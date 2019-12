Football Talk. Fellaini verliest Chinese bekerfinale - Standard mist zondag Oulare - Chelsea mag weer transfers doen De voetbalredactie

06 december 2019



Marouane Fellaini verliest in finale Beker van China

Na een 1-0 zege in de heenmatch tegen Sjanghai Shenhua hebben Marouane Fellaini en Shandong Luneng toch nog de finale van de Beker van China verloren. Vrijdag trok Sjanghai Shenhua met 3-0 aan het langste eind in de terugwedstrijd. Fellaini speelde de hele partij.

Shandon Luneng ging onderuit in het laatste halfuur. Kim Shin-Wook (61.), Stephan El Shaarawy (81.) en Qian Jiegei (83.) zorgden voor de 3-0 en een derde bekertrofee voor Sjanghai Shenhua (na 1998 en 2017). Shandong Luneng, dat ook vorig seizoen de bekerfinale verloor, greep naast een zesde beker.

Standard zonder Oulare naar Moeskroen

Geen Obbi Oulare zondagmiddag in Moeskroen. De Standard-aanvaller sukkelt met de knie en traint voorlopig individueel. Bezorgd is Michel Preud’homme niet. “In principe is hij niet zo lang out.” Maxime Lestienne - die last had van de hamstrings - trainde wel opnieuw mee. In zijn geval wordt er morgen na de training beslist of hij wedstrijdklaar geraakt voor het duel met zijn ex-club.

Preud’homme zag gisteren de bekermatch van Moeskroen tegen Anderlecht. “Ik heb daar periodes gezien waarin ze heel sterk waren. Daarna zakten ze wat weg, maar op het eind hadden ze weer de bovenhand. Moeskroen is een moeilijk te kloppen ploeg - ze hebben veel fysieke capaciteiten en zijn sterk op stilstaande fases. (FDZ)

Leicester City verlengt contract Brendan Rodgers tot 2025

Leicester City heeft coach Brendan Rodgers beloond met een contract tot 2025. In februari 2019 ging de 46-jarige Noord-Ier aan de slag bij Leicester, in 2016 landskampioen. Sindsdien won Leicester 17 van zijn 26 Premier League-wedstrijden. Eerder coachte Rodgers onder meer Swansea City (2010-2012), Liverpool (2012-2015) en Celtic (2016-2019).

Het team van Rode Duivels Youri Tielemans en Dennis Praet staat na vijftien speeldagen op een knappe tweede plaats in de Premier League, op acht punten van koploper Liverpool. Leicester won zijn zeven voorbije Premier League-wedstrijden, een evenaring van een 56 jaar oud clubrecord. Zondag gaan de Foxes op bezoek bij Aston Villa.

Derijck maandag geopereerd, David krijgt fysieke begeleiding in Canada

Gent-verdediger Timothy Derijck wordt maandag geopereerd aan de enkel en is één tot twee maanden buiten strijd. Daarnaast vindt de begrafenis van de moeder van Jonathan David pas op 14 december plaats. De Canadese aanvaller blijft zo nog een tijdje in zijn thuisland, maar Gent stuurt iemand op om hem fysiek te begeleiden tot hij terugkomt. De Buffalo’s zullen het dus zeker in de competitiematch thuis tegen Zulte Waregem (zaterdag 7/12) en het Europa League-duel thuis tegen Olexandriya (donderdag 12/12) zonder David moeten stellen. Wellicht komt de competitiewedstrijd bij KV Oostende (zondag 15/12) ook nog te vroeg.

Feest in Westerlo: Bob Peeters twee jaar trainer van de Kemphanen

Bob Peeters is vandaag twee jaar aan de slag als coach van Westerlo. En dat wordt gevierd bij de Kemphanen. De trainer kreeg ook een certificaat, met daarop: “Dan weet je dat het moeilijk wordt”, een knipoog naar het zinnetje dat Peeters in het verleden vaak gebruikte.

Onze coach is inmiddels 2 jaar aan de slag bij KVC Westerlo! 🤩Proficiat coach! #kvcwesterlo #enallemaalsamen #danweetjedathetmoeilijkwordt pic.twitter.com/POqaOkzF7d KVC Westerlo(@ KVCWesterlo) link

Transferban Chelsea is voorbij

Chelsea mag opnieuw inkomende transfers doen. De Londense club zag het Internationaal Sporttribunaal (TAS) het opgelegde transferverbod halveren. Ook de bijhorende boete van 530.000 is fors gedaald naar 274.000 euro. Oorspronkelijk werd Chelsea een transferban opgelegd tot en met de zomer 2020, maar het TAS oordeelde dat één transferperiode in de kluisters voldoende was als straf. Chelsea deed deze zomer geen inkomende transfers en dus is de club vrij om vanaf januari opnieuw spelers aan te werven.

De FIFA strafte Chelsea in januari wegens onregelmatigheden bij 29 transfers van minderjarigen. De disciplinaire commissie onderzocht maar liefst 92 transfers, waaronder ook die van Charly Musonda Junior van Anderlecht naar Chelsea in 2012.

Emilio Ferrera naar STVV?

Na het weekend en de match tegen Club Brugge wordt de situatie van coach ad interim Nick Hayen opnieuw geëvalueerd. De kans dat hij echter aanblijft, is klein. Want achter de schermen wordt volop naar een opvolger voor Brys gezocht. Zo vernamen we dat de Zwitser Mario Cantaluppi, ooit nog actief bij STVV en nu bij FC Basel (U17) , hoog op het verlanglijstje stond. Maar intussen is de focus verlegd naar Emilio Ferrera, tot voor enkele maanden actief bij het Luxemburgse Dudelange, de club waar STVV voor het seizoen ook smaakmaker Danel Sinani wilde weghalen. Dat er onderhandelingen lopen met Ferrera wordt vandaag op Stayen niet bevestigd, noch ontkend. (FKS)

Real speelt in groene shirts voor het milieu

Real Madrid speelt de thuiswedstrijden doorgaans altijd in volledig witte tenues, maar de Madrileense voetballers dragen morgen in Estadio Santiago Bernabéu tegen Espanyol groene kleding. De ‘Koninklijke’ steunt hiermee de actie ‘Castellana Verde’, die onderdeel is van de klimaattop COP25 die momenteel in Madrid aan de gang is.

De klimaatconferentie van de Verenigde Naties zou aanvankelijk in Chili worden gehouden, maar is door de onlusten in het Zuid-Amerikaanse land verplaatst naar Madrid. De top begon maandag en duurt tot eind volgende week.

Madrid wil een van de belangrijkste straten in de stad omtoveren in een ‘groene’ laan (Castellana Verde), waaraan tal van bedrijven en instellingen die zich met de klimaatcrisis bezighouden, zich gaan vestigen. Real Madrid, de grootste voetbalclub uit de stad, steunt die actie door eenmalig een thuiswedstrijd te spelen in de mintgroene shirts die dit seizoen als de derde outfit gelden. Op de gevel van het stadion hangt een groot, ecologisch canvasdoek waarin aandacht wordt gevraagd voor de klimaattop.

Lars Lagerbäck verlengt contract als bondscoach van Noorwegen

Lars Lagerbäck heeft zijn contract verlengd als bondscoach van Noorwegen. De 71-jarige Zweed zal aanblijven tot het WK van 2022 in Qatar, zelfs al weten de Noren zich niet te plaatsen voor het EK van volgend jaar.

Lagerbäck, die IJsland naar de kwartfinales van het EK in 2016 loodste, is sinds 2017 aan de slag bij Noorwegen. Eerder was hij ook bondscoach van Zweden en Nigeria. “Het doel is om ons te kwalificeren voor het EK 2020 en daarna voor het WK 2022", verklaarde Lagerbäck aan journalisten in Oslo.

Noorwegen werd in zijn EK-kwalificatiegroep derde achter Spanje en Zweden. In maart kunnen de Noren nog een EK-ticket veroveren via de play-offs. Als ze in de halve finales met Servië afrekenen, moeten ze vervolgens ook nog de winnaar van Schotland-Israël kloppen.

Boya straks gratis op te halen?

De Belgische topclubs kunnen er maar van profiteren. Als het van Moeskroen afhangt, verlengen sterkhouders Jean Butez (24) en Frank Boya (23) hun contract. De pech van de Henegouwers is evenwel dat beide spelers daar weinig zin in hebben. Vooral in het geval van Boya is dat problematisch. De overeenkomst van de Kameroense middenvelder loopt eind dit seizoen af, waardoor hij zonder een nieuwe handtekening gratis kan vertrekken. In de zomer was Antwerp fors geïnteresseerd. Butez ligt nog vast tot 2021 op Le Canonnier. De Franse doelman stond de vorige mercato op de verlanglijst van Club Brugge en Standard. Momenteel revalideert hij van een armbreuk, midden januari zou hij fit moeten zijn. Nog bij Moeskroen is Paul Allaerts aan het onderhandelen met Nathan De Medina (22) om de verdediger langer aan de club te binden. De jeugdspeler van RSCA heeft zich opgewerkt tot een vaste waarde. (PJC)

RSZ-voorstel besproken in parlement

Gisteren kwamen Open VLD, N-VA, sp.a, Groen en CD&V samen in het Vlaams Parlement om te praten over het RSZ-voorstel voor topsporters. Iets beslist werd er nog niet - daarvoor liggen de standpunten momenteel nog iets te ver uit mekaar. Maar er wordt wel een tabel opgemaakt om de verschillende voorstellen op te lijsten en er zijn ook werkafspraken gemaakt. Er zal in de toekomst overlegd worden om tot één concreet voorstel te komen. Ook Johan Vande Lanotte schoof mee aan tafel. Hij zit samen met Tomas Van Den Spiegel en Michel Maus in de werkgroep van de Pro League. Hun plannen worden in principe volgende week bekendgemaakt. Alle partijen benadrukken dat het de bedoeling is om in een constructieve sfeer verder te onderhandelen. (FDZ/NVK)

Hoedt is fit

Geen verrassingen in de wedstrijdselectie van Laszlo Bölöni. Wesley Hoedt leek de voorbije dagen twijfelachtig met een schouderprobleem, maar werd gisteren na verdere onderzoeken goedgekeurd voor de dienst. De Nederlandse centrale verdediger trainde ook zonder problemen mee. Miyoshi en Arslanagic zijn nog out, en zoals aangekondigd komt ook Defour nog niet in aanmerking voor een plaatsje bij de achttien. (MVS)

Eerste selectie voor Anderlecht-huurling Dhauholou

Nog steeds geen Nordin Jackers, Tuur Dierckx of Valtteri Moren bij Waasland-Beveren vanavond. Het trio revalideert. Ook Agyepong moet andermaal verstek geven. De flankspeler kreeg tegen Charleroi een trap, maar moet even de lift nemen. Hij heeft last van de bil. Opvallend: Koita (voetzool) kon deze week enkel woensdag en gisteren een deel met de groep meetrainen, maar kreeg toch een plaatsje in de wedstrijdselectie van Arnauld Mercier. Hetzelfde geldt - voor het eerst dit seizoen - voor Anderlecht-huurling en flankaanvaller Olivier Dhauholou. (MVS)