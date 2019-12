Football Talk. Everton klopt meteen Chelsea na trainerswissel - Eigen vermogen AA Gent stijgt naar 31 miljoen De voetbalredactie

07 december 2019

16u02 0

Chelsea heeft op de zestiende speeldag in de Premier League met 3-1 verloren van Everton. Het ontslag van coach Marco Silva leverde meteen resultaat op voor ‘The Toffees’, die na amper vijf minuten al op voorsprong klommen na een rake kopbal van Richarlison. De andere twee doelpunten kwamen op naam van Calvert-Lewin, tussendoor vond Kovacic voor Chelsea de weg naar de netten. Nieuwe coach Duncan Ferguson bezorgde Everton zo een broodnodige zege in de Premier League, de eerste in net iets minder dan een maand. Met 17 punten klimt het uit de gevarenzone naar de veertiende plaats. Chelsea blijft met 29 punten op de vierde plaats, maar kan de top drie wel zien uitlopen. ‘The Blues’ zijn aan bezinning toe: in de laatste vier competitiewedstrijden werd er drie keer verloren.

Eigen vermogen Buffalo’s stijgt naar 31 miljoen

AA Gent doet het niet alleen op het veld goed, het is ook een gezonde club. Dat blijkt uit de jaarrekening die gisteren gepubliceerd werd. De loonkosten gingen wel wat de hoogte in, vooral ten gevolge van het tekengeld bij het aantrekken van transfervrije spelers als Depoitre en Lustig. Het eigen vermogen steeg met 1 miljoen tot bijna 31 miljoen euro. Ook de bedrijfsopbrengsten gingen omhoog met een miljoen, naar 71 miljoen euro. De bedrijfswinst steeg eveneens met 1 miljoen euro. De balans die de club kan voorleggen, is in feite gunstiger dan die van een jaar voordien. Die werd namelijk berekend op 13 maanden, terwijl de nieuwe jaarrekening slechts over 12 maanden loopt. De cijfers van AA Gent zijn opmerkelijk, omdat de club geen eigenaarsstructuur heeft en het volledig met eigen middelen moet doen. Door een strikt management slaagt AA Gent er al jaren in om ook op financieel vlak een solide uitstraling te verwerven als topclub. (RN)