindigde het afgelopen seizoen als negentiende en voorlaatste en zakte daardoor, samen met rode lantaarn Guingamp, rechtstreeks naar de Ligue 2. Het trainersduo Rolland Courbis en Fabien Mercadal werd daarop bedankt voor bewezen diensten. De 49-jarige Rui Almeida komt over van Troyes. Daarmee eindigde hij afgelopen seizoen op de derde plaats in de Ligue 2. In de eerste ronde van de play-offs om promotie bleek het RC Lens van Guillaume Gillet te sterk.

Enkelblessure Neymar valt mee

De enkelblessure van Neymar valt mee. Uit onderzoek is gebleken dat zijn enkelband niet is gescheurd. De clubartsen van Paris Saint-Germain houden het op een “verstuiking’' van de buitenband. Een operatie is niet nodig en met een “conservatieve behandelmethode” kan de 27-jarige Zuid-Amerikaan binnen een maand weer terugkeren op het trainingsveld.

Neymar raakte afgelopen woensdag in een oefeninterland tegen Qatar geblesseerd. Hij mist daardoor de Copa América in eigen land. Willian heeft de plaats van Neymar in de Braziliaanse voetbalselectie ingenomen. Brazilië begint het toernooi om het Zuid-Amerikaanse kampioenschap op 14 juni met een wedstrijd tegen Bolivia.

Macao weigert om veiligheidsredenen duel in Sri Lanka te spelen

De voetbalbond van Macao wil met zijn nationale ploeg niet afreizen naar Sri Lanka voor een wedstrijd in de voorronde van het WK 2022. Op Pasen stierven ruim 250 mensen bij een reeks aanslagen op het eiland in de Indische Oceaan.

Macao won donderdag met 1-0 van Sri Lanka en komende dinsdag zouden beide teams opnieuw tegen elkaar spelen. Maar de voetbalbond van Macao weigert om veiligheidsredenen naar Colombo, de grootste stad van Sri Lanka, af te reizen. “Na de recente terroristische aanslagen maken wij ons zorgen over de veiligheid van onze mensen”, luidt het in een communiqué gericht aan de FIFA, de Aziatische voetbalbond en de top van het Sri Lankaanse voetbal. Macao stelt voor de wedstrijd op neutraal terrein te spelen, een vraag waarop de FIFA nog niet heeft gereageerd.