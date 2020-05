Football Talk. Gaat Mazzu meteen shoppen bij ex-team Charleroi? - Eupen wil Musona definitief aanwerven Voetbalredactie

27 mei 2020

12u28 3

Gaat Mazzu shoppen bij Charleroi?

Als coach van Union heeft Felice Mazzu nu met Karel Geraerts een van zijn ex-spelers bij Charleroi als assistent. Daarbij zal het wellicht niet blijven. Mazzu — strevend naar snelle promotie met Union — zou in zijn verleden als succescoach van Sporting Charleroi kunnen snuffelen op zoek naar versterking voor zijn nieuwe club. Gaetan Hendrickx bijvoorbeeld. Als ‘marathon man’ op het middenveld onder leiding van Mazzu een vaste waarde bij de Carolo’s, maar niet langer titularis onder Belhocine. Het contract van Hendrickx bij Charleroi loopt wel nog tot juni 2023. Andere mogelijkheden zijn Damien Marcq (contract tot juni 2021 bij Zulte Waregem), Jérémy Perbet (contract tot juni 2021 bij Charleroi, dat hem afgelopen seizoen verhuurde aan OHL), Clément Tainmont en Danijel Milicevic, allebei nu einde contact bij respectievelijk KV Mechelen en AS Eupen. Al deze spelers hebben twee dingen gemeen: een pak 1A-ervaring én ze maken deel uit van de portefeuille van Mogi Bayat, die Mazzu naar Union loodste. (AR)

Musona definitief naar Eupen?

Volgens onze collega’s van ‘L’Avenir’ praat AS Eupen met Anderlecht over de mogelijkheid om Knowledge Musona definitief over te nemen. Musona, die volgende maand 30 wordt, werd in januari gehuurd (zonder aankoopoptie) en bewees in de acht wedstrijden die hij met de Panda’s speelde dat hij, samen met Prevljak in de spits, een meerwaarde was voor de ploeg. Het contract van de Zimbabwaan bij Anderlecht loopt nog tot juni 2022, maar het lijdt geen twijfel dat men hem bij paars-wit wat graag van de loonlijst wil schrappen. Blijft natuurlijk de vraag of Musona bereid zal zijn in te leveren. (AR)

Edward Still langer bij Beerschot

Edward Still, assistent-coach bij Beerschot, heeft zijn contract met twee jaar verlengd. “Ik ben naar Beerschot gekomen om naar 1A te gaan. Ik wil dit werk, samen met de andere trainers, afmaken. Bovendien heeft de hele club laten voelen dat ze mijn inzet en kwaliteit apprecieert. Dat doet deugd”, zegt hij in een reactie op de clubwebsite.

Edward Still, een Belgische Engelsman van 27, is de jongere broer van Will Still. Die lijkt op weg naar een nieuwe samenwerking met Ivan Leko bij Antwerp.

YEAH! Ook Will Still blijft Beerschot trouw. Onze T2 tekent bij voor 2 jaar.

🗣'UNFINISHED BUSINESS.'

Lees: https://t.co/cVllQAuCIj#signing #weareready #unitedby13 pic.twitter.com/ZIQCeVNhBt K. Beerschot V.A.(@ kbeerschotva) link

RWDM haalt Tracy Mpati (Lokeren)

De Brusselse nieuwkomer in 1B, RWDM, heeft zijn eerste inkomende transfer gerealiseerd. Van het failliete Lokeren komt de 28-jarige rechtsachter Tracy Mpati over, waar hij drie seizoenen actief was. Daarvoor speelde de in Molenbeek wonende Mpaty twee seizoenen bij Union. De komende dagen zullen nog een aantal nieuwkomers aangekondigd worden. “Maar het zal aan onze voorwaarden zijn”, meldt voorzitter Dailly. “We willen overigens eerst de Belgische markt op alvorens we spelers uit het buitenland halen. Er zijn actueel genoeg vrij spelers.” (NFA)

Ianis Hagi bijna van Rangers

Ianis Hagi (21) staat heel dicht bij een definitieve transfer naar Rangers FC. RC Genk leende hem sinds de winterstop uit en nu zouden de Schotten bereid zijn om 5 miljoen euro te betalen voor de Roemeen. Hagi kwam vorige zomer van over van Viitorul Constanta voor 4 miljoen, maar kon de hoge verwachtingen niet inlossen. Noch onder Mazzu, noch onder Wolf verwierf hij een vaste basisplaats. (KDZ)

Duitse club bereidt bod op Larin voor

Zulte Waregem heeft de aankoopoptie op Cyle Larin (25, Besiktas) nog niet gelicht. Eén Duitse club bereidt een concrete aanbieding voor, maar Essevee wil garanties op een hogere prijs vooraleer het zelf 2,5 miljoen euro betaalt. (PJC)

Anderlecht bekijkt of het Luckassen kan houden

Men is hoopvol dat Frank Boeckx (33) aan boord blijft als keeperstrainer bij de jeugd. Is er een akkoord, dan stopt Boeckx als actieve doelman. PSV liet Luckassen (24) weten dat hij weg mag bij “een fair bod”. Anderlecht zal de aankoopoptie van 5 miljoen allicht niet lichten wegens te duur, maar bekijkt wel of het hem kan houden. Eupen bekijkt dan weer of het Anderlecht-huurling Musona definitief kan overnemen. (PJC/AR)

Hoedt en Gano (bijna) weg bij Antwerp

In principe eindigt hun verhaal op de Bosuil. Tot 1 juni, nu maandag, heeft Antwerp FC officieel de tijd om de opties in de huurcontracten van Wesley Hoedt (Southampton) en Zinho Gano (RC Genk) te lichten. De kans dat de Great Old dat ook effectief zal doen, is echter zo goed als onbestaande. Bij Hoedt (25) bedraagt die optie 8 miljoen euro. Erg veel geld - zeker in deze tijden - wat maakt dat, hoewel beide partijen zich goed voelen bij elkaar, hun wegen meer dan waarschijnlijk scheiden. Zelfde verhaal bij Gano (26). Optie: bijna 2 miljoen euro, het blijft veel geld voor een spits in de schaduw van Mbokani. (MVS)

Malinwa-reservedoelman Valkenaers dichtbij uitleenbeurt aan Thes Sport

Reservedoelman Arno Valkenaers (19) staat dichtbij eerste amateurklasser Thes Sport. KV Mechelen wil het contract van de voormalige Belgische jeugdinternational eerst verlengen tot 2022 om hem daarna voor één jaar op huurbasis naar Limburg te laten gaan. Daar zou hij zijn kans krijgen als eerste keeper. (ABD/GGT)

BAS boog zich over klacht van 16 amateurclubs

Gisteravond laat boog het BAS zich over de gezamenlijke klacht van 16 amateurclubs, die de beslissing aanvechten van de KBVB die de competitie eind maart definitief stopzette. De clubs voeren aan dat de stand op het moment van de beslissing niet als eindstand kan gelden. De belangen van de clubs werden voor het BAS behartigd door de sportadvocaten Johnny Maesschalck en Kristof De Saedeleer, die gisteren hebben gepleit. Een uitspraak valt pas later. Het verdict van het BAS in deze zaak kan koren op de molen zijn van vooral Waasland-Beveren. (LUVM)