Football Talk. Franse speler veilt zijn gouden WK-medaille - Hoofdaandeelhouder KV Oostende voert verkennende gesprekken Redactie

22 mei 2020

08u35

Bron: Belga, eigen berichtgeving 0

Franse speler veilt z’n WK-medaille

Een voetballer uit de Franse selectie die in 2018 de wereldtitel won, heeft zijn gouden medaille laten veilen. De medaille, voorzien van een blauw lint met daarop de naam van wereldvoetbalbond FIFA, bracht 71.875 dollar op, omgerekend ruim 65.000 euro. Veilinghuis Julien’s Auctions wilde niet zeggen welke speler de WK-medaille beschikbaar had gesteld voor de online-veiling.

Frankrijk veroverde bijna twee jaar geleden de wereldtitel door Kroatië in de finale in Moskou met 4-2 te verslaan. In de halve finales haalden de uitgekookte troepen van bondscoach Didier Deschamps het van de Rode Duivels met 1-0.

Op de winnaarsmedaille van een van de Fransen kwamen tien biedingen binnen. Via de website van Julien’s Auctions werden ook gouden medailles geveild van het WK 1994 en het WK 2002, beiden gewonnen door Brazilië. Die brachten respectievelijk 44.000 en bijna 46.000 euro op.

Lees ook:

Attributen Kobe Bryant voor 185.000 euro geveild



Verkennende gesprekken bij KVO

Hoofdaandeelhouder Paul Conway voerde verkennende gesprekken in Oostende. Custovic, Van der Elst, Berrier en Cremers kregen inzicht in de datagerichte aanpak van de Amerikanen, maar weten nog niet waar ze aan toe zijn. Conway voerde ook gesprekken met de makelaars van spelers van wie hun contract afloopt. (TTV)