Football Talk. Fans verkiezen Eden Hazard tot Speler van het Jaar in Premier League - Carcela niet op Africa Cup - Kane wellicht speelklaar voor CL-finale

27 mei 2019

Zajkov (Charleroi) riskeert één speeldag schorsing

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft een speeldag schorsing en 1.000 euro boete gevorderd tegen Gjoko Zajkov. De verdediger van Charleroi werd in de barrage voor Europees voetbal op het veld van Antwerp rechtstreeks uitgesloten.

In de twintigste minuut van Antwerp-Charleroi (3-2) zondag werd Zajkov uitgesloten, omdat hij aan de noodrem trok. Lamkel Zé kon alleen op goalie Riou af, maar werd in het strafschopgebied neergetrokken. Ref Laforge was onverbiddelijk en trok de rode kaart.

Als Charleroi akkoord gaat met het strafvoorstel, zit de Macedonische verdediger de eerste speeldag van volgend seizoen geschorst aan de kant. Als de Zebra’s weigeren, komt de zaak dinsdag voor de Geschillencommissie van de KBVB.

Pochettino ziet positieve signalen bij Kane

Mauricio Pochettino heeft er vertrouwen in dat hij zaterdag in de finale van de Champions League over Harry Kane zal beschikken. “Zijn situatie is heel positief”, vertelde de Argentijnse manager van de Spurs tijdens een persbabbel. “We hebben nog een week om te zien welke vooruitgang hij maakt. We zullen zien wat er gebeurt.”

Kane staat sinds begin april aan de kant met een enkelblessure. Die liep hij op in de kwartfinale tegen Manchester City. Onlangs hervatte de Engelse international de training en bij Tottenham hopen ze hem klaar te krijgen voor de Champions League-finale van zaterdag in Madrid tegen Liverpool. Jan Vertonghen sukkelt eveneens met de enkel maar de Belgische recordinternational zou speelklaar moeten geraken. “Nog vijf dagen te gaan!”, tweette de verdediger.

Carcela en Amrabat niet in Marokkaanse voorselectie

Mehdi Carcela (Standard) en Sofyan Amrabat (Club Brugge) zijn door de Marokkaanse bondscoach Herve Renard niet opgenomen in de 27-koppige voorselectie voor de Africa Cup, die van 21 juni tot 19 juli in Egypte gespeeld wordt. Vorig jaar op het WK in Rusland was het tweetal er wel nog bij. In de voorselectie zitten met tweevoudig Gouden Schoen Mbark Boussoufa (Al Shabab) en Nabil Dirar (Fenerbahçe) twee spelers met een Belgisch verleden. Marokko speelt op de eerste editie van de Africa Cup die in de zomer georganiseerd wordt in groep D tegen Ivoorkust, Zuid-Afrika en Namibië. De top twee van elk van de zes groepen stoot door naar de achtste finales, net als de vier beste derdes.

Fans verkiezen Eden Hazard tot Speler van het Jaar in Premier League

Eden Hazard is door de fans verkozen tot Speler van het Jaar in de Premier League, zo maakte Chelsea bekend. In de door de Engelse spelersvakbond PFA georganiseerde verkiezing waarbij fans hun stem konden uitbrengen, haalde de Rode Duivel het met 34 procent van de stemmen van het Manchester City-trio Sergio Agüero, Bernardo Silva en Raheem Sterling, en het Liverpool-duo Virgil van Dijk en Sadio Mané. Vorig jaar ging de trofee naar Mo Salah, een jaar eerder viel Harry Kane in de prijzen.

Met zestien doelpunten en vijftien assists was Hazard dit seizoen betrokken bij 31 doelpunten, statistieken die geen enkele andere speler kon voorleggen. De verrassing was dan ook groot toen hij naast het Team van het Seizoen viel in de Premier League. Aan individuele prijzen nochtans geen gebrek bij Hazard in de Premier League, eerder werd hij onder meer al verkozen tot Premier League Speler van het seizoen (2015), PFA Belofte van het Jaar (2014), PFA Speler van het Jaar (2015), FWA Speler van het Jaar (2015) en werd hij bij Chelsea vier keer (2014, 2015, 2017 en 2019) verkozen tot Beste Speler van het Seizoen.

Liverpool-verdediger Virgil van Dijk werd eerder dit seizoen al tot PFA Speler van het Jaar en Premier League Speler van het Jaar verkozen. De Football Writers’ Association (FWA), de Engelse schrijvende pers, koos dan weer verrassend voor Sterling.

De afscheidnemende Hazard speelt woensdagavond in het olympisch stadion in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe de finale van de Europa League tegen Arsenal. Voor Eden Hazard wordt het na zeven seizoenen de laatste wedstrijd voor Chelsea, de verwachting is dat na de finale zijn transfer naar Real Madrid definitief afgerond wordt. Hazard wil in schoonheid afsluiten en mikt met een tweede Europa League op zijn zesde prijs bij de Londense club. De Europa League was ook de eerste trofee die Hazard destijds in 2013 met Chelsea won, al was hij er toen in de met 1-2 gewonnen finale tegen Benfica door een blessure niet bij. Nadien volgden nog twee landstitels (2015 en 2017), een League Cup (2015) en de FA Cup (2018).

Bayern München en Dortmund spelen op 3 augustus om Duitse Supercup

Bayern München en Borussia Dortmund zullen op 3 augustus het Duitse voetbalseizoen openen met een duel om de Duitse Supercup. Dat maakte de Duitse Liga (DFL) bekend.

Bayern won dit seizoen de dubbel. Dortmund eindigde als tweede in de competitie, terwijl RB Leipzig de bekerfinale verloor. De ploeg van Axel Witsel en aanwinst Thorgan Hazard mag het om de Supercup opnemen tegen de Rekordmeister. Waar de match wordt gespeeld, is nog niet bekend.

Recordinternational Aline Zeler zwaait zaterdag af bij nationale ploeg

De Belgian Red Flames spelen zaterdag (1 juni) in het stadion van Oud-Heverlee Leuven een oefeninterland tegen WK-deelnemer Thailand. Voor de 35-jarige recordinternational Aline Zeler, goed voor 109 caps, wordt het haar laatste wapenfeit als international. Eerder kondigde de PSV-speelster al haar afscheid op clubniveau aan.

Bondscoach Ives Serneels nam Zeler voor de laatste keer op in zijn selectie, die bestaat uit twintig speelsters. Na de oefenpot in Leuven zit het seizoen van de Flames erop. De voorronde van het EK 2021 begint op dinsdag 3 september met een thuismatch tegen Kroatië.

De selectie:

Doelvrouwen (2): Nicky Evrard (FC Twente/Ned), Justien Odeurs (RSC Anderlecht)

Verdedigsters (6): Maud Coutereels (Rijsel/Fra), Laura De Neve (RSC Anderlecht), Heleen Jaques (Fiorentina/Ita), Davina Philtjens (Fiorentina/Ita), Shari Van Belle (AA Gent), Aline Zeler (PSV/Ned)

Middenveldsters (5): Julie Biesmans (Bristol City/Eng), Marie Minnaert (AA Gent), Kassandra Missipo (AA Gent), Lenie Onzia (AA Gent), Justine Vanhaevermaet (Roa IL/Noo)

Aanvalsters (7): Janice Cayman (Montpellier/Fra), Yana Daniëls (Liverpool FC/Eng), Elena Dhont (AA Gent), Celien Guns (KRC Genk), Lisa Petry (Standard), Ella Van Kerkhoven (RSC Anderlecht), Tessa Wullaert (Manchester City/Eng)

Engels bondscoach Southgate moet puzzelen voor halve finale tegen Nederland

De voorbereiding van Engeland op de finaleronde van de Nations League is behoorlijk gecompliceerd. Bondscoach Gareth Southgate mist bijna de helft van zijn selectie vanwege Europese verplichtingen. De finale van zowel de Europa League als de Champions League gaat namelijk tussen twee Engelse clubs. “Voor onze jonge spelers is het geweldig dat ze zulke wedstrijden kunnen spelen, waarin veel op het spel staat. Daar gaan wij in de toekomst van profiteren”, zegt Southgate. “Maar voor nu is het wel een tikkeltje gecompliceerd.”

Ross Barkley speelt woensdag met Chelsea in Baku de finale van de Europa League tegen Arsenal. Drie dagen later staan maar liefst negen spelers uit de selectie van Southgate tegenover elkaar in Madrid, bij de finale van de Champions League tussen Liverpool (drie internationals) en Tottenham Hotspur (zes).

“Daar moeten we mee omgaan, dat is voor de spelers ook een les. We staan als ploeg voor een flinke uitdaging”, aldus Southgate, die zijn tien finalisten volgende week maandag verwacht bij vertrek naar Portugal. Engeland speelt op donderdag 6 juni in Guimarães de halve finale van de Nations League tegen Oranje. Een dag eerder neemt Portugal het in Porto op tegen Zwitserland. De finale wordt op 9 juni gespeeld, ook in het Estadio do Dragao van FC Porto.

De Rode Duivels grepen na 5-2-verlies half november in Zwitserland naast de finaleronde.

Toronto verliest zonder Ciman en Pozuelo van San Jose

Toronto FC heeft in de Amerikaanse Major League Soccer een 1-2-nederlaag geleden tegen San Jose Earthquakes. Laurent Ciman bleef 90 minuten op de bank bij de thuisploeg, die het zonder de geschorste Alejandro Pozuelo moest doen.

De Canadezen kwamen na 28 minuten weliswaar op voorsprong langs Richie Laryea, maar met twee doelpunten, elk in een helft, bezorgde Chris Wondolowski (37 & 81) de bezoekers alsnog de drie punten.

Met 17 punten na dertien wedstrijden is Toronto voorlopig zevende in de Eastern Conference.

Valérien Ismaël gaat Oostenrijkse vicekampioen Linz coachen

De Fransman Valérien Ismaël is de nieuwe trainer van LASK Linz, de vicekampioen van Oostenrijk. De 43-jarige oud-verdediger volgt Oliver Glasner op. Die kondigde al eerder zijn overstap aan naar VfL Wolfsburg, de club van Koen Casteels.

Ismaël zette in 2009 een punt achter zijn spelerscarrière, waarin hij uitkwam voor onder meer Straatsburg, Lens, Werder Bremen en Bayern München. Als hoofdcoach deed hij ervaring op bij Nürnberg, Wolfsburg en het Griekse Apollon Smyrnis.

Linz beëindigde het seizoen 2018-2019 als tweede in Oostenrijk, achter kampioen Red Bull Salzburg. Het leverde de ploeg een ticket op voor de tweede voorronde van de Champions League.