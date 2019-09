Football Talk. FC Barcelona voorziet omzet boven 1 miljard euro - Meunier in Team v/d Week CL De voetbalredactie

Barcelona voorziet omzet boven 1 miljard euro

FC Barcelona hoopt dit seizoen de eerste voetbalclub te worden die meer dan 1 miljard euro aan omzet kan genereren. Algemeen directeur Oscar Grau maakte vandaag bekend dat er gerekend wordt op een zakencijfer van 1,047 miljard euro. De Catalanen zitten zo een jaar voor op schema.

Volgens de cijfers die Barça publiceerde in aanloop naar de algemene vergadering van 6 oktober moet de omzet voor het seizoen dat net begonnen is 1,047 miljard euro bedragen. Dat is zes procent meer dan vorig jaar, toen Barcelona afklopte op 990 miljoen euro.

“Het record dat we gaan ronden is historisch voor een sportclub. We doen beter dan de NBA- en NFL-franchises. Geen enkele andere voetbalclub komt in de buurt”, pocht directeur Grau op een persconferentie. Voorzitter Josep Maria Bartomeu had als objectief gesteld om de mythische grens van een miljard euro te overschrijden voor het einde van zijn mandaat in 2021. Bij rivaal Real Madrid had preses Florentino Pérez een gelijkaardig doel voor ogen.

Volgens het voorlopige budget lopen de uitgaven op tot 1,007 miljard euro, waardoor Barcelona op het einde van het seizoen 11 miljoen euro nettowinst zou moeten maken. Vorig seizoen realiseerde Barcelona een uitgavenpost van 973 miljoen euro en een positief nettoresultaat van 5 miljoen euro. De Catalaanse supermacht kampt nog met een schuld van 217,2 miljoen euro.

Grau noemde het verminderen van de enorme loondruk als voornaamste financiële uitdaging voor Barça. Vooral de lonen van de spelers wegen zwaar door op het budget. In het seizoen 2019-2020 zal de loonkost met 3 procent afnemen, van 525 naar 507 miljoen euro. De algemeen directeur maakte ook nog bekend dat de club 73 miljoen euro zal investeren in Camp Nou.

Toptalent Hudson-Odoi blijft Chelsea trouw

Callum Hudson-Odoi heeft zijn contract bij Chelsea verlengd tot medio 2024. Het achttienjarige goudhaantje brak vorig seizoen helemaal door bij de Blues en stond op het verlanglijstje van verscheidene topclubs. Het contract van de Engelse winger liep af in de zomer van 2020.

Hudson-Odoi viert deze herfst pas zijn negentiende verjaardag, maar is nu al gegeerd wild op de transfermarkt. Aangezien zijn contract in Londen komende zomer ten einde zou lopen, was onder meer Bayern München tuk op de begaafde aanvaller. Met een verbeterd contract slaagde Chelsea erin om het jeugdproduct langer aan zich te binden. De kersverse international speelt al tien jaar op Stamford Bridge.

Vorig seizoen brak Hudson-Odoi helemaal door onder coach Marizio Sarri. Hij kwam tot 24 wedstrijden voor Chelsea, scoorde daarin vijf keer en gaf evenveel assists. De flankaanvaller maakte in maart ook zijn debuut voor de nationale ploeg van Engeland. Sinds april staat hij aan de kant met een blessure aan de achillespees. Daardoor kwam Hudson-Odoi dit seizoen nog niet in actie. Afgelopen weekend maakte hij wel zijn rentree bij de beloften van de Blues.

“Het heeft lang geduurd, maar het is nu rond en ik ben daar echt blij mee. Ik ben al een Chelsea-speler sinds ik acht jaar oud ben. Ik wil hier prijzen pakken, zoveel mogelijk wedstrijden winnen en doelpunten scoren”, reageerde Hudson-Odoi, die in de jeugdige ploeg van trainer Frank Lampard een sleutelrol moet krijgen.

Ghanese topschutter Gyan zet carrière voort in India

Voormalig Ghana-aanvoerder Asamoah Gyan zet zijn carrière voort bij NorthEast United in de Indiase Super League. Gyan is een oud-speler van onder meer Udinese, Stade Rennes en Sunderland. Tot afgelopen zomer droeg hij het shirt van het Turkse Kayserispor. De aanvaller is sinds 2003 international en met 51 doelpunten topschutter aller tijden van de Black Stars. Hij verzamelde 105 caps en was erbij op drie wereldbekers (2006, 2010 en 2014).

Bayer Leverkusen moet Leon Bailey vier weken missen

Bayer Leverkusen kan de komende maand geen beroep doen op zijn Jamaicaanse winger Leon Bailey. De voormalige speler van Racing Genk liep in het Champions League-duel tegen Lokomotiv Moskou een spierblessure op, zo maakte de club bekend.

Leverkusen speelt zaterdag in de Bundesliga tegen promovendus Union Berlijn en de verwachting is dat de 22-jarige Bailey daarna nog drie wedstrijden zal moeten missen vooraleer hij terug aan spelen kan toekomen.

Peter Beardsley voor 32 weken geschorst

Peter Beardsley is voor 32 weken geschorst. De Engelse voetbalbond acht het bewezen dat de oud-international zeker drie spelers van het tweede elftal van Newcastle United racistisch heeft beledigd, zo werd vandaag bekendgemaakt. Beardsley was trainer van het elftal van Newcastle United voor spelers jonger dan 23 jaar. Hij heeft altijd ontkend dat hij zich racistisch tegenover enkele jeugdspelers heeft uitgelaten.

De 58-jarige Beardsley werd in januari van dit jaar al geschorst door Newcastle United. Twee maanden later vertrok hij bij die club.

Dries Wouters verlengt tot 2024 bij kampioen Genk

Dries Wouters heeft zijn contract bij KRC Genk verlengd tot 2024. Dat maakte de kampioen vandaag bekend. De 22-jarige Wouters is een geboren Genkenaar en jeugdproduct van de club. Hij maakt sinds de U10 deel uit van KRC Genk. In 2015 zette Wouters de stap naar de A-kern waar hij uitgroeide tot een polyvalente speler die zowel op het middenveld als in de verdediging aan de slag kan.

“Wouters blijft groeien binnen de A-kern en ziet zijn harde werk beloond met een contractverlenging”, meldt de club. “KRC Genk is trots dat de jonge Limburger bij Genk blijft en kijkt uit naar zijn verdere prestaties.”

Dit seizoen mocht Wouters van coach Mazzu nog maar een keer (kort) invallen, in de uitwedstrijd tegen Waasland-Beveren (0-4). In het kampioenenjaar bleef zijn aandeel beperkt tot zeven optredens (veelal invalbeurten) in de competitie.

Meunier in Team v/d Week in Champions League

Rode Duivel Thomas Meunier is opgenomen in het Team van de Week na de eerste speeldag in de groepsfase van de Champions League. De rechtsback van PSG legde gisteravond de 3-0-eindstand vast tegen Real Madrid. De twee andere PSG-goals werden gescoord door Angel Di Maria, die eveneens de ideale elf haalt net als linkerflankverdediger Juan Bernat. Di Maria vormt voorin een duo met Erling Braut Haaland. De 19-jarige Noor vond voor RB Salzburg drie keer de weg naar de netten tegen RC Genk. Hij had daarmee, in zijn eerste Champions League-wedstrijd, een groot aandeel in de klinkende 6-2-zege tegen de Belgische kampioen.

Team van de Week: Ter Stegen (FC Barcelona), Leovac (Dinamo Zagreb), Tagliafico (Ajax), Alvarez (Ajax), Meunier (PSG), Valbuena (Olympiakos), Gündogan (Manchester City), Orsic (Dinamo Zagreb), Bernat (PSG), Haaland (RB Salzburg), Di Maria (PSG)

Dries Wouters langer bij Genk

Racing Genk heeft Dries Wouters (22) langer aan zich gebonden. De middenvelder tekende een overeenkomst tot 2024. “Dries is een geboren en getogen Genkie, hij maakt reeds sinds de U10 deel uit van KRC Genk”, klinkt het in een mededeling van de Limburgers. “In 2015 zette Dries de stap naar de A-kern waar hij uitgroeide tot een polyvalente speler die zowel op het middenveld als in de verdediging aan de slag kan. Wouters blijft groeien binnen de A-kern en ziet zijn harde werk beloond met een contractverlenging.”

FC Keulen moet Verstraete enkele weken missen

FC Keulen moet het enkele weken zonder Birger Verstraete stellen. De centrale middenvelder onderging een kleine chirurgische ingreep, een cyste werd verwijderd in zijn meniscus. Volgens Keulen-coach Achim Beierlorzer is Verstraete twee tot drie weken buiten strijd. De ‘Geissböcke’ reizen komende zaterdag naar de Allianz Arena, waar ze Bayern München bekampen. Verstraete ruilde deze zomer AA Gent voor Keulen, dat zo’n vier miljoen euro op tafel legde. De middenvelder was in de eerste vier competitiematchen meteen basisspeler.

Guus Hiddink ontslagen bij Chinese olympische ploeg

Guus Hiddink (72) is niet langer coach van de Chinese olympische ploeg. Volgens Aziatische media is Hiddink ontslagen na de 2-0-nederlaag tegen Vietnam. De Nederlander had sinds vorig jaar de U23 van China onder zijn hoede. Met die ploeg wilde hij zich kwalificeren voor de Olympische Spelen van Tokio in 2020. De voormalige coach van onder meer Oranje, PSV en Chelsea wordt vervangen door Hao Wei, ex-coach van het Chinese vrouwenelftal. Hiddink trad een jaar geleden aan bij China.

Ciman en Lamah lijden nederlaag in MLS

Voormalige Rode Duivels Laurent Ciman (Toronto) en Roland Lamah (Cincinnati) hebben gisteravond allebei een competitienederlaag geleden. Ciman verloor bij zijn ex-club Montreal Impact met 1-0. Ignacio Piatti maakte na 17 minuten de enige goal. Ciman speelde achterin de hele match. Alejandro Pozuelo (ex-Genk) viel bij de rust in. Het ging om de heenwedstrijd van de finale in het Canadese kampioenschap.

Lamah startte op de bank in de thuismatch in de Major League Soccer tegen Atlanta en mocht in de 74ste minuut invallen. De 0-2 eindstand prijkte toen al op het bord na twee goals van Josef Martinez (59. en 65.). In de tussenstand van de Eastern Conference is Cincinnati twaalfde en laatste met 21 punten (uit 31 matchen). Het komt niet meer in aanmerking voor de play-offs. Toronto prijkt op plaats vier met 45 punten.

Bongonda out voor Oostende

Ook dat nog. Théo Bongonda was een lichtpuntje in de tweede helft tegen Salzburg, maar de flankaanvaller blesseerde zich in de slotfase aan de enkel. Hij ging gisteren voor een scan naar het ziekenhuis, maar door de felle zwelling rond de enkel is het nu al uitgesloten dat hij zaterdag speelklaar geraakt voor het duel met Oostende. De Genkse recordaankoop stond eerder al meer dan een maand langs de kant met een rugblessure. (KDZ)