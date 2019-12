Football Talk. Frankrijk houdt Deschamps langer aan boord - AZ mag zondag in eigen stadion topper spelen tegen Ajax Redactie

10 december 2019

15u01

Bron: Belga 0

Deschamps verlengt contract bij wereldkampioen Frankrijk tot na WK 2022

Didier Deschamps heeft zijn contract als bondscoach bij Frankrijk verlengd tot na het WK van 2022 in Qatar, zo vernam nieuwsagentschap AFP uit goede bron.

De 51-jarige Deschamps is al sinds de zomer van 2012 bondscoach van zijn land. Het grootste succes werd vorig jaar geboekt, toen Les Bleus de wereldtitel veroverden in Rusland. In de halve finales hadden ze België in Sint-Petersburg met het kleinste verschil uitgeschakeld. Ook komend jaar op EURO 2020 zal Frankrijk het te kloppen land zijn. Als ze daar de Europese titel pakken, doet Deschamps even goed als tijdens zijn spelerscarrière. Destijds werd hij met Frankrijk in 1998 wereldkampioen en twee jaar later Europees kampioen op EURO 2000 in België en Nederland. Op het vorige EK van 2016 werden ze voor eigen publiek verliezend finalist, na een nipte nederlaag tegen Frankrijk.

De vorige overeenkomst van Deschamps bij de Franse federatie (FFF) zou na EURO 2020 aflopen. Volgens AFP zal de contractverlenging straks tijdens een persconferentie reeds bevestigd worden door Deschamps zelf en bondsvoorzitter Noël Le Graët. Het vertrouwen tussen beide partijen is groot. Over enkele maanden gaat Deschamps alvast Michel Hidalgo voorbij als langst dienende bondscoach van Frankrijk. Hidalgo was de ‘sélectionneur’ tussen januari 1976 en juni 1984.

AZ kan rekenen op thuispubliek voor topper tegen Ajax

De topper tussen AZ en Ajax op de zeventiende speeldag in de Eredivisie kan komende zondag met publiek in het stadion van de Alkmaarse club worden gespeeld. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders vandaag aan de directie van AZ laten weten.

"Het voetbal zo snel mogelijk terug in de stad in een veilig stadion was vanaf het begin het uitgangspunt. De club moet nog een aantal werkzaamheden verrichten, maar we zijn erg blij dat het gaat lukken en AZ de topper tegen Ajax in een vol stadion kan spelen", meldt het college.

Een deel van het dak van het stadion van AZ stortte in augustus in, waardoor de Alkmaarse club de thuiswedstrijden de afgelopen maanden elders afwerkte. Zo moest de club onder meer in de voorrondes van de Europa League tegen Antwerp uitwijken naar het stadion van FC Twente in Enschede. Tegen Mariupol had AZ een ronde eerder in Den Haag gespeeld, maar de plaatselijke burgemeester zag de komst van The Great Old niet zitten, waarna AZ met Enschede als oplossing kwam. Daar waren de Antwerp-fans op bevel van de burgemeester niet welkom.