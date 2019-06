Football Talk. Enkelblessure Neymar valt mee, Braziliaan één maand out De voetbalredactie

09 juni 2019

De enkelblessure van Neymar valt mee. Uit onderzoek is gebleken dat zijn enkelband niet is gescheurd. De clubartsen van Paris Saint-Germain houden het op een “verstuiking’' van de buitenband. Een operatie is niet nodig en met een “conservatieve behandelmethode” kan de 27-jarige Zuid-Amerikaan binnen een maand weer terugkeren op het trainingsveld.

Neymar raakte afgelopen woensdag in een oefeninterland tegen Qatar geblesseerd. Hij mist daardoor de Copa América in eigen land. Willian heeft de plaats van Neymar in de Braziliaanse voetbalselectie ingenomen. Brazilië begint het toernooi om het Zuid-Amerikaanse kampioenschap op 14 juni met een wedstrijd tegen Bolivia.

Macao weigert om veiligheidsredenen duel in Sri Lanka te spelen

De voetbalbond van Macao wil met zijn nationale ploeg niet afreizen naar Sri Lanka voor een wedstrijd in de voorronde van het WK 2022. Op Pasen stierven ruim 250 mensen bij een reeks aanslagen op het eiland in de Indische Oceaan.

Macao won donderdag met 1-0 van Sri Lanka en komende dinsdag zouden beide teams opnieuw tegen elkaar spelen. Maar de voetbalbond van Macao weigert om veiligheidsredenen naar Colombo, de grootste stad van Sri Lanka, af te reizen. “Na de recente terroristische aanslagen maken wij ons zorgen over de veiligheid van onze mensen”, luidt het in een communiqué gericht aan de FIFA, de Aziatische voetbalbond en de top van het Sri Lankaanse voetbal. Macao stelt voor de wedstrijd op neutraal terrein te spelen, een vraag waarop de FIFA nog niet heeft gereageerd.