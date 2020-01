Football Talk. Emilio Ferrera gaat aan de slag bij Seraing - verkrachtingsonderzoek tegen Oostenrijks international Redactie

09 januari 2020

Seraing rekent op ervaring van Emilio Ferrera en Marc Grosjean

Emilio Ferrera is de nieuwe trainer van FC Seraing. Ferrera, die Christophe Grégoire opvolgt, krijgt in het Pairaystadion de hulp van Marc Grosjean. Met de 52-jarige Ferrera haalt Seraing een coach met tonnen ervaring in huis. De Brusselaar was laatst actief bij Dudelange, maar hij moest medio september na slechts enkele maanden en een moeilijke competitiestart opstappen bij de Luxemburgse club. Voordien werkte hij bij een groot aantal clubs in België, waaronder RWDM, La Louvière, Club Brugge, Lokeren, Genk, Dender en Oud-Heverlee Leuven.

Grosjean vertrok eind december bij FC Luik, dat net als Seraing uitkomt in eerste amateur. Als coach werkte hij bij een hele resem clubs. Hij trainde onder meer Bergen, Antwerp, Eupen, Brussels, Dender, Union en Virton. Bij Al Shabab in Saudi-Arabië en Dender was hij al assistent van Ferrera. Seraing doet het, met een gedeelde vijfde plaats in de stand, zeker niet onaardig in eerste amateur. Het team uit Luik telt net als Rupel Boom 26 punten, maar heeft wel een partij meer gespeeld.

Ilsanker (Leipzig) heeft verkrachtingszaak aan de broek

De Oostenrijkse international Stefan Ilsanker, middenvelder bij de Duitse competitieleider RB Leipzig, wordt door een 26-jarige vrouw van verkrachting beschuldigd. Het Oostenrijkse gerecht bevestigde dat er een vooronderzoek geopend werd.

Volgens de lokale krant Salzburger Nachrichten diende de vrouw klacht in nadat ze op 4 januari op een feestje in Salzburg verkracht werd. De 30-jarige Ilsanker ontkent en nam een advocaat onder de arm. Die verklaarde aan de Oostenrijkse krant Krone dat het verhaal van de vrouw “vol tegenstrijdigheden” zit.