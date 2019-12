Football Talk. Exit Canesin bij Oostende - Minamino naar Liverpool

Redactie

19 december 2019

13u36 2

Plannen voor stadion op Albertkanaal voor nieuwe Limburgse profclub

Er zijn - weliswaar embryonale - plannen om een ecologisch, CO2-neutraal voetbalstadion te bouwen aan het Albertkanaal in Ham. In het stadion zou een nieuwe Limburgse profclub spelen. Dat schrijft Het Belang van Limburg en wordt door burgemeester van Ham Dirk De Vis (CD&V) aan Belga bevestigd. “Het is visionair wat mij is voorgesteld. Voor West-Limburg zou dat opnieuw een zegen zijn”, zegt De Vis.

Burgemeester Dirk De Vis benadrukt dat er geen enkele zekerheid is dat het stadion er ooit zal komen. “Het is nog zeer precair. Het is momenteel wel recreatiegebied, dus ruimtelijk zou je er iets moeten kunnen bouwen”, vertelt De Vis. “De ligging en bereikbaarheid zijn perfect, maar Ham is een buitengebied, dus vanuit Vlaanderen zal men niet geneigd zijn om ons dat stadion te gunnen. Mochten we ooit groen licht van de Vlaamse regering krijgen, dan zijn we nog 5 tot 10 jaar bezig.”

Het nieuwe stadion met 10.000 zitjes zou via een open zijde uitkijken op het Albertkanaal. Bovendien moet het een CO2-neutraal stadion worden dat zijn eigen energie kan opwekken. Rond het stadion ziet burgemeester De Vis ruimte voor een centrum met winkels waar sport en gezondheid vooropstaan. Het stadion zou ook ruimte moeten bieden voor cultuur.

Voor het stadion zou een investering van 25 à 30 miljoen euro nodig zijn. “Daarvan komt geen eurocent van Ham zelf”, verzekert De Vis. “We zullen het ruimtelijk kaderen en administratieve ondersteuning geven, maar het zal van de privé moeten komen. We zouden wel van Europa subsidies kunnen krijgen als we een zuiver ecologisch stadion maken, wat nog niet gemaakt is in Europa.”

Het stadion zou de thuisbasis van een nieuwe Limbugse profclub moeten worden. Daarvoor wordt mogelijk een fusie of samenwerking tussen verschillende clubs uit de regio op poten gezet. “Men ging trachten om een aantal voetbalploegen te fusioneren. Niet voor 100 procent, maar toch om één ploeg te distilleren die op niveau kan spelen”, stelt De Vis.

Exit Canesin bij Oostende

Fernando Canesin heeft zo goed als zeker zijn laatste match voor KV Oostende gespeeld. Na twee jaar Anderlecht en 6,5 jaar bij de kustploeg keert de 27-jarige aanvaller terug naar Brazilië. Als alles volgens plan verloopt, tekent de Braziliaan eerstdaags bij Club Athletico Paranaense, dat deze zomer al interesse toonde in de aanvaller. Bij ingang van zijn laatste contractjaar wou KVO nog een behoorlijke transfersom vangen, waarop de onderhandelingen toen afsprongen. Nu is de kustploeg bereid om mee te werken aan een transfer, al hoopt Oostende alsnog een kleine vergoeding te vangen. Canesin vertrok al naar zijn thuisland voor medische tests en maakt morgen dus geen deel uit van de wedstrijdkern, die naar KV Mechelen trekt.

Takumi Minamino van Salzburg naar Liverpool

Liverpool heeft zijn eerste wintertransfer aangekondigd. Takumi Minamino tekende zopas een contract tot de zomer van 2024 bij de ‘Reds’, hij komt over van Red Bull Salzburg. Met de transfer is een bedrag van 8,54 miljoen euro gemoeid, dat was zijn ontslagclausule bij Salzburg. Op 1 januari sluit hij aan bij de troepen van Jurgen Klopp. Hij zal er met het rugnummer 18 spelen.

Minamino scoorde enkele weken geleden nog op Anfield in de Champions League. Ook tegen Genk speelde de Japanner mee, in de terugwedstrijd wist hij het tweede Oostenrijkse doelpunt te scoren. “Het is een droom die uitkomt om een Liverpool-speler te zijn. In de Premier League spelen was altijd één van mijn doelen, ik denk dat het de beste competitie ter wereld is.” In totaal speelde Minamino 199 wedstrijden voor Salzburg, waarin hij 64 goals maakte.

We can confirm an agreement has been reached with @redbullsalzburg for the transfer of Takumi Minamino 🙌



Amallah geblesseerd naar de kant bij Standard

Bij de Rouches moest Selim Amallah nog voor de pauze naar de kant met een enkelblessure. Na een onschuldig duel met Hongla, waarbij er tussen beide spelers zelfs geen fysiek contact was, bleef de Luikse Marokkaan met zijn studs in de grasmat steken. De middenvelder probeerde nog even verder te voetballen, maar moest uiteindelijk ondersteund door de verzorgers het terrein verlaten. (LUVM)