Football Talk. Frédéric Frans verlengt bij Beerschot - Max de Jong naar Saoedische club Hasi - Amerikaanse miljardair neemt AS Roma over

06 augustus 2020

14u56

0

Beerschot houdt Frédéric Frans langer aan boord

Nieuwbakken eersteklasser Beerschot heeft het contract van Frédéric Frans opengebroken. De 31-jarige verdediger ondertekende een nieuwe overeenkomst tot 2023. “Ik heb hier een thuis gevonden en ben de hele club heel dankbaar”, reageert Frans.

“Ik ben hier zo goed opgevangen door iedereen”, laat Frans optekenen op de site van Beerschot. “Van bij de eerste minuut voelde ik me een lid van de mooie Beerschot-familie. Er was onmiddellijk een klik, ook met de supporters. Ik ben heel fier dat ik met Beerschot de promotie meemaak en dat ik hier nog langer mag spelen. Ik ben nog steeds heel ambitieus en wil samen met de club blijven groeien.”

Frans vervoegde in januari de troepen van coach Hernan Losada, met een contract tot 2022. Hij bewees meteen zijn waarde en startte in alle wedstrijden. “De verdienste van Fré is groot”, zegt Losada. “Hij is een van de sleutels van ons succes in de tweede periode. We hadden de beste verdediging van de reeks. Fré heeft voor evenwicht en leiderschap gezorgd, en maakte bovendien twee belangrijke goals. Het is nu aan hem en de rest van de groep om te laten zien dat ze klaar zijn voor 1A.”

Jonge Nederlander Xavi Simons (17) debuteert bij PSG

Xavi Simons heeft vanavond zijn debuut gemaakt in het eerste elftal van Paris Saint-Germain. De zeventienjarige Nederlander viel in de 74ste minuut in tijdens het met 1-0 gewonnen oefenduel tegen Sochaux. De jeugdinternational van Oranje kwam in het veld voor Julian Draxler. Na de wedstrijd plaatste Simons een actiefoto op Instagram met de tekst: “Dreams come true!”

Simons verliet vorig jaar na negen jaar de jeugdopleiding van FC Barcelona voor het hoogste juniorenteam van PSG. De zoon van oud-profvoetballer Regillio Simons begon net als de Nederlander Mitchell Bakker op de bank tegen Sochaux. Bakker viel in de 65ste minuut in voor de Spaanse linksback Juan Bernat, die weer fit is na een blessure.

PSG trad aan zonder bekende voetballers als Neymar, Ángel Di María, Thiago Silva en Marco Verratti. Daarnaast ontbreekt Kylian Mbappé nog met een enkelblessure.

Max de Jong nieuwe keeperstrainer bij Besnik Hasi

Max de Jong, oud-keeperstrainer van Anderlecht, heeft een contract getekend bij Al-Raed in Saoedi-Arabië. Bij de club vindt De Jong Besnik Hasi terug als hoofdcoach, waarmee hij bij Anderlecht al drie jaar samenwerkte en twee titels behaalde.

Gregory van der Wiel wil weer profvoetballer worden en sluit aan bij RKC

Gregory van der Wiel is donderdag aangesloten bij de selectie van RKC Waalwijk. De 32-jarige Nederlandse verdediger wil weer terugkeren in het betaald voetbal.

“Het hoofdstuk betaald voetbal heb ik nooit afgesloten. Ik ben nog steeds verliefd op het spelletje en wil graag weer dagelijks op professioneel niveau met de bal bezig zijn en met teamgenoten op het veld staan. De motivatie om het maximale eruit te halen is groot, ik heb er zin in”, licht Van der Wiel zijn besluit toe.

“De prettige gesprekken met Fred Grim en Mo Allach en het goede gevoel bij de club hebben mij doen besluiten bij RKC Waalwijk aan te sluiten. De komende periode zal uitwijzen wat dit mij en RKC Waalwijk gaat brengen.”

Van der Wiel kwam 46 keer uit voor het Nederlands elftal, waaronder in de historische WK-finale van 2010. Hij speelde voor Ajax, Paris Saint-Germain, Fenerbahçe, Cagliari en Toronto FC. In januari van vorig jaar stapte hij op bij Toronto FC, waarna zijn loopbaan ten einde leek.

AS Roma komt in handen van Amerikaanse miljardair

AS Roma komt in handen van de Amerikaanse miljardair Dan Friedkin. De deal heeft een totale waarde van bijna 600 miljoen euro.

“We hebben de contracten ondertekend en zullen de komende dagen samenwerken om het formele en juridische proces te voltooien dat ertoe zal leiden dat de club van eigenaar verandert”, zegt James Pallotta, de afgelopen jaren de grootaandeelhouder van AS Roma.

De Italiaanse voetbalclub was sinds 2012 in handen van Pallotta, die er niet in slaagde een nieuw stadion te realiseren. De club werd sinds 2001 geen landskampioen meer.

