Football Talk. Eis van Beerschot na match in Virton verworpen - Vanaken speelklaar voor bekerduel

03 februari 2020

Eis van Beerschot om wedstrijd in Virton nietig te verklaren, is verworpen

De klacht van Beerschot en de vraag voor nietigverklaring van de competitiewedstrijd Virton-Beerschot worden niet overgemaakt aan de Geschillencommissie van de KBVB. Dat heeft het Professional Refereeing Department beslist. Beerschot gaat in beroep.

Aanleiding voor de klacht was het winnende doelpunt van Virton. In de 75ste minuut nam de uitgekookte Lecomte een vrije trap, terwijl scheidsrechter Denil nog het muurtje van Beerschot aan het zetten was. Ribeiro Costa profiteerde van het tumult en de verrassing om Virton de 1-0 zege te bezorgen. Beerschot was furieus en haalde scherp uit naar de ref, die volgens de Ratten het doelpunt nooit had mogen goedkeuren.

Ook het Professional Referee Department van de KBVB bevestigde in zijn wekelijkse evaluatie dat het doelpunt van Ribeiro Costa afgekeurd had moeten worden. Beerschot voelde zich daardoor gesterkt om alsnog klacht neer te leggen. Maar het Professional Refereeing Department oordeelde dat de klacht niet overgemaakt dient te worden aan de disciplinaire instanties van de KBVB.

“Er is een inschattingsfout van de scheidsrechter gemaakt, maar geen vergissing in de toepassing van de spelregels of ‘Laws of the game’”, aldus het scheidsrechterscomité. Kortom: ref Denil interpreteerde de fase verkeerd, maar paste de regels wel correct toe. En dus is er geen grond om de 1-0 eindstand nietig te verklaren, laat staan de competitiematch in de Gaume te laten herspelen. Beerschot is het daar niet mee eens en zal eerstdaags beroep aantekenen. De zaak komt dan voor de Geschillencommissie Hoger Beroep.

PSG kan tegen Nantes niet rekenen op Neymar

Paris Saint-Germain zal dinsdag voor de verplaatsing op de 23ste speeldag van de Franse Ligue 1 naar Nantes niet kunnen rekenen op Neymar. De Braziliaan is out met een ribblessure. PSG liet voorts weten dat verdediger Abdou Diallo “drie tot vier weken” aan de kant staat met een blessure aan de dij.

Neymar kreeg zaterdag tegen Montpellier (5-0 winst) een stevige por in de ribben en is niet hersteld voor de trip naar Nantes. PSG meldde niet hoelang het zijn speerpunt moet missen. Trainer Thomas Tuchel kan daarnaast geen beroep doen op Abdou Diallo, die sukkelt met de dij. De verdediger is minstens drie weken out. Ander Herrera krijgt rust en laat de match in Nantes schieten.

PSG staat als vanouds ruim aan kop in de Ligue 1. Thomas Meunier en co tellen 55 punten, dat zijn er al twaalf meer dan eerste achtervolger Olympique Marseille (43 ptn).

Red Flame Julie Biesmans verlengt contract bij PSV

Red Flame Julie Biesmans heeft haar handtekening gezet onder een nieuw contract bij PSV. De verdedigster ligt nu tot juni 2021 vast in Eindhoven, zo maakte de Nederlandse club bekend. Biesmans stapte vorige zomer van het Engelse Bristol City over naar PSV. Centraal achterin is ze een vaste waarde bij de koploper in het klassement.

Vorige maand eindigde Biesmans als vijfde in de verkiezing van de Gouden Schoen. De 25-jarige international is tevreden met de contractverlenging. “Ik zit op mijn plek bij PSV Vrouwen en voel me gelukkig hier. Ik speel in een goede en professionele ploeg. Op sportief vlak zie ik voldoende uitdagingen om mij hier in Eindhoven te blijven ontwikkelen.”

Atlético Madrid moet Morata missen met spierblessure

Atlético Madrid moet het voorlopig stellen zonder Alvaro Morata. De 27-jarige aanvaller liep afgelopen zaterdag in de verloren derby tegen Real Madrid (1-0) een spierblessure in zijn rechterbeen op. Dat meldde Atlético vandaag op zijn website. Het is nog niet bekend hoelang Morata precies out zal zijn.

Voor Simeone is de blessure van Morata wel geen goed nieuws, want ook Diego Costa en João Félix zijn geblesseerd. Het is twijfelachtig of zij op 18 februari van de partij zijn, als de club uit de Spaanse hoofdstad Liverpool treft in de Champions League.

Vanaken speelklaar voor bekerduel, ondanks barstjes in hand

Tweevoudig Gouden Schoen Hans Vanaken heeft in de competitiewedstrijd tegen Antwerp bij een duel met Buta barstjes in zijn linkerhand opgelopen, maar geraakt speelklaar voor de terugwedstrijd van de halve finales in de Beker van België tegen Zulte Waregem. Dat maakte Club Brugge vandaag bekend op zijn website.

Om te herstellen heeft de Brugse middenvelder, die zondag tegen de Great Old met een gecontesteerde treffer voor de 1-0-zege zorgde, een gipsverband. Op bezoek bij Essevee moet Club woensdag vol aan de bak, nadat het in de heenwedstrijd in het Jan Breydelstadion niet verder geraakten dan een 1-1-gelijkspel. In de andere halve finale staan KV Kortrijk en Antwerp tegenover elkaar.

Blessure-update: @VanakenHans heeft een barstje in de hand, maar de match tegen Zulte Waregem komt niet in gevaar.



G asperini, coach van Castagne bij Atalanta, wint prijs voor beste trainer in Italië

Gian Piero Gasperini, de coach van Atalanta, heeft de Panchina d’Oro (Gouden Bank) voor beste trainer van het seizoen 2018-2019 in de Italiaanse Serie A in de wacht gesleept.

De 62-jarige Gasperini leidde het team van Timothy Castagne vorig jaar naar een historische derde plaats in de stand en bijhorende kwalificatie voor de Champions League. Atalanta bereikte ook de finale van de Coppa Italia, maar botste daarin op Lazio Roma. Dit seizoen staat de ploeg uit Bergamo, die zich in de Champions League plaatste voor de achtste finales tegen Valencia, opnieuw knap vierde.

Bologna-coach Sinisa Mihajlovic, die herstelt van leukemie, eindigde in de verkiezing van de Italiaanse trainersvereniging als tweede. Gasperini, die Atalanta sinds 2016 traint, volgt op de erelijst Massimiliano Allegri op, die de voorbije twee edities als coach van Juventus triomfeerde.

“Het was een geweldig seizoen”, reageerde Gasperini. “Ik wil de award delen met voorzitter Antonio Percassi, mijn spelers en de hele stad Bergamo.”

KV Kortrijk laat Tyron Ivanof naar RWDM vertrekken

Eersteklasser KV Kortrijk laat zijn 22-jarige middenvelder Tyron Ivanof naar RWDM uit de eerste amateurklasse vertrekken. Ivanof zat van 2009 tot 2014 in de jeugdopleiding van Racing Genk. In oktober 2015 kwam hij bij de beloften van Kortrijk terecht, in mei 2017 ondertekende hij er zijn eerste profcontract, tot medio 2021. Even later viel hij echter al uit met een zware knieblessure. Dit seizoen kwam hij bij de Kerels niet verder dan 130 minuten, over twee wedstrijden in het competitiebegin.

Inter-doelman Handanovic out met gebroken vinger

Inter-doelman Samir Handanovic heeft vorige week op training een gebroken vinger aan zijn linkerhand opgelopen, zo maakte zijn club maandag bekend. Het is nog niet duidelijk hoelang Handanovic buiten strijd zal zijn.

Door de kwetsuur ontbrak de 35-jarige Sloveen afgelopen weekend ook al in het competitieduel op bezoek bij Udinese, dat dankzij twee doelpunten van Romelu Lukaku met 0-2 gewonnen werd. De aanvoerder werd toen in doel vervangen door Danielle Padelli. Met 51 punten blijft Inter in het spoor van leider Juventus, dat drie punten meer telt.

Doelmannen riskeren niet langer geel in strafschoppenreeksen

Een doelman die tijdens een strafschoppenreeks in een Belgische competitie- of bekerwedstrijd te vroeg zijn lijn verlaat, zal daarvoor niet langer een gele kaart krijgen. De reglementswijziging, opgelegd vanuit de UEFA, gaat met onmiddellijke ingang in, zo laat de Koninklijke Belgische Voetbalbond maandag weten.

“Als een doelman zijn lijn te vroeg verlaat en daardoor de strafschop opnieuw getrapt moet worden, wordt niet meer meteen een gele kaart gegeven”, zegt de KBVB. De update van de regel is niet van toepassing op strafschoppen tijdens de “reguliere” speeltijd, alleen bij een strafschoppenreeks op het einde van de wedstrijd.

De reglementswijziging is met onmiddellijke ingang van toepassing in 1A en 1B bij matchen waarbij een VAR aanwezig is en zal eveneens toegepast worden voor de halve finale en de finale van de Croky Cup.

Nederlander Locadia naar FC Cincinnati

De Nederlandse aanvaller Jürgen Locadia vervolgt zijn loopbaan bij FC Cincinnati. De 26-jarige aanvaller is inmiddels in de Verenigde Staten om zijn transfer af te ronden.

De Amerikaanse voetbalclub laat via sociale media met een filmpje zien hoe Locadia op het vliegveld van Cincinnati door supporters wordt opgewacht. Bij FC Cincinnati gaat hij in de Major League Soccer voetballen onder voormalig Standard-trainer Ron Jans.

De 26-jarige Locadia verruilde twee jaar geleden PSV voor Brighton & Hove Albion, de Engelse club die hem in de eerste helft van dit seizoen verhuurde aan Hoffenheim. Hij scoorde voor de winterstop vier keer in twaalf optredens voor die Duitse club.

Waar was Refaelov?

Opvallend: geen Lior Refaelov bij Antwerp. Nog frappanter: de Israëliër warmde zelfs niet op en bleef 90 minuten op de bank zitten. Nochtans was hij niet ziek of geblesseerd. “Ik heb geen woord gewisseld met de coach. Hij zal me sparen voor donderdag (halve finale beker, red.) zeker?”, haalde hij de schouders op. Nochtans had Refaelov - de voorbije matchen altijd basispion - héél graag tegen ‘zijn’ Club in actie gekomen: van 2011 tot 2018 speelde de 33-jarige middenvelder voor blauw-zwart. (MVS)

Blessure Depoitre valt mee

AA Gent kon in Mechelen geen beroep doen op de zieke Alessio Castro-Montes en ook Laurent Depoitre ontbrak in de selectie. ‘Lolo’ kampt met een blessure onderaan de voet, maar na wat rust wordt hij maandag of dinsdag weer op training verwacht. Wellicht geraakt hij speelklaar voor de wedstrijd van vrijdag tegen Anderlecht. (RN)