Football Talk. Faris Haroun verlengt bij Antwerp - James Rodriguez verlaat Real Madrid voor Everton

07 september 2020

James van Real naar Everton

Everton heeft aanvallende middenvelder James Rodriguez (29) overgenomen van Real Madrid, voor naar verluidt een bedrag van ruim 22 miljoen euro. De Colombiaanse international zette zijn handtekening onder een tweejarig contract bij de Toffees, met optie op een bijkomend seizoen.

Rodriguez ruilde in 2014 AS Monaco voor Real nadat hij in de zomer van dat jaar de Gouden Schoen als topscorer van het WK in Brazilië had ontvangen. Met de Madrilenen zou hij twee keer La Liga en twee keer de Champions League winnen. De Colombiaan speelde twee seizoenen (2017-19) op uitleenbasis voor Bayern München, waarmee hij twee keer de Bundesliga won. Afgelopen seizoen liet Real-coach Zinédine Zidane Rodriguez slechts in 14 wedstrijden opdraven. Hij had nog een contract voor één seizoen bij de Koninklijke. Bij Everton wordt Rodriguez herenigd met coach Carlo Ancelotti. Eerder werkte hij samen met de Italiaan bij Real Madrid en Bayern München.

Het voorbije seizoen eindigde Everton op de twaalfde plaats in de Premier League. Het team van coach Ancelotti begint zondag aan het nieuwe seizoen met een uitduel tegen Tottenham.

Contractverlenging Haroun

Faris Haroun (34) heeft zijn contract verlengd tot juni 2022 bij Antwerp. De middenvelder speelt sinds het seizoen 2016 voor ‘The Great Old’. Sinds zijn aantreden speelde hij 114 wedstrijden waarin hij 8 keer de weg naar het doel vond.

Man City-spelers Mahrez en Laporte testen positief

Manchester City heeft op zijn website bevestigd dat aanvaller Riyad Mahrez (29) en verdediger Aymeric Laporte (26) positief hebben getest op corona. De twee moeten nu in quarantaine. “Ze vertonen geen symptomen”, laat de club van Kevin De Bruyne nog weten.

Beerschot wil clublegende Rik Coppens standbeeld geven en start geldinzameling

Beerschot heeft samen met zijn supporters het plan opgevat om clublegende Rik Coppens een standbeeld te geven. De Antwerpse club start een geldinzameling om het borstbeeld in het stadion te financieren. Drijvende kracht achter het project is Jean Rylant, ex-Beerschotspeler en in het verleden bevriend met Coppens. “Ik vind het belangrijk dat Rik Coppens blijft leven in ons stadion”, legt hij op de site van de Ratten uit. “En hoe kan dat beter en mooier dan met een bronzen borstbeeld? Het zou toch fantastisch zijn dat elke supporter die binnenkomt onze Rik ziet. Ik zag deze week nog dat er aan het stadion van Ajax een standbeeld onthuld werd van Johan Cruijff. Zoiets moeten wij ook kunnen.”

Rylant roept de fans op om een financiële bijdrage te leveren. De hoop is om 10.000 euro op te halen. Voetballegende Rik Coppens stierf op 5 februari 2015 op 84-jarige leeftijd. Coppens debuteerde in 1946 op amper zestienjarige leeftijd in het eerste elftal van Beerschot en groeide er pijlsnel uit tot publiekslieveling. Begin jaren vijftig kroonde hij zich er twee keer tot topschutter (1953 en 1955), in 1954 mocht hij de allereerste Gouden Schoen in ontvangst nemen. Bij de Rode Duivels verzamelde hij 47 caps waarin hij 21 keer de weg naar de netten vond. Als trainer was hij nadien ook onder meer aan de slag op het Kiel.

Bologna-coach Sinisa Mihajlovic uit isolatie

Bologna-coach Sinisa Mihajlovic, die twee weken isolatie achter de rug heeft nadat hij positief testte op het coronavirus, kan dinsdag opnieuw de trainingen leiden na twee negatieve tests. De 51-jarige Serviër vertoonde geen symptomen. Gezien het protocol in het Italiaanse voetbal moest hij echter in zelfisolatie gaan. Mihajlovic was er dus niet bij op de eerste trainingen in aanloop naar het nieuwe Serie A-seizoen, dat op 21 september van start gaat.

Mihajlovic kreeg in juli vorig jaar met acute leukemie af te rekenen. Mihajlovic onderging het voorbije jaar chemotherapie en leidde in die moeilijke omstandigheden zoveel mogelijk trainingen en wedstrijden van Bologna. Na een beenmergtransplantatie is hij inmiddels herstellende. Begin juni werd de Serviër in Bologna nog tot ereburger uitgeroepen. De stad roemde zijn positieve instelling bij zijn gevecht tegen zijn ziekte.