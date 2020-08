Football Talk. Engvall voor eerst in 7 maanden in wedstrijdkern - 1.600 abonnees mogen binnen bij STVV-Antwerp De voetbalredactie

28 augustus 2020

Engvall (KVM) voor het eerst in 7 maanden in wedstrijdkern

Goed nieuws voor Gustav Engvall (24). De Zweedse aanvaller, die begin vorig seizoen furore maakte bij Malinwa, maakt voor het eerst sinds 1 februari terug deel uit van de (ruime) Mechelse wedstrijdkern. Hij is fysiek én mentaal weer fit na zijn knieblessure (mediale band). Ook zijn landgenoot en nieuwkomer Kerim Mrabti (26) is geselecteerd voor het duel tegen AA Gent van komende zondag. “Maar ze zijn allebei nog niet klaar om 90 minuten te spelen. Een invalbeurt behoort wel tot de mogelijkheden”, aldus Wouter Vrancken. (ABD)

1.600 abonnees mogen binnen bij STVV-Antwerp

Op 13 september speelt STVV het eerst met publiek. Tegen Antwerp mogen 1.600 toeschouwers binnen. Allemaal abonnees die hun abonnementen kochten voor 27/8. Wie zijn abonnement later kocht, moet wachten tot de coronamaatregelen worden versoepeld.

Op zondag 13 september om 16.00 uur ontvangen de Kanaries R Antwerp FC op Stayen. In samenspraak met de lokale overheidsdiensten werd er beslist om 400 supporters per tribune toe te laten op Stayen tijdens deze wedstrijd. Tribune OOST wordt opgedeeld in twee delen waardoor de capaciteit hier hoger mag zijn. Ook tribune ZUID wordt opengesteld voor enkele fans uit tribune OOST.

Elke supporter die een abonnement kocht vóór 27/08/2020 wordt toegelaten in het stadion. Deze supporters worden spoedig op de hoogte gebracht van het reilen en zeilen op wedstrijddag. De club maakte een calculatie van alle verkochte abonnementen tot en met 26/08. Alle abonnementen die na deze datum werden aangekocht, vallen uit de berekening die reeds goedgekeurd werd door de lokale overheidsdiensten. Er zal ook geen ticketverkoop zijn op de dag van de wedstrijd.

Bijgevolg worden de abonnees die na 26/08 hun abonnement aankochten pas uitgenodigd vanaf het weekend van 2-4 oktober voor de wedstrijd van STVV- KV Kortrijk. Let op: dit geldt enkel wanneer de Nationale Veiligheidsraad de maatregelen opnieuw versoepeld. Indien dit niet het geval is, blijven dezelfde regels geldig als voor de thuiswedstrijd in september.

Er wordt aan iedere aanwezige abonneehouder gevraagd om de maatregelen strikt op te volgen. Iedere abonneehouder wordt tijdig op de hoogte gesteld van de regels op Stayen. Dit houdt onder andere in: éénrichtingsverkeer, 1,5 meter afstand houden, verplicht mondmasker te dragen vanaf de perimeter rond het stadion, rechtstreeks plaatsnemen op het toegewezen zitje en enkel opstaan om naar de wc te gaan of wanneer u drank haalt aan de togen (slecht 1 persoon per bubbel met een maximum van vier drankjes) e.d.. (FKS)