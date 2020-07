Football Talk. Engelse transferperiode tussen 27 juli en 5 oktober - Schürrle moet opkrassen bij Dortmund Redactie

15 juli 2020

Engelse transferperiode tussen 27 juli en 5 oktober

De transferperiode voor clubs uit de Premier League zal dit jaar tussen 27 juli en 5 oktober lopen. De transferperiode zal tien weken duren en op 5 oktober om 18 uur eindigen. De Premier League volgt op deze manier de aanwijzingen van de Europese voetbalfederatie UEFA, om het start- en eindpunt van de transferperiode, na de gevolgen van de coronacrisis, aan te passen.

Op 6 oktober valt voortaan de deadline om spelers in te schrijven voor de poulefase van Europese competities als de Champions League en Europa League. Tijdens een tweede periode, tussen 5 en 16 oktober, kunnen Premier League-teams nog spelers uitwisselen met ploegen uit de English Football League (EFL), die clubs uit de Championship, League One en League Two groepeert. Tussen eersteklassers is dan geen transfer meer mogelijk.

Dortmund neemt afscheid van Schürrle

Het verhaal van André Schürrle bij de Duitse vicekampioen Borussia Dortmund is afgelopen. Zijn nog tot medio volgend jaar lopende contract werd in onderling overleg ontbonden.

Het was al langer duidelijk dat de voormalige Duitse international en wereldkampioen van 2014 geen toekomst meer had bij de club van Rode Duivels Axel Witsel, Thorgan Hazard en Thomas Meunier. De winger werd in 2016 van Wolfsburg overgenomen, maar kon nooit bevestigen bij de Borussen en werd vervolgens uitgeleend, aan Fulham (2018-2019) en Spartak Moskou (2019-2020). De club uit de Russische hoofdstad dwong daarbij ook een aankoopoptie af, maar besloot die niet te lichten. Voordien kwam het jeugdproduct van Mainz uit voor Bayer Leverkusen (2011-2013) en Chelsea (2013-2015).

Schürrle was met Duitsland aanwezig op de EK’s van 2012 en 2016 en het WK van 2014 in Brazilië. Daar kroonde de Mannschaft zich tot wereldkampioen. Schürrle was dat WK een belangrijke speler voor Duitsland. In de finale tegen Argentinië (1-0 nv) werd hij na 89 minuten naar de kant gehaald. Tijdens de 1-7 zege in de halve finale tegen Brazilië scoorde hij als invaller twee keer. Op het WK in Rusland was Schürrle er twee jaar geleden niet bij. Zijn laatste optreden voor Duitsland dateert van 22 maart 2017.

Barcelona kan weer rekenen op Frenkie de Jong

Barcelona kan voor het thuisduel van donderdag tegen Osasuna, op de 37ste en voorlaatste speeldag van de Spaanse Liga, opnieuw rekenen op Frenkie de Jong. De Jong is hersteld van een kuitblessure en hervatte vorige week al de training. Zonder de Nederlander speelde Barcelona driemaal gelijk na de coronapauze. Real Madrid bleef de afgelopen weken zonder puntenverlies en heeft in de stand vier punten meer dan Barça. Het team van Thibaut Courtois en Eden Hazard kan donderdag de titel pakken als het Villarreal over de knie legt. Barcelona sluit het seizoen in augustus af als de uitgestelde Champions League wordt beslist.

Kjaer definitief van AC Milan

AC Milan neemt de Deense verdediger Simon Kjaer definitief over van het Spaanse FC Sevilla. De 31-jarige international, die al sinds januari op uitleenbasis in San Siro aan de slag is, ondertekende in Milaan een contract tot medio 2022. Simon Kjaer is de aanvoerder van de Deense nationale ploeg, komend jaar op het EK een van de tegenstanders van de Rode Duivels in de groepsfase. Voordat hij bij Milan terechtkwam, kwam hij in Italië al uit voor Palermo, AS Roma en Atalanta.

Voorzitter Benfica aangeklaagd voor fiscale fraude

De Portugese belastingsdiensten hebben een strafonderzoek opgestart tegen de voorzitter van Benfica, Luis Filipe Vieira, bestuurder Domingos Soares de Oliveira en tegen de vennootschappen die de club en het stadion beheren. Dat heeft de club bevestigd.

Het Portugees parket bevestigde dinsdag al dat er een onderzoek loopt naar feiten van fiscale fraude maar trad toen niet in detail. Nu laat Benfica weten dat voorzitter Luis Filipe Vieira, bestuurder Domingos Soares de Oliveira en de vennootschappen, die de club en het stadion beheren, ervan verdacht worden tijdens de jaren 2016-2017 ongeveer 600.000 euro achtergehouden te hebben voor de fiscus. Volgens Portugese media gaat het om een verdachte betaling aan een IT-provider voor een prestatie die nooit zou geleverd zijn.

Vieira is sinds november 2003 voorzitter van Benfica, dat vorig seizoen de landstitel pakte. Dit seizoen moet de club het kampioenschap naar alle waarschijnlijkheid aan FC Porto laten

KV Kortrijk moet Stojanovic 4 tot 6 weken missen met hamstringblessure

Jovan Stojanovic heeft in de oefenpartij van afgelopen tegen Sporting Charleroi (1-1) een hamstringblessure opgelopen. De 28-jarige Serviër staat vier tot zes weken aan de kant. Ook Brendan Hines-Ike blesseerde zich tijdens de oefenpot tegen Charleroi aan de hamstrings, maar minder zwaar. KVK verwacht dat de Amerikaanse verdediger volgende week opnieuw zal aansluiten op training.

KVK kwam voorts ook met een update over Timothy Derijck, die sukkelt met de onderrug. Hij loopt momenteel op een speciale loopband op 70 procent lichaamsgewicht (de impact op de beenderen is daardoor minder groot), volgende week moet dat 100 procent zijn. Maxim Deman had last van een kleine hamstringblessure, maar ook hij traint waarschijnlijk volgende week terug mee. Faïz Selemani tot slot revalideert nog van een operatie aan de adductoren en traint individueel.

Dortmund moet Schmelzer meerdere maanden missen na knieoperatie

Borussia Dortmund zal zijn ervaren linksback Marcel Schmelzer een hele poos moeten missen. De 32-jarige Duitser moet een knieoperatie ondergaan en is volgens zijn club meerdere maanden buiten strijd.

Schmelzer kwam, wegens aanhoudend blessureleed, de afgelopen seizoenen al weinig in actie voor de nummer twee van de laatste jaargang van de Bundesliga. Dit seizoen speelde hij in zeven competitiewedstrijden met Dortmund. Eind juni miste de verdediger de laatste twee duels met knieklachten. Bijkomend onderzoek toonde aan dat een ingreep nodig is.

Het team van Axel Witsel en Thorgan Hazard meldt dat Schmelzer “meerdere maanden” out is, maar verwacht hem voor het einde van 2020 weer op de velden. De Bundesliga hervat op 18 september, een week na de eerste ronde van de Duitse beker.

