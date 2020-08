Football Talk. Europese promotie voor scheidsrechters Visser en Lambrechts Voetbalredactie

15 augustus 2020

13u12 2

Europese promotie voor scheidsrechters Visser en Lambrechts

Scheidsrechter Lawrence Visser is door de Europese voetbalbond UEFA gepromoveerd van categorie 2 naar categorie 1. Dat maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vrijdagavond bekend. Ook voor Erik Lambrechts is er goed nieuws.

De aanduidingscommissie van de Europese voetbalbond (UEFA) evalueert de Europese prestaties van de refs in juni en in december. Op basis van de rapporten van de Referee Observers wordt dan beslist of een scheidsrechter in aanmerking komt om een categorie te stijgen. De UEFA deelt de scheidsrechters op basis van hun prestaties op in vier categorieën: categorie elite, 1, 2 en 3.

Visser floot op 9 augustus 2013 zijn eerste wedstrijd binnen het Belgische betaalde voetbal. Een jaar later maakte hij in 2014 zijn debuut als scheidsrechter in de Jupiler Pro League. In 2017 ontving hij zijn eerste FIFA-badge en werd hij dus internationale scheidsrechter. Na achttien maanden op de internationale lijst, schoof de UEFA Lawrence Visser in 2019 door naar categorie 2. Nu promoveert hij voor het tweede jaar op rij, naar de wachtkamer van de elitgroep (top 25) die in aanmerking komt voor de Europese topwedstrijden.

Visser, die in september meteen een UEFA Nations League krijgt toegewezen, is de eerste Belgische scheidsrechter sinds Sébastien Delferière die het tot de UEFA categorie 1 schopt. Twee jaar geleden nam de KBVB Delferières FIFA-badge af. Hetzelfde gebeurde bij Bart Vertenten, die in categorie 2 vertoefde. Beide refs werden geschorst wegens hun betrokkenheid in het fraudeschandaal dat het Belgisch voetbal in 2018 maandenlang teisterde.

Ook voor Erik Lambrechts kwam er vrijdag goed nieuws. Hij promoveert naar de tweede groep en vindt daar met Alexandre Boucaut en Jonathan Lardot nog twee Belgen terug. “Deze twee promoties zijn voor ons het resultaat van het harde werk dat beide scheidsrechters en hun collega’s het voorbije jaar hebben geleverd”, aldus het Referee Department. Scheidsrechters Nathan Verboomen, Bram Van Driessche en Nicolas Laforge zitten in de derde en laatste Europese categorie. De nieuwe lijst treedt maandag in werking.