Football Talk. Franse vrouwen winnen makkelijk - Spanje slikt tegengoal tegen Faeröer

07 juni 2019

23u44 1

Gastland Frankrijk opent met vlotte winst tegen Zuid-Korea

Frankrijk heeft in het Parc des Princes in Parijs het wereldkamioenschap vrouwenvoetbal geopend met een vlotte 4-0 zege tegen Zuid-Korea. Bij de rust stond het gastland 3-0 voor. Eugenie Le Sommer (9e), Wendie Renard (35e en 45e) en Amandine Henry (85e) scoorden. Noorwegen en Nigeria spelen zaterdag de tweede wedstrijd in groep A.

Spanje wint ruim bij Faeröer, maar moet wel tegendoelpunt slikken

Spanje heeft op de derde speeldag in groep F van de kwalificaties voor het EK voetbal in 2020 met 1-4 gewonnen van de Faeröer eilanden. De Spanjaarden kwamen al snel op voorsprong via Sergio Ramos (6.), Jesus Navas (19.) breidde uit tot 0-2. Op het halfuur kon Klaemint Olsen de Faeroër de verrassende aansluitingstreffer bezorgen, maar na een owngoal van Teitur Gestsson stond het vier minuten later al 1-3. Middenin de tweede helft maakte Jose Gaya er 1-4 van. Nog in goep F won Zweden met 3-0 van Malta na doelpunten van Quaison (2.), Claesson (50.) en Isak (81.). Groepsgenoot Noorwegen speelde tegen Roemenië 2-2 gelijk. De Noorse goals waren van Elyounoussi (56.) en Odegaard (70.), de late tegendoelpunten van Keseru (77, 90+2.).

In groep G won Oostenrijk met het kleinste verschil van Slovenië. Burgstaller (74.) maakte het enige doelpunt. Groepsleider Polen behield zijn ongeslagen status door eveneens met het kleinste verschil te winnen op bezoek bij Noord-Macedonië na een doelpunt van Piatek (47.). De derde wedstrijd in groep G draaide uit op een klinkende 0-3 zege van Israël op bezoek bij Letland na een hattrick van Zahavi (10, 59, 80.).

Tsjechië won in groep A, die van Engeland, met 2-1 van Bulgarije. Isa (3.) bracht de bezoekers nog op voorsprong, maar Schick (20, 50.) bezorgde de Tsjechen de overwinning. Nog in groep A speelden Kosovo en Montenegro 1-1 gelijk. In groep B won Oekraïne met zware 5-0 cijfers van Servië, mede dankzij een delpunt van Yaremchuk (AA Gent, 59.). Litouwen en Luxemburg speelden in die groep 1-1 gelijk. Denemarken en Ierland speelden in groep D eveneens 1-1 gelijk na doelpunten van Hojberg (76.) en Duffy (85.). In dezelfde groep won Georgië met 3-0 van Gibraltar.

Willian is vervanger van geblesseerde Neymar in Copa America

Chelsea-aanvaller Willian is de vervanger van de geblesseerde Neymar in de Braziliaanse selectie voor de Copa America, die op 14 juni begint en waarvoor de Brazilianen gastheer zijn. Dat maakte de Braziliaanse voetbalbond bekend. De keuze voor Willian is enigszins verrassend, vooral Vinicius en Lucas werden getipt als vervanger.

Neymer scheurde deze week zijn enkelband in een oefeninterland tegen Qatar, en moest forfait geven voor het toernooi in eigen land. Zijn afzegging was op tijd om nog een vervanger te mogen aanduiden, en bondscoach Tite koos dus voor Willian. Die haalde dit seizoen lang niet altijd de basiself bij Chelsea, maar maakte met de Seleçao wel de afgelopen twee WK’s mee. In de gewonnen finale van de Europa League vorige week tegen Arsenal viel hij in na 71 minuten.

Willian is 65-voudig international, maar haalde de afgelopen maanden de selectie niet voor de oefeninterlands in aanloop naar de Copa America. De Braziliaanse pers vermoedde dat Vinicius (Real Madrid) of Lucas (Tottenham) de voorkeur zou krijgen op Willian, maar zat er dus naast. Brazilië opent de Copa America op 14 juni tegen Bolivië. Het toernooi loopt tot 7 juli.

KBVB bevestigt nieuwe naam Beerschot

Nadat Beerschot-Wilrijk de voorbije maanden al het oude stamnummer 13 van K Beerschot VAV terug kocht, kondigde de club enkele weken geleden ook een nieuw logo én een nieuwe clubnaam aan.

Vandaag laat de club weten dat de naamswijziging officieel is goedgekeurd. “De Belgische voetbalbond heeft onze naamswijziging bevestigd. De officiële naam die zal gepubliceerd worden door de KBVB is BEERSCHOT V.A. (Beerschot Voetbalclub Antwerpen) Binnenkort zal die naam voorafgegaan worden door de koninklijke K. Dat is een aparte aanvraag die later wordt behandeld”, klinkt het op de clubwebsite. “Dit is alweer een mooie stap in een bijzonder parcours dat we samen met onze supporters hebben afgelegd.”

Verder laat Beerschot ook weten dat er voor volgend seizoen al 6.000 abonnementen aan de man gebracht zijn. Fans kunnen nog tot zondag een abonnement halen aan dezelfde voorwaarden als in 1B, daarna gaan de prijzen omhoog.

VTM zendt EK-kwalificatiewedstrijden en Nations League-finale uit

Ook in juni kunnen de voetbalfans terecht bij VTM voor de EK-kwalificatiewedstrijden van de Rode Duivels. Het nationale elftal is al toe aan hun derde en vierde kwalificatiewedstrijd voor het EK in 2020. Op zaterdag 8 juni nemen zij het op tegen Kazachstan in het Koning Boudewijnstadion. Dinsdag 11 juni volgt daar ook de vierde kwalificatiewedstrijd tegen Schotland.

Beide EURO 2020 kwalificatiematchen zijn live te volgen bij VTM vanaf 20u25 en de wedstrijdcommentaar is van Dirk Deferme. De studiogasten zijn zaterdag Marc Degryse, Timmy Simons en Gilles De Bilde. Dinsdag zijn Degryse en Simons er opnieuw bij.

De Rode Duivels doen het goed in de EK-kwalificatiewedstrijden en staan in hun groep op kop met 6 punten. Dankzij de 3-1 overwinning in hun openingswedstrijd tegen Rusland ontstond er al een driepuntenkloof met achtervolgers Rusland, Kazachstan, Cyprus en Schotland. San Marino sluit de rangen met 0 punten.

Op zondag 9 juni zijn onze Noorderburen aan zet in de finale van de UEFA Nations League. Nederland neemt het op tegen Portugal voor de eindwinst. Wie wint de eerste editie van dit voetbalkampioenschap? De wedstrijd is zondag 9 juni live te volgen bij VTM vanaf 20u25. Het wedstrijdcommentaar is van Jan Dewijngaert.

Spaanse scheidsrechter Undiano Mallenco fluit Nations League-finale tussen Portugal en Nederland

Alberto Undiano Mallenco leidt zondagavond de finale van de Nations League tussen Portugal en Nederland. De Spanjaard fluit zijn laatste wedstrijd in het Estádio do Dragão van Porto. De 45-jarige arbiter neemt na ruim 30 jaar afscheid.

Undiano Mallenco mocht twee weken geleden ook al de Spaanse bekerfinale tussen Barcelona en Valencia leiden. In het seizoen 2016-2017 was hij spelleider in de kwartfinale van de Europa League tussen Manchester United en Anderlecht (2-1 n.v.), het Belgisch duel Genk-Gent (1-1) en tijdens de Champions Leaguepartij van Club Brugge in Porto (1-0).

Kazachstan mist Zaynutdinov tegen Rode Duivels

Kazachstan kan zaterdagavond tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd in het Koning Boudewijnstadion tegen de Rode Duivels geen beroep doen op middenvelder Baktiyor Zaynutdinov. Zaynutdinov, doelpuntenmaker voor Kazachstan op de eerste speeldag van de EK-kwalificaties tegen Schotland (3-0), sukkelt met een spierblessure.

De 21-jarige middenvelder komt in clubverband uit voor het Russische Rostov en is samen met Alexander Merkel, actief bij het Nederlandse Heracles, de enige speler uit de Kazachse selectie die niet in de nationale competitie uitkomt.

Kazachstan opende de EK-kwalificaties in maart met een 3-0 zege tegen Schotland. Nadien was grote broer Rusland met 4-0 te sterk. Na het duel met de Rode Duivels spelen de Kazakken dinsdag (om 16u Belgische tijd) nog thuis tegen San Marino.

Selectie Kazachstan:

Doelmannen: Dmytro Nepohodov (Ordabasy), Stas Pokatilov (Kairat), Igor Shatskiy (Shakhter)

Verdedigers: Abzal Beysebekov (FC Astana), Olzhas Kerimzhanov (Zhetysu), Yuriy Logvinenko (FC Astana), Sergey Maliy (Ordabasy), Alexandr Marochkin (Kaisar), Dmitriy Shomko (FC Astana), Gafurzhan Suyumbayev (Kairat), Yan Vorogovskiy (Kairat), Temirlan Yerlanov (Ordabasy)

Middenvelders: Maxim Fedin (Tobol), Bauyrzhan Islamkhan (Kairat), Islambek Kuat (Kairat), Alexander Merkel (Heracles/Ned), Azat Nurgaliev (Tobol), Yuriy Pertsukh (FC Astana), Askhat Tagybergen (Kaysar), Georgy Zhukov (Kairat)

Aanvallers: Abat Aimbetov (Aktobe), Bauyrzhan Turysbek (Tobol), Tokhtar Zhanggylyshbay (Ordabasy)

Timmermans opvolger Linard?

Gilbert Timmermans (73) heeft gisteren zijn kandidatuur ingediend om Gérard Linard op te volgen als bondsvoorzitter. Het mandaat van Linard loopt af, op de Algemene Vergadering van 22 juni moet een nieuwe bondsvoorzitter gekozen worden.

Gilbert Timmermans - die twee jaar geleden al tegenkandidaat was voor Linard, maar toen het onderspit moest delven - wordt deze maand 74 en bereikt over één jaar de leeftijdsgrens van 75 jaar, maar ook Linard heeft die overschreden. “Het gaat om een protocollaire functie”, zegt Timmermans. “Maar na de herstructurering van de bond lijkt het me nodig dat iemand met ervaring de functie invult, ook al gaat het voor mij in principe maar om één jaar.”

Mogelijk stelt langs Franstalige kant ook de 53-jarige Luikse jurist Philippe Godin nog zijn kandidatuur. Godin zit pas sinds augustus vorig jaar in het Uitvoerend Comité, maar hij maakt bij velen een gedegen indruk. De verkiezingen kunnen een invloed hebben op de positie van Bart Verhaeghe, die als eerste ondervoorzitter de echte sterke man is binnen de bond. Als Gilbert Timmermans als Nederlandstalig vertegenwoordiger van de amateurs verkozen wordt, moet de eerste ondervoorzitter een Franstalige vertegenwoordiger van de profsectie worden. Mogelijk zou Mehdi Bayat die rol kunnen invullen. (RN)

TAS heeft beroep van Chelsea tegen transferverbod ontvangen

Het Internationaal Sporttribunaal TAS in Lausanne heeft officieel bevestigd dat Chelsea in beroep gaat tegen het transferverbod dat de Blues kregen opgelegd. De Wereldvoetbalbond FIFA maakte op 22 februari bekend dat Chelsea wegens inbreuken bij de transfers van 29 minderjarigen de volgende twee transferperiodes (tot eind januari 2020) geen spelers mag aantrekken. De Londenaars kregen tevens een boete van 600.000 Zwitserse frank (530.000 euro) opgelegd.

Nog diezelfde dag liet Chelsea weten de beslissing van de FIFA te zullen aanvechten en in afwachting van dat beroep een opschorting te vragen. Die opschorting verkreeg het vervolgens niet van de FIFA. Ook een procedure voor de Beroepscommissie van de FIFA leverde niets op. Chelsea hoopt nu gehoor te krijgen bij het TAS. Wanneer die uitspraak zal doen, is niet bekend.

Titelhouder Chili wint laatste oefenduel voor Copa America

Chili heeft zijn laatste oefenpot voor de start van de Copa America met een overwinning afgesloten. Voor eigen publiek in La Serena werd het 2-1 tegen Haïti. De bezoekers kwamen na 25 minuten op voorsprong langs Moeskroenaanvaller Frantzdy Pierrot. Maar dankzij doelpunten van Eduardo Vargas en José Pedro Fuenzalida zette de thuisploeg de scheve situatie recht. Bij Chili werd ex-Club Bruggespits Nicolas Castillo aan de rust vervangen.

Chili won de laatste twee edities van de Copa America. In Brazilië is het team van bondscoach Reinaldo Rueda ingedeeld in een groep met Japan (17 juni), Ecuador (21 juni) en Uruguay (24 juni).