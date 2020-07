Football Talk. Engelse transferperiode tussen 27 juli en 5 oktober - Van Helden test negatief op coronavirus Redactie

15 juli 2020

15u56 2

Youngster van STVV test nu negatief op Covid-19

Bij STVV halen ze opgelucht adem. Het resultaat van de coronatest die jongeling Rein Van Helden maandag onderging, was negatief. Vorige week had Van Helden, in aanloop naar de oefenmatchen tegen Anderlecht, nog positief getest. Hij sloot vandaag aan bij de beloften en trekt niet richting Horst voor de zomerstage.

Engelse transferperiode tussen 27 juli en 5 oktober

De transferperiode voor clubs uit de Premier League zal dit jaar tussen 27 juli en 5 oktober lopen. De transferperiode zal tien weken duren en op 5 oktober om 18 uur eindigen. De Premier League volgt op deze manier de aanwijzingen van de Europese voetbalfederatie UEFA, om het start- en eindpunt van de transferperiode, na de gevolgen van de coronacrisis, aan te passen.

Op 6 oktober valt voortaan de deadline om spelers in te schrijven voor de poulefase van Europese competities als de Champions League en Europa League. Tijdens een tweede periode, tussen 5 en 16 oktober, kunnen Premier League-teams nog spelers uitwisselen met ploegen uit de English Football League (EFL), die clubs uit de Championship, League One en League Two groepeert. Tussen eersteklassers is dan geen transfer meer mogelijk.

Barcelona kan weer rekenen op Frenkie de Jong

Barcelona kan voor het thuisduel van donderdag tegen Osasuna, op de 37ste en voorlaatste speeldag van de Spaanse Liga, opnieuw rekenen op Frenkie de Jong. De Jong is hersteld van een kuitblessure en hervatte vorige week al de training. Zonder de Nederlander speelde Barcelona driemaal gelijk na de coronapauze. Real Madrid bleef de afgelopen weken zonder puntenverlies en heeft in de stand vier punten meer dan Barça. Het team van Thibaut Courtois en Eden Hazard kan donderdag de titel pakken als het Villarreal over de knie legt. Barcelona sluit het seizoen in augustus af als de uitgestelde Champions League wordt beslist.

Voorzitter Benfica aangeklaagd voor fiscale fraude

De Portugese belastingsdiensten hebben een strafonderzoek opgestart tegen de voorzitter van Benfica, Luis Filipe Vieira, bestuurder Domingos Soares de Oliveira en tegen de vennootschappen die de club en het stadion beheren. Dat heeft de club bevestigd.

Het Portugees parket bevestigde dinsdag al dat er een onderzoek loopt naar feiten van fiscale fraude maar trad toen niet in detail. Nu laat Benfica weten dat voorzitter Luis Filipe Vieira, bestuurder Domingos Soares de Oliveira en de vennootschappen, die de club en het stadion beheren, ervan verdacht worden tijdens de jaren 2016-2017 ongeveer 600.000 euro achtergehouden te hebben voor de fiscus. Volgens Portugese media gaat het om een verdachte betaling aan een IT-provider voor een prestatie die nooit zou geleverd zijn.

Vieira is sinds november 2003 voorzitter van Benfica, dat vorig seizoen de landstitel pakte. Dit seizoen moet de club het kampioenschap naar alle waarschijnlijkheid aan FC Porto laten

KV Kortrijk moet Stojanovic 4 tot 6 weken missen met hamstringblessure

Jovan Stojanovic heeft in de oefenpartij van afgelopen tegen Sporting Charleroi (1-1) een hamstringblessure opgelopen. De 28-jarige Serviër staat vier tot zes weken aan de kant. Ook Brendan Hines-Ike blesseerde zich tijdens de oefenpot tegen Charleroi aan de hamstrings, maar minder zwaar. KVK verwacht dat de Amerikaanse verdediger volgende week opnieuw zal aansluiten op training.

KVK kwam voorts ook met een update over Timothy Derijck, die sukkelt met de onderrug. Hij loopt momenteel op een speciale loopband op 70 procent lichaamsgewicht (de impact op de beenderen is daardoor minder groot), volgende week moet dat 100 procent zijn. Maxim Deman had last van een kleine hamstringblessure, maar ook hij traint waarschijnlijk volgende week terug mee. Faïz Selemani tot slot revalideert nog van een operatie aan de adductoren en traint individueel.

Dortmund moet Schmelzer meerdere maanden missen na knieoperatie

Borussia Dortmund zal zijn ervaren linksback Marcel Schmelzer een hele poos moeten missen. De 32-jarige Duitser moet een knieoperatie ondergaan en is volgens zijn club meerdere maanden buiten strijd.

Schmelzer kwam, wegens aanhoudend blessureleed, de afgelopen seizoenen al weinig in actie voor de nummer twee van de laatste jaargang van de Bundesliga. Dit seizoen speelde hij in zeven competitiewedstrijden met Dortmund. Eind juni miste de verdediger de laatste twee duels met knieklachten. Bijkomend onderzoek toonde aan dat een ingreep nodig is.

Het team van Axel Witsel en Thorgan Hazard meldt dat Schmelzer “meerdere maanden” out is, maar verwacht hem voor het einde van 2020 weer op de velden. De Bundesliga hervat op 18 september, een week na de eerste ronde van de Duitse beker.

Schalke-aanvaller Matondo verontschuldigt zich voor dragen Dortmund-shirt

De 19-jarige Welshe winger van Schalke 04, Rabbi Matondo, heeft woensdag op Instagram zijn verontschuldigingen aangeboden aan de fans van zijn club. Dinsdag was hij op de sociale media immers te zien in het shirt van Borussia Dortmund, de grote rivaal van Schalke 04.

Matondo stelt dat het “naïef” was het shirt van zijn goede vriend Jadon Sancho te dragen voor een privéfitnesssessie in Cardiff. “Ik wil me verontschuldigen bij iedereen die beledigd werd door mijn acties”, aldus Matondo. “Ik ben heel triest en ontgoocheld in mezelf dat ik iedereen betrokken bij Schalke 04 teleurgesteld heb. (...) Het was absoluut niet de bedoeling te kwetsen.”

“Ik droeg het shirt omdat het van Jadon was, niet omdat het een Dortmund-shirt is”, vervolgt de jonge Welshman, die in januari 2019 Manchester City verliet voor Schalke 04. “Ik dacht niet na over de gevolgen en over hoe van streek ik veel mensen zou maken. Er is geen excuus voor mijn onvolwassenheid. Ik kan alleen maar beloven dat ik 100 procent toegewijd ben aan Schalke, en dat dat altijd al het geval was sinds ik bij de club terechtkwam.”

Dinsdag maakte Jochen Schneider, sportief directeur bij Schalke 04, Matondo al duidelijk dat een Dortmund-shirt dragen niet door de beugel kan. Schneider nodigde de aanvaller uit “gepast te reageren op dit wangedrag, zowel op als naast het veld”.