Football Talk. Fred Vanderbiest terug naar KV Mechelen - Goed nieuws uit Antwerpse ziekenboeg

21 januari 2020

Vanderbiest alweer terug bij KV Mechelen

De voorbije zomer verliet hij KV Mechelen nog om aan de slag te gaan als hoofdcoach bij ‘zijn’ RDWM, nog geen half jaar later maakt Vanderbiest alweer de omgekeerde beweging en wordt hij weer T2 Achter de Kazerne. Malinwa beëindigt in onderling overleg de samenwerking met Bart Janssens, dat het als vervanger voor Vanderbiest aantrok. “We zijn zeer tevreden dat Fred terugkeert. Dit was een opportuniteit voor onze staf”, zo zegt Frank Lagast, algemeen directeur van KVM. In 2018 ging Vanderbiest als assistent-trainer aan de slag in Mechelen, waar hij op korte tijd degradeerde, promoveerde en de beker won. Zowel met KVM als met RWDM is er een mondeling akkoord over de terugkeer van de T2.

Miyoshi weer fit

Koji Miyoshi kon bij Antwerp voor het eerst in twee maanden meetrainen met de groep. Hij lijkt blessurevrij en komt binnenkort weer in aanmerking voor selectie. “Ik ben superblij voor hem”, aldus Bölöni. Matheus Borges kent een terugval. Hij leek bijna weer fit, maar ondervindt nu weer hinder aan de voet. “Hij raakt maar niet uit die negatieve spiraal”, zuchtte de Antwerp-trainer. “De medische staf moet goed nadenken wat ze met hem gaan doen, maar het ziet er niet goed uit.”

Bosuil quasi uitverkocht

Er zijn al ongeveer 14.000 tickets verkocht voor de heenronde van de halve finale van de Beker van België. Voor de wedstrijd tegen KV Kortrijk zijn er in totaal nog een kleine 1.000 tickets beschikbaar.