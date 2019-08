Football Talk. Fanatieke Club América-fans wachten Ochoa op in luchthaven - Anderlecht (v) door op kampioenenbal De voetbalredactie

13 augustus 2019

Enthousiaste Club América-fans wachten Ochoa op in luchthaven

Guillermo ‘Memo’ Ochoa (34) zal zijn transfer van Standard naar Club América nog niet beklagen. De doelman wordt op de luchthaven in zijn thuisland Mexico opgewacht door een enthousiaste achterban. ‘Memo! Memo!’, klinkt het bij de talrijke fans. Voor Ochoa is het de terugkeer naar de club waar het voor hem allemaal begon. Hij volgde zijn jeugdopleiding bij Club América en was van 2003 tot 2011 keeper bij de A-ploeg. Nu zou hij de “best betaalde speler van Mexico” worden. Volgens lokale media zal hij er zo’n vier miljoen euro per jaar verdienen.

W Deportes

Anderlechtse vrouwen geplaatst

De vrouwen van RSC Anderlecht hebben zich voor de allereerste keer weten te plaatsen voor de knock-outfase van de Champions League. Paars-wit won in het eigen Lotto Park ook zijn derde groepswedstrijd tegen het Noord-Ierse Linfield met 3-1. De loting voor de zestiende finales van het kampioenenbal vindt vrijdag plaats in Nyon.

De Brusselse vrouwen domineerden de eerste helft en kwamen via Laura Deloose (24.) verdiend op voorsprong. De Red Flame besloot na een knappe rush met een pegel in de winkelhaak. Tien minuten later verdubbelde Deloose (35.) van dichtbij de voorsprong. Na de pauze ging Anderlecht door op het elan, maar bij een zeldzame tegenstoot van de bezoekers liep het mis. Doelvrouw Odeurs kwam onoordeelkundig uit en maaide McGuinness onderuit. De Noord-Ierse kapiteine (55.) scoorde vanaf de stip zelf de aansluitingstreffer. Niet veel later legde Jana Coryn (66.) de 3-1 eindstand vast.

Anderlecht opende zijn Europese campagne vorige week met een 5-0 overwinning tegen het Griekse PAOK, zaterdag ging het Noorse LSK Kvinner met 3-2 voor de bijl. RSCA Ladies, dat de wedstrijden in groep 8 van de Champions League organiseerde, stoot met 9 op 9 door. Enkel de groepswinnaar plaatst zich voor de knock-outfase met 32 teams. 22 ploegen zijn rechtstreeks geplaatst, de tien groepswinnaars voegen zich bij hen. Vrijdag wordt geloot voor die zestiende finales, die via heen- en terugwedstrijden worden betwist. RSCA gaat in pot twee van de niet-reekshoofden en zal zijn heenmatch thuis spelen.

Landskampioen Anderlecht is het enige Belgische team in de Champions League voor vrouwenteams. Vorig seizoen sneuvelden de vrouwen van Anderlecht in de groepsfase. Ze werden tweede in poule 3, na Glasgow City dat zich plaatste voor de zestiende finales. Het is de eerste keer sinds het seizoen 2015-2016 dat een Belgische vrouwenploeg de knock-outfase bereikt. Toen was Standard Fémina als landskampioen nog rechtstreeks geplaatst.

Man City ontloopt transferverbod

De disciplinaire instanties van de Wereldvoetbalbond FIFA hebben Manchester City een boete van 370.000 Zwitserse frank (zo’n 340.000 euro) opgelegd, wegens inbreuken op internationale transfers van minderjarigen. De Citizens hadden hun fout toegegeven, zo meldde de FIFA.

Voor internationale transfers geldt de algemene regel dat ze alleen toegelaten zijn als de speler ouder is dan 18 jaar. Daar zijn een aantal uitzonderingen op, zoals wanneer een ouder omwille van werkverplichtingen naar een land verhuist. De FIFA houdt elke transfer minutieus in het oog. Het is vooralsnog niet duidelijk bij welke minderjarige voetballers ManCity de regels heeft overtreden.

Eerder legde de FIFA titelrivaal Chelsea om gelijkaardige redenen een transferverbod van een jaar en een boete van 600.000 Zwitserse frank op. De Blues gaan in beroep bij het Internationaal Sporttribunaal TAS. Dat Manchester City mea culpa sloeg, hielp wellicht om een transferverbod te ontlopen. “De FIFA hield er rekening mee dat de club zijn verantwoordelijkheid niet uit de weg ging”, klinkt het in een persbericht.

Twee maanden geleden diende de Engelse landskampioen bij het TAS wel een klacht in tegen de Europese voetbalbond. De Citizens zijn het er niet mee eens dat de UEFA een onderzoek is gestart naar het financiële beleid van de club van Rode Duivel Kevin De Bruyne. Eerder deed ook Paris Saint-Germain daarover al zijn beklag bij het TAS.

Eén speeldag schorsing voor Thoelen

Yannick Thoelen mist de thuismatch van KV Mechelen zaterdag tegen Cercle Brugge. De club was tegen het voorstel van het bondsparket in beroep gegaan, maar ving bot bij de Geschillencommissie. De doelman, die afgelopen vrijdag op Anderlecht rood slikte, blijft één match geschorst. Door in beroep te gaan riskeerde KV dat Thoelen twee speeldagen zou krijgen, maar zover kwam het niet. Bouzian, die vrijdag al met succes depanneerde, of Castro zijn de mogelijke vervangers.

KRC Genk ontbindt contract van Bojan Nastic

Bojan Nastic (25) is geen speler meer van KRC Genk. De landskampioen heeft het contract van de Bosnische linkerflankverdediger in onderling overleg ontbonden. Nastic kwam in augustus 2016 van Vojvodina naar Genk en speelde sindsdien 54 officiële wedstrijden voor de Limburgers. In januari 2019 werd de viervoudig international voor de tweede helft van het seizoen uitgeleend aan KV Oostende.

“De club maakte deze beslissing samen met Bojan, opdat hij zo snel mogelijk opnieuw aan de slag kan bij een club waar hij speelkansen krijgt. Bedankt Bojan en veel succes”, klinkt het.

Marseille zet Adil Rami aan de deur

Adil Rami is geen speler meer van Olympique de Marseille. De Zuid-Franse club zette de international aan de deur vanwege “een ernstige fout”, zo melden diverse Franse media. Marseille had al eerder een procedure tegen Rami (33) geopend omdat hij afwezig was op een training. Hij voerde aan geblesseerd te zijn maar tekende gelijkertijd present voor een opname van het spelprogramma Fort Boyard.

De ex van Pamela Anderson speelde sinds 2017 voor Marseille, dat hem overnam van Sevilla. Rami heeft ook een verleden bij onder meer Milan, Valencia en Rijsel. Hij heeft 36 caps achter zijn naam en maakte deel uit van de selectie die vorig jaar het WK won. Rami speelde wel geen minuut in Rusland.

Maxwell weg als sportief directeur PSG

Maxwell (37) legt zijn functie als sportief directeur bij PSG neer. De voormalige Braziliaanse international keert terug naar zijn thuisland, waar hij in een juridisch conflict verwikkeld ligt met zijn ex. Dat schrijft Le Parisien. In juni startte het gerecht van de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais een procedure tegen Maxwell nadat zijn ex-partner een klacht voor slagen en verwondingen had neergelegd. “Voor het welzijn van mijn kinderen zal ik mijn volledige onschuld bewijzen en aantonen dat dit leugens zijn”, reageerde Maxwell toen.

PSG en Maxwell zouden eerstdaags rond de tafel zitten. Nog volgens Le Parisien zou PSG hem willen inschakelen in een rol als ambassadeur in Brazilië. Maxwell beëindigde zijn spelerscarrière in 2017 bij PSG en ging daarna als sportief verantwoordelijke aan de slag bij de Franse topclub.

Barça-keeper Neto met succes geopereerd aan linkerpols

De Braziliaanse keeper Neto (30) is met succes geopereerd aan zijn gebroken linkerpols. Volgens zijn club FC Barcelona is hij zes tot acht weken buiten strijd. Neto kwam deze zomer voor 26 miljoen euro over van Valencia, waar hij twee seizoenen sterkhouder was. De Braziliaan maakte de omgekeerde beweging van de Nederlandse keeper Jasper Cillessen. Hij was de tweede inkomende transfer van de Catalanen, na Frenkie de Jong van Ajax.

Bij Barça is Neto de tweede keuze na Duitser Marc-André ter Stegen. Hij overtuigde meteen in twee oefenduels tegen Napoli. FC Barcelona opent de Spaanse competitie vrijdagavond op het veld van Athletic Bilbao. De Spaanse kampioen mist vermoedelijk ook Lionel Messi, die sukkelt met een kuitblessure.

Spierblessure voor Diego Costa

Diego Costa heeft vorig weekend in het oefenduel tegen Juventus een spierblessure in de adductoren van de linkerdij opgelopen. Dat bevestigt de Spaanse vicekampioen op zijn website. Costa moest in het slot van de wedstrijd worden vervangen. De 2-1-eindstand in het voordeel van Atletico, na twee goals van topaankoop Joao Felix, stond toen al op het scorebord. Hoelang de 30-jarige spits buiten strijd is, is nog afwachten. Atletico opent de Spaanse competitie zondagavond met een thuiswedstrijd tegen Getafe.

Orel Mangala vier weken buiten strijd

Orel Mangala is drie tot vier weken buiten strijd met een knieblessure. Dat maakte VfB Stuttgart, zijn club uit de Duitse tweede klasse, bekend. De 21-jarige middenvelder werd vorig weekend in de bekermatch op het veld van derdeklasser Rostock (0-1) geraakt aan de ligamenten van de linkerknie. Hij moest toen na twaalf minuten worden vervangen.

Nog eventjes wachten op Bongonda

Theo Bongonda (23) zou wel eens de man kunnen worden die de Genkse motor doet aanslaan, alleen is het nog eventjes wachten op de pijlsnelle winger. Hij kreeg in de aanloop naar de Supercup last van een rugblessure en zag daardoor zijn officiële debuut in het water vallen. Intussen hervatte hij met lopen. Hij lijkt op schema te zitten voor een terugkeer eind deze maand. (SJH)

Moeskroen wil contract Boya verlengen

Twee keer ‘Man van de Match’, eerst tegen Anderlecht, dan tegen AA Gent. Om maar te zeggen hoe indrukwekkend Frank Boya (23) met Moeskroen aan de competitie begonnen is. De Kameroense krachtpatser brak vorig seizoen door op Le Canonnier na veelvuldig blessureleed en lijkt nu te bevestigen. Moeskroen hoopt dat die vliegende start zich niet tegen hen keert. “Want ik hoor links en rechts dat er interesse is”, aldus CEO Paul Allaerts. “Dat verbaast me niet, zijn mogelijkheden zijn enorm, maar een vertrek is wat ons betreft niet aan de orde. (zucht) Al weet je nooit wat er gebeurt...” Toch probeert Moeskroen te anticiperen. “We willen zijn overeenkomst openbreken, de gesprekken zijn volop aan de gang”, vertelt Allaerts. En er is haast bij, want Boya, die sinds 2017 in Henegouwen speelt na een eerdere passage bij 1860 München, ligt slechts tot eind dit seizoen onder contract. “Hij kan hier nog veel bijleren”, meent Allaerts. “Zo kan hij bijvoorbeeld op tactisch vlak nog vooruitgang boeken.” (PJC)

Wereldkampioen van 1986 verliest strijd tegen Alzheimer

De voormalige Argentijnse international José Luis Brown is maandag na een slepende ziekte op 62-jarige leeftijd overleden. Brown werd in 1986 aan de zijde van Diego Maradona wereldkampioen. De centrale verdediger miste in Mexico geen enkele minuut en speelde dus ook de volledige wedstrijd in de halve finale tegen de Rode Duivels (2-0). Tijdens de finale tegen West-Duitsland (3-2) tekende Brown voor de openingsgoal. Hij raakte in die finale geblesseerd aan de schouder, maar weigerde een wissel.

In totaal speelde Brown 36 keer voor de nationale ploeg. Zijn goal in de WK-finale was zijn enige treffer voor Argentinië. In clubverband droeg de verdediger jarenlang het shirt van Estudiantes. Op het einde van zijn carrière speelde hij nog enkele seizoenen in Europa voor Brest en Murcia. Brown overleed na een strijd tegen Alzheimer.

1986 World Cup winner and Final goalscorer Jose Luis Brown has passed away.

Rest in Peace campeón del mundo.



Ex-Hondurees international Martinez (37) overleden

De voormalige Hondurese international Walter Martinez is op 37-jarige leeftijd overleden. Een hartfalen kostte hem het leven. Martinez verzamelde 49 caps en maakte daarin twaalf doelpunten. In 2010 nam de vinnige middenvelder (1m68) met zijn land deel aan het WK in Zuid-Afrika. Hij kwam er in actie in de drie groepswedstrijden tegen Chili (0-1), Spanje (0-2) en Zwitserland (0-0). In clubverband droeg Martinez het shirt van onder meer Beijing Guan, Alaves en San Jose Earthquakes.

Honduras is in mourning for one of the country's 2010 #WorldCup heroes.



