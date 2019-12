Football Talk. Ex-jeugdspeler van Club dicht bij Moeskroen - Maehle speelklaar na oogontsteking De voetbalredactie

26 december 2019

06u09 0

Maehle speelklaar na oogontsteking

Maehle had de voorbije dagen last van een oogontsteking, maar zijn plek in de basis tegen Eupen komt niet in het gedrang. “Zijn oog ziet er wat raar uit, maar hij kon wel alle trainingen meedoen en kan alles goed zien”, aldus Genkcoach Wolf. Genk maakte officieel bekend dat de staantribune gesloten blijft voor het publiek in de thuismatch tegen Charleroi op 1 februari. Genk kreeg die straf na de gedeelde verantwoordelijkheid voor ongeregeldheden tijdens de Limburgse derby op 28 september. De abonnees op die tribune krijgen een compensatievergoeding. (BF)

Dylan Seys dicht bij Moeskroen

Dylan Seys (23) lijkt eerstdaags te tekenen bij Moeskroen. De geboren Kortrijkzaan had vorig seizoen een groot aandeel in de promotie van het Nederlandse RKC Waalwijk met 13 goals en 9 assists, maar werd dit seizoen amper geselecteerd. Onlangs werd zijn contract beëindigd zodat de ex-jeugdspeler van Club Brugge als vrije speler elders aan de slag kan. (ESK)