Football Talk. Fred Vanderbiest terug naar Malinwa- Flames spelen uitzonderlijk in Oostende - Nilis klaagt bekeractie actie KVK aan

21 januari 2020

Red Flames oefenen tegen Noorwegen in Oostende

De oefenpartij van de Red Flames tegen Noorwegen van 9 april, in aanloop naar de belangrijke EK-kwalificatiematch tegen Zwitserland (14 april in Leuven), vindt niet in Leuven maar in de Versluys Arena van KV Oostende plaats.

België begon met een foutloze 12 op 12 aan de kwalificatiecampagne voor het EK in 2021. Zwitserland voert weliswaar de stand in poule H aan met een beter doelsaldo. De thuiswedstrijd op 14 april in Leuven en de terugwedstrijd op 22 september in Zwitserland kunnen cruciaal zijn. De groepswinnaars plaatsen zich voor het hoofdtoernooi, net als de drie beste tweedes (op negen groepen). De andere tweedes spelen barrages.

Om in de thuismatch tegen Zwitserland optimaal voor de dag te komen, oefenen de Red Flames vijf dagen voor de EK-kwalificatiewedstrijden nog tegen Noorwegen. De aftrap in de Versluys Arena wordt om 19u00 gegeven.

Normaal gaan de thuismatchen van de Belgische voetbalvrouwen door aan Den Dreef in het stadion van OHL. “We hebben met Leuven een goede thuisbasis. Maar het enthousiasme rond de Red Flames voelen we overal in het land. Daarom zijn we blij dat we de wedstrijd tegen Noorwegen in Oostende kunnen spelen. In de toekomst gaan we zeker ook andere locaties aandoen”, zegt bondscoach Ives Serneels. In maart nemen de nationale vrouwen eerst nog voor de tweede keer deel aan de Algarve Cup, een internationaal en prestigieus voetbaltoernooi in Portugal.

Nilis over actie KVK: “Waanzin!”

KV Kortrijk trekt donderdag naar Antwerp voor de heenwedstrijd van de halve finales in de beker. De West-Vlaamse club heeft met Golden Palace een actie op poten gezet om zijn supporters gratis met de bus naar het Bosuilstadion te brengen. Arne Nilis, zoon van ex-prof Luc Nilis en jarenlang verslaafd aan gokken, kan de actie maar weinig op prijs stellen. “Waanzin, één van de zovele voorbeelden hoe de gokindustrie via voetbalclubs mensen aanzet en stimuleert om te gokken.”

Wesley Alen en Jonathan Lardot zijn door het Referee Department van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) aangeduid als scheidsrechters voor de heenmatchen in de halve finales van de Croky Cup. Alen leidt morgen Club Brugge-Zulte Waregem in goede banen, Lardot fluit donderdag tijdens Antwerp-Kortrijk.

Team van Carrasco verandert van naam: Dalian Yifang gaat als Dalian Pro door het leven

Dalian Yifang, de werkgever van Rode Duivel Yannick Carrasco, heeft zijn naam veranderd in Dalian Pro. Vorig seizoen eindigde Dalian op de negende plaats in de Chinese Super League, met 38 punten uit 30 wedstrijden. In de beker gingen ze er in de halve finales uit.

De 26-jarige Carrasco komt al bijna twee jaar uit voor Dalian, dat hem in februari 2018 overnam van Atlético Madrid. Onze landgenoot, die al meermaals aanstuurde op een vertrek uit China, ligt er nog tot eind 2022 onder contract.

Vanderbiest alweer terug bij KV Mechelen

De voorbije zomer verliet hij KV Mechelen nog om aan de slag te gaan als hoofdcoach bij ‘zijn’ RDWM, nog geen half jaar later maakt Vanderbiest alweer de omgekeerde beweging en wordt hij weer T2 Achter de Kazerne. Malinwa beëindigt in onderling overleg de samenwerking met Bart Janssens, dat het als vervanger voor Vanderbiest aantrok. “We zijn zeer tevreden dat Fred terugkeert. Dit was een opportuniteit voor onze staf”, zo zegt Frank Lagast, algemeen directeur van KVM. In 2018 ging Vanderbiest als assistent-trainer aan de slag in Mechelen, waar hij op korte tijd degradeerde, promoveerde en de beker won. Zowel met KVM als met RWDM is er een mondeling akkoord over de terugkeer van de T2.

Miyoshi weer fit

Koji Miyoshi kon bij Antwerp voor het eerst in twee maanden meetrainen met de groep. Hij lijkt blessurevrij en komt binnenkort weer in aanmerking voor selectie. “Ik ben superblij voor hem”, aldus Bölöni. Matheus Borges kent een terugval. Hij leek bijna weer fit, maar ondervindt nu weer hinder aan de voet. “Hij raakt maar niet uit die negatieve spiraal”, zuchtte de Antwerp-trainer. “De medische staf moet goed nadenken wat ze met hem gaan doen, maar het ziet er niet goed uit.”

Bosuil quasi uitverkocht

Er zijn al ongeveer 14.000 tickets verkocht voor de heenronde van de halve finale van de Beker van België. Voor de wedstrijd tegen KV Kortrijk zijn er in totaal nog een kleine 1.000 tickets beschikbaar.

Genk bindt twee beloftes langer aan zich

Racing Genk heeft de contracten van Bryan Limbombe (18) en Elias Sierra (18) opengebroken en verlengd. Beide spelers hadden een contract tot deze zomer, maar dat is door Genk met enkele seizoenen verlengd. Limbombe kreeg een contract tot midden 2024, Sierra tot midden 2023. Het is voor beide spelers een beloning voor hun werk op winterstage in Benidorm.

Limbombe is een dribbelvaardigde aanvaller die Genk in 2017 wegplukte bij Zulte Waregem. Uitgerekend tegen Zulte Waregem maakte hij afgelopen zondag z’n debuut voor Genk. Sierra is een stevige verdedigende middenvelder en een echt product van de Genkse jeugdacademie. Hij speelt er al sinds de U8.