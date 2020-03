Football Talk. En nu ligt Ajax ook uit de beker - Januzaj speelt finale Copa del Rey - Meunier schakelt Denayer uit (1-5) Redactie

04 maart 2020

23u24 1

Nieuwe dreun voor Ajax

FC Utrecht staat op 19 april in de finale van de KNVB-beker. Het elftal van trainer John van den Brom bezorgde Ajax in de halve eindstrijd de zoveelste dreun van de laatste weken en zegevierde met 2-0.

Sander van de Streek en Simon Gustafson vertolkten een hoofdrol in de uitverkochte Galgenwaard. Van de Streek kopte in de 33ste minuut raak na een goed genomen vrije trap van Gustafson (1-0). De Zweed benutte in de 65ste minuut een strafschop, nadat Van de Streek door Edson Alvarez was gevloerd.

Ajax strijdt de rest van het seizoen alleen nog maar om de landstitel. Trainer Erik ten Hag heeft de zware taak om de vrije val van zijn ploeg te stoppen. Ajax verloor vijf van de laatste negen competitiewedstrijden en werd vorige week door Getafe uitgeschakeld in de Europa League.

Januzaj speelt finale Copa del Rey

In Spanje heeft het Real Sociedad van Adnan Januzaj voor een vervolg gezorgd na de bekerstunt bij Real Madrid (3-4). Nadat het thuis van tweedeklasser Mirandes met 2-1 won, werd het op verplaatsing vanavond 0-1. Adnan Januzaj speelde de hele match en pakte geel. Mikel Oyarzabal (41.) maakte het doelpunt. In de finale wacht Athletic Bilbao of Granada.

Meunier schakelt Denayer uit

Paris Saint-Germain heeft in de halve finales van de Coupe de France Lyon uitgeschakeld met een ruime 1-5 zege. Jason Denayer was aanvoerder bij de thuisploeg, bij PSG speelde Thomas Meunier de hele match en pakte geel.

Lyon kwam via Martin Terrier (11') nog op voorsprong, maar daarna was hun liedje uit. Kylian Mbappé (14') maakte gelijk, na rust pakte Fernando Marcal bij de thuisploeg zijn tweede geel en moest Lyon met tien verder. Neymar (64') bracht PSG vanop de stip op voorsprong, Mbappé (70') breidde uit tot 1-3. In het slot liep de score via Pablo Sarabia (82') en de derde van Mbappé (90+3') nog op tot 1-5. In de finale treft PSG de winnaar van Saint-Etienne tegen Rennes.

Patrice Beaumelle is nieuwe bondscoach van Ivoorkust

Patrice Beaumelle is de nieuwe bondscoach van Ivoorkust. De Fransman ondertekende een contract voor een jaar. Dat maakte de Ivoriaanse voetbalbond zopas bekend.

De 41-jarige Beaumelle heeft al ervaring met les Eléphants, want hij was er in 2014 en 2015 al assistent van Hervé Renard. In 2015 wonnen ze samen de Africa Cup met Ivoorkust. Nu volgt Beaumelle als hoofdcoach Ibrahim Kamara op, die op 21 februari de laan werd uitgestuurd. De Ivoriaan was in 2018 in de plaats gekomen van Marc Wilmots, maar boekte niet de gewenste resultaten.

Beaumelle was tot nu toe vooral assistent, onder meer bij Rijsel, Montpellier, Nîmes en Marokko. Als T1 heeft hij ervaring als bondscoach van Gambia.

Dessers opgeroepen voor Nigeria

Cyriel Dessers is opgeroepen voor de nationale ploeg van Nigeria. De topschutter van de Eredivisie bemachtigde eind februari een paspoort van het Afrikaanse land en kan daardoor uitkomen voor de Super Eagles.

De in Leuven geboren Dessers heeft een Belgische vader en een Nigeriaanse moeder. De 25-jarige aanvaller maakte er nooit een geheim van dat hij de voorkeur geeft aan Nigeria. Dessers kan eind deze maand zijn interlanddebuut maken bij de Super Eagles. Nigeria neemt het in groep L van de Afrika Cup-kwalificatie tweemaal op tegen Sierra Leone (27 en 31 maart). Die duels zijn bindend. Als Dessers dan meespeelt bij Nigeria, mag hij niet meer uitkomen voor de Rode Duivels.

Dussenne staat na zes maanden afwezigheid weer op trainingsveld

Noë Dussenne heeft de groepstraining bij Standard hernomen. Dat hebben de Rouches woensdag laten weten op Twitter. De 27-jarige verdediger liep eind augustus op training een scheur op in de voorste kruisband van zijn rechterknie.

Dussenne ruilde vorige zomer Moeskroen voor Standard, nadat hij bij Les Hurlus nog twee wedstrijden had gespeeld. In januari trok hij al met Standard op winterstage naar Marbella, waar hij individueel werkte.

De ploeg van Michel Preud’homme staat op twee speeldagen van het einde op de vijfde plaats in de Jupiler Pro League. Standard is al zeker van zijn plek in play-off 1.

Cristiano Ronaldo reeds terug op training bij Juve na blitzbezoek aan zieke moeder

Cristiano Ronaldo stond vandaag reeds terug op het trainingsveld bij de Italiaanse landskampioen Juventus, nadat hij dinsdag naar zijn geboorteplaats Funchal op het Portugese eiland Madeira was teruggekeerd om zijn zieke moeder bij te staan. Dat maakte Juventus bekend in een korte mededeling.

De 65-jarige Dolores Aveiro werd dinsdag opgenomen in een ziekenhuis in Funchal nadat ze een beroerte had gekregen. Haar toestand is intussen stabiel.

Voor Juventus stond er vanavond de bekerwedstrijd tegen AC Milan op het programma. Dat duel werd uitgesteld wegens de uitbraak van het coronavirus in het land.

Weer huiszoekingen naar Portugees voetbalschandaal

Opnieuw zijn er huiszoekingen doorgevoerd in het grootschalige onderzoek naar belastingfraude en het witwassen van geld in het Portugese profvoetbal. Een maand geleden namen speurders documenten van clubvoorzitters, makelaars en tientallen voetballers onder de loep - zo die van onder andere Porto-voorzitter Pinto da Costa, Benfica-voorzitter Luís Filipe Vieira, Braga-voorzitter António Salvador en topmakelaar Jorge Mendes - vandaag vielen opnieuw heel wat speurders binnen in een rits huizen en kantoren, waaronder dat van Iker Casillas. Dat weet Sabado.

In totaal lopen er zes onderzoeken naar obscure bedrijven, die aan het licht kwamen dankzij Football Leaks. Het grootste vermoeden is dat clubs zich bezighielden met fictieve boekhoudingen om de inkomsten te verhogen en belastingen te ontlopen.

Ajax heeft Braziliaan Giovanni eindelijk binnen

Ajax heeft de Braziliaan Giovanni Manson Ribeiro eindelijk weten vast te leggen. De 18-jarige aanvallende middenvelder wordt overgenomen van Santos uit Brazilië. Ajax had moeite de transfer af te ronden en stapte daarom vorige week naar de Wereldvoetbalbond FIFA.

De Braziliaanse voetbalbond (CBF) zou hebben geweigerd het internationaal transfercertificaat van de 18-jarige Giovanni af te geven, waardoor de transfer niet kon worden afgerond. Ajax en de speler waren het niet eens met de opstelling van Santos en de CBF. De FIFA stelde Ajax in het gelijk.

Giovanni heeft een contract ondertekend tot de zomer van 2024. Hij sluit in eerste instantie aan bij Jong Ajax.

Silas gooit de handdoek als coach van Sporting

Sporting Lissabon moet op zoek naar een nieuwe hoofdcoach. De voormalige Portugese international Silas, die sinds eind september T1 was bij de club uit de Portugese hoofdstad, kondigde dinsdagavond na de 3-1 competitienederlaag van zijn team bij Famalicao zijn vertrek aan.

Silas bevestigde tijdens de persconferentie na de wedstrijd de informatie die al in diverse media was opgedoken. De Portugese pers verwacht dat Braga-coach Ruben Amorim hem zal vervangen. De 35-jarige Amorim volgde eind december nog maar Ricardo Sa Pinto op als hoofdcoach van Braga en maakte sindsdien indruk. Hij bezit een vertrekclausule van tien miljoen euro in zijn contract. Indien Sporting die optie zou lichten, wordt Amorim in één klap de duurste Portugese trainer ooit.

Het is voor Sporting-voorzitter Frederico Varandas zijn zesde coach, sinds zijn verkiezing anderhalf jaar geleden. Sporting staat momenteel vierde in de Portugese Primeira Liga, vier punten achter nummer drie Braga en met liefst twintig punten achterstand op koploper Porto.

Sporting telt met Yannick Bolasie en Idrissa Doumbio twee oud-spelers van Anderlecht in zijn selectie.

Spaanse tweedeklasser Cádiz krijgt transferverbod opgelegd van FIFA

De FIFA heeft de Spaanse tweedeklasser Cádiz een verbod opgelegd om nieuwe spelers aan te trekken in de volgende twee transferperiodes. De straf komt er nadat Watford een klacht heeft ingediend over de ondertekening van Mamadou Mbaye in 2019. De Premier League-club beweerde dat de centrale middenvelder zijn contract met hen illegaal had opgezegd en eiste een transfervergoeding van ongeveer 2,1 miljoen euro.

Ondanks de eisen van Watford en de uitspraak van de FIFA, gelooft Cádiz dat de club binnen de regels heeft gehandeld. “Zowel de speler als Cádiz hebben te allen tijde te goeder trouw gehandeld en binnen de regels van de FIFA in de ondertekening van de speler,” zei de club in een statement. Cádiz, dat momenteel aan de leiding staat in de Segunda Division, hoopt om het verbod teniet te doen en gaat in beroep bij het Hof van Arbitrage voor de Sport (CAS). Mbaye zelf is beboet met 26.834 pond en kreeg een schorsing van vier maanden aan zijn broek.

Duitse vierdeklasser Saarbrücken blijft verrassen en plaatst zich voor de halve finales van DFB Pokal

FC Saarbrücken, de koploper in de Regionalliga Südwest in Duitsland, heeft zich dinsdagavond als eerste vierdeklasser ooit geplaatst voor de halve finales van de DFB Pokal. Saarbrücken versloeg Bundesliga-club Fortuna Düsseldorf na strafschoppen (1-1 na 120 minuten, 7-6 na penalty’s).

Saarbrücken-doelman Daniel Batz was de grote held bij de thuisploeg. Hij stopte liefst vier elfmeters van Düsseldorf tijdens de strafschoppenreeks en had ook tijdens de reguliere speeltijd al een penalty van de bezoekers gestopt. Bij Düsseldorf was Opoku Ampomah (ex-Waasland-Beveren) invaller.

Nog dinsdagavond verloren Schalke en Benito Raman met 0-1 van Bayern München. Woensdag staan met Leverkusen-Union Berlin en Frankfurt-Werder Bremen nog twee kwartfinales van de Duitse beker op het programma.

Victor Wanyama verruilt Tottenham voor MLS-club Montréal Impact

Victor Wanyama zal de komende drie jaar de kleuren van MLS-club Montréal Impact verdedigen. De Canadese club van coach Thierry Henry en technisch directeur Olivier Renard maakte dinsdagavond de komst van de 28-jarige middenvelder bekend. Wanyama, tussen 2009 en 2011 in België aan de slag bij Germinal Beerschot en afgelopen zomer nog nadrukkelijk in beeld bij Club Brugge, verlaat Tottenham waar hij de voorbije maanden nauwelijks aan spelen toekwam.

“Ik ben heel blij te kunnen aansluiten bij Montréal”, begon Wanyama, 52-voudig Keniaans internationaal, zijn uiteenzetting op de clubwebsite. “De MLS is een competitie die elk jaar groter en groter wordt. Toen Thierry Henry me vertelde dat hij mij wilde bij Montreal, hoefde ik dan ook geen twee keer na te denken. Ik heb hem als speler altijd bewonderd. Ik ben erg blij dat ik de kans krijg om met hem te werken. Ik kijk ernaar uit om hier een impact te hebben en hoop met het team een uitstekend seizoen te draaien.”

Na zijn vertrek bij het toenmalige Germinal Beerschot in de zomer van 2011 volgden voor Wanyama passages bij Celtic (2011-2013), Southampton (2013-2016) en Tottenham (2016-2020). Bij de Spurs was Wanyama in zijn eerste seizoenen een sterkhouder op het middenveld. De voorbije jaren verdween hij - mede door blessureleed - steeds verder uit beeld bij het team van Rode Duivels Toby Alderweireld en Jan Vertonghen. Dit seizoen kwam hij tot dusver in slechts vier wedstrijden in actie.

“Victor is een belangrijke speler met een grote carrière”, reageerde Olivier Renard nog. “Zijn ontegensprekelijke ervaring kan hij ook ten dienste stellen van de jongeren. Zo kunnen zij progressie maken.” Renard vervoegde de Canadese club, waar in het verleden Laurent Ciman nog speelde, in september vorig jaar. Hij haalde Thierry Henry als T1 naar de club.

Montréal Impact beëindigde de Eastern Conference van de MLS vorig seizoen als negende en kon zich zo niet plaatsen voor de play-offs voor de titel. Met verdediger Rudy Camacho (ex-Waasland-Beveren) speelt nog een oude bekende van de Jupiler Pro League voor de club.