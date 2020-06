Football Talk. Emre kondigt afscheid aan na dit seizoen - 8 miljoen kijkers voor Italiaans bekerduel Redactie

13 juni 2020

Turks voetbalicoon Emre Belözoglu kondigt afscheid aan

De Turkse centrale middenvelder Emre Belözoglu heeft na afloop van de 2-1 zege van Fenerbahçe tegen Kayserispor aangekondigd dat hij na dit seizoen op 39-jarige leeftijd een punt zet achter zijn profcarrière. “Het was een moeilijke beslissing, ondanks mijn leeftijd”, liet Emre weten. “Ik had mijn carrière graag afgesloten op het EK, maar het mag niet zijn.”

De middenvelder tekende zijn eerste profcontract in 1996 bij Galatasaray, de club waarmee hij vier keer landskampioen werd en een UEFA Cup won, alvorens een transfer naar Inter (2001-2005) af te dwingen. Nadien volgden nog passages in het buitenland bij Newcastle (2005-2008) en Atlético (2012-2013).

In eigen land speelde hij naast Galatasaray ook nog voor Fenerbahce (2008-2012, 2013-2015, 2019-2020) en Basaksehir (2015-2019), telkens topclubs uit Istanboel. Met Basaksehir kegelde hij in de zomer van 2017 Club Brugge nog uit voor de voorrondes van de Champions League. In totaal werd hij zes keer Turks kampioen, won hij er vier bekers en drie Supercups, en daarnaast staan ook nog de Coppa Italia en de Copa del Rey op zijn palmares.

Acht miljoen kijkers in Italië

De terugwedstrijd tussen Milan en Juventus in de Italiaanse beker vond achter gesloten deuren plaats, maar de match werd op tv wel door 8,3 miljoen mensen bekeken. Goed voor een marktaandeel van 34 procent. Een van de redenen is wellicht dat de beker op een open net wordt uitgezonden. Het is zo de best bekeken wedstrijd van het seizoen tot nu toe.