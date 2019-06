Football Talk. Gangsters overvallen gezin van Morata - Enkelblessure Neymar valt mee, Braziliaan één maand out De voetbalredactie

09 juni 2019

13u15

Bron: Belga en ANP 0

Gangsters overvallen gezin van Morata tijdens interland van Spanje

Gangsters zijn vrijdagavond binnengedrongen in de woning van de Spaanse international Alvaro Morata terwijl die met La Roja een EK-kwalificatiematch afwerkte in de Faeröer. Volgens de krant AS was de echtgenote van de 26-jarige aanvaller, het Italiaanse model Alice Campello, op het moment van de overval in het huis in Mirassierra nabij Madrid, net als hun elf maanden oude tweeling Alessandro en Leonardo. Er vielen geen gewonden maar Morata’s vrouw en een huishoudhulp die ook aanwezig was, zouden “enorm geschrokken” zijn. Volgens Spaanse media werden de aanwezigen tijdens de overval onder schot gehouden.

De vermomde gangsters namen heel wat waardevolle spullen mee zoals juwelen, maar ook voorwerpen met een grote emotionele waarde voor de familie. De dieven konden ondanks de inspanningen van de privébewaking van het complex ontsnappen. De Spaanse politie is inmiddels een onderzoek gestart.

Rui Almeida is nieuwe coach van degradant Caen

De Portugees Rui Almeida is aangesteld als nieuwe trainer van Stade Malherbe Caen. Hij ondertekende bij de ploeg die uit de Ligue 1 degradeert een contract voor twee seizoenen.

Caen beëindigde het afgelopen seizoen als negentiende en voorlaatste en zakte daardoor, samen met rode lantaarn Guingamp, rechtstreeks naar de Ligue 2. Het trainersduo Rolland Courbis en Fabien Mercadal werd daarop bedankt voor bewezen diensten. De 49-jarige Rui Almeida komt over van Troyes. Daarmee eindigde hij afgelopen seizoen op de derde plaats in de Ligue 2. In de eerste ronde van de play-offs om promotie bleek het RC Lens van Guillaume Gillet te sterk.

Enkelblessure Neymar valt mee

De enkelblessure van Neymar valt mee. Uit onderzoek is gebleken dat zijn enkelband niet is gescheurd. De clubartsen van Paris Saint-Germain houden het op een “verstuiking’' van de buitenband. Een operatie is niet nodig en met een “conservatieve behandelmethode” kan de 27-jarige Zuid-Amerikaan binnen een maand weer terugkeren op het trainingsveld.

Neymar raakte afgelopen woensdag in een oefeninterland tegen Qatar geblesseerd. Hij mist daardoor de Copa América in eigen land. Willian heeft de plaats van Neymar in de Braziliaanse voetbalselectie ingenomen. Brazilië begint het toernooi om het Zuid-Amerikaanse kampioenschap op 14 juni met een wedstrijd tegen Bolivia.

Macao weigert om veiligheidsredenen duel in Sri Lanka te spelen

De voetbalbond van Macao wil met zijn nationale ploeg niet afreizen naar Sri Lanka voor een wedstrijd in de voorronde van het WK 2022. Op Pasen stierven ruim 250 mensen bij een reeks aanslagen op het eiland in de Indische Oceaan.

Macao won donderdag met 1-0 van Sri Lanka en komende dinsdag zouden beide teams opnieuw tegen elkaar spelen. Maar de voetbalbond van Macao weigert om veiligheidsredenen naar Colombo, de grootste stad van Sri Lanka, af te reizen. “Na de recente terroristische aanslagen maken wij ons zorgen over de veiligheid van onze mensen”, luidt het in een communiqué gericht aan de FIFA, de Aziatische voetbalbond en de top van het Sri Lankaanse voetbal. Macao stelt voor de wedstrijd op neutraal terrein te spelen, een vraag waarop de FIFA nog niet heeft gereageerd.