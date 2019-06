Football Talk. FC Barcelona stelt ‘Kroatië-shirts’ voor - Antwerp of Gent naar loting Europa League? De voetbalredactie

04 juni 2019

08u04 0

Nieuwe shirts voor Barça

FC Barcelona speelt volgend seizoen voor de tweede keer in de clubhistorie niet in blauw met rode verticale strepen op het thuisshirt. Nieuwkomer Frenkie de Jong zal straks een shirt dragen met blauwe en rode blokjes, een ontwerp van Nike dat fel doet denken aan het shirt van de nationale ploeg van Kroatië. Het ontwerp van het shirt is geïnspireerd op het stratenplan van de wijk Eixample in het centrum van Barcelona, waar alle huizenblokken ook vierkant zijn. Ook de voetbalsters van Barça en de basketbal- handbal- en futsalteams zullen in dit shirt aantreden. In het seizoen 2015/2016 week FC Barcelona voor het eerst in de clubhistorie af van de verticale strepen. Toen stond het blaugrana in horizontale strepen op het shirt. Barcelona won dat seizoen wel vier prijzen: La Liga, de Copa del Rey, de UEFA Super Cup en het WK voor clubs.

📍 Barcelona

For the people that move the city forward

Talent takes different shapes pic.twitter.com/3CoyAQifV3 FC Barcelona(@ FCBarcelona) link

Gent en Antwerp samen naar Nyon?

Voor 30 juni wordt geen definitief uitsluitsel verwacht in het matchfixingdossier rond KV Mechelen, maar op 19 juni staat in Nyon al de loting voor de tweede voorronde van de Europa League op het programma. De Geschillencommissie Hoger Beroep van de voetbalbond besliste dat KV Mechelen Europa niet in mag, maar Malinwa wil die uitspraak aanvechten bij het BAS. Houdt de veroordeling van Mechelen stand, dan gaat AA Gent de tweede voorronde van de Europa League in. Maar krijgt Mechelen uiteindelijk toch nog de vrijspraak, dan moet Antwerp op 19 juni naar Nyon. Bij KV Mechelen gaat men er vanuit dat het beroep opschortend werkt, zodat zij nog steeds rechtstreeks geplaatst zijn voor de poules van de Europa League. Misschien moeten AA Gent en Antwerp op 19 juni maar samen het vliegtuig nemen naar Nyon? (RN/NVK)