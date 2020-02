Football Talk. Einde seizoen voor Bruno - Cercle kan in Moeskroen op een vol uitvak rekenen - Tottenham verliest Son met armbreuk Redactie

18 februari 2020

19u35

Bron: Belga

Massimo Bruno (gescheurde kruisbanden linkerknie ) zal volgende week in Antwerpen door professor Declerck worden geopereerd. Geen play-off 1 dus voor hem. In de 4-2-3-1 van coach Belhocine is Bruno in de rug van Rezaei de centrale aanvallende middenvelder. Zijn stats: 4 doelpunten, 5 assists. Bruno blesseerde zich vorige zaterdag op training en werd ’s anderdaags op de Bosuil vervangen door Nicholson. Met succes, want de Jamaicaan scoorde niet enkel, hij knapte ook veel verdedigend werk op. De kans dat Nicholson verder op die positie wordt uitgespeeld is groot, al zou Belhocine Morioka opnieuw hoger kunnen positioneren. De Japanner presteert echter uitstekende als verdedigende middenvelder in combinatie met Ilaimaharitra.

Voor wie het zou zijn ontgaan: dankzij de overwinning van Moeskroen zaterdagavond op Zulte Waregem is Charleroi met 48 punten definitief geplaatst voor play-off 1. Sinds 2015 is het al de vierde keer dat de Carolo’s de reguliere competitie afsluiten op een plaats bij de eerste zes. (AR)

Cercle Brugge kan op vol uitvak rekenen bij Moeskroen

Bij Cercle Brugge is het geloof in het behoud de voorbije weken enorm gestegen. Vorige week deelde de club al gratis tickets voor haar fans uit voor de verplaatsing naar Sint-Truiden en deze week deed de Vereniging dat nog eens over voor de uitwedstrijd bij Moeskroen. Op nauwelijks een dag tijd werden de 1.225 beschikbare tickets aan de man gebracht. Cercle Brugge won de voorbije twee weken tegen respectievelijk KV Mechelen (3-2) en STVV (0-1) en verkleinde haar achterstand als rode lantaarn op de voorlaatste, Waasland-Beveren, tot drie punten. Ook Oostende, dat vier punten meer telt, is nog niet veilig.

STVV wint oefenpot tegen Westerlo

Deze namiddag oefenden de Kanaries op Stayen achter gesloten deuren tegen KVC Westerlo. Allan Sousa bracht de Kanaries al snel op voorsprong. In de tweede helft verdubbelde invaller Duckens Nazon de score. Seungwoo Lee legde de 3-0 eindstand vast.

Opstelling STVV: Herbots, Matsubara (60' Troonbeeckx), Garcia, Lee, De Ridder (70' Brugmans), Janssens (85' Doore), Ito, Teixeira (85' Van Helden), Balongo (35' Nazon), Jhonny Lucas, Sousa (80' Ritiere).

Doelpunten STVV: 5' Sousa (1-0), 65' Nazon (2-0), 78' Lee (3-0)

Antwerp moet 10.000 euro betalen voor incidenten tegen Club Brugge

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft een boete van 10.000 euro opgelegd aan Antwerp omdat supporters van de Great Old in de thuismatch tegen Club Brugge van 10 november 2019 vuurwerk hadden afgestoken en bierbekers richting de arbitrage hadden gegooid. Antwerp ontsnapt aan een voorwaardelijke wedstrijd achter gesloten deuren.

De zware boete is een gevolg van feiten die voor de winterstop plaatsvonden. Op de vijftiende speeldag van de Jupiler Pro League ging Club Brugge op de Bosuil voor het eerst in de competitie onderuit. Antwerp smeerde blauw-zwart een 2-1 nederlaag aan na een sterke tweede helft. Voor de pauze had een deel van de thuissupporters het echter heel bont gemaakt.

Een eerste incident vond plaats halverwege de eerste helft, meteen na de 0-1 van Siebe Schrijvers. Antwerp-fans gekleed in witte pakken hulden het Bosuilstadion in een rood-witte rookwolk, nadat ze massaal vuurwerk hadden afgestoken. Er waren daarbij 34 pijlen ontvlamd. De partij kon na een kort oponthoud en een boodschap van de stadionomroeper gewoon doorgaan.

Vlak voor rust legde scheidsrechter Bram Van Driessche de topper wel stil. Nadat de ref een overtreding had gefloten voor een tackle van De Laet op Tau ging een woeste Bolat verhaal halen bij de ref. De Antwerpse doelman bekocht dat met een gele kaart, maar daar lieten enkele fans van de Great Old het niet bij. Zij gooiden met drank richting de lijnrechter, enkele spelers kregen een bierdouche over zich heen. De assistent kreeg een plastic flesje frisdrank tegen zich, Hoedt incasseerde een bierbeker van zijn eigen fans. Ref Van Driessche stuurde iedereen enkele minuten naar binnen, waarna de partij zonder incidenten afgewerkt kon worden.

Op basis van het scheidsrechtersverslag en het rapport van de match delegate ging het Bondsparket over tot vervolging. Bondsprocureur Wagner eiste twee keer een boete van 5.000 euro, de helft voor het Bengaals vuur en de rest voor het werpen van projectielen, en ook een wedstrijd achter gesloten deuren (met uitstel). Die laatste vordering werd niet bevestigd. “We willen Antwerp de kans geven om haar initiatieven, zoals toegelicht ter zitting, in daden om te zetten”, aldus de Geschillencommissie. Antwerp kan nog in beroep gaan tegen de straf.

Konrad Laimer verlengt contract bij RB Leipzig

De Oostenrijkse middenvelder Konrad Laimer heeft zijn contract bij RB Leipzig verlengd tot juni 2023. De zevenvoudige international kwam in 2017 over van RB Salzburg uit zijn thuisland. Laimer speelde dusver 101 wedstrijden in het shirt van Leipzig. Hij scoorde reeds zes doelpunten en gaf daarbij acht assists.

OFFICIEEL: Braziliaanse aanvaller Reinier voorgesteld bij Real Madrid, jongeling barst in tranen uit

Reinier Jesus Carvalho mag zich officieel een speler van Real Madrid noemen. Vandaag werd hij aan de pers voorgesteld in het Estadio Santiago Bernabeu. Enkele weken geleden kondigde de Spaanse topclub aan dat de 18-jarige Braziliaanse aanvaller overkomt van het Braziliaanse Flamengo.

De Madrilenen betalen ongeveer 30 miljoen euro voor het Braziliaanse wonderkind. Hij tekende voor zes jaar en zal zijn Europese avontuur beginnen bij Real Madrid Castilla, het reserveteam dat uitkomt in de Spaanse derde klasse. Na Vinicius en Rodrygo is hij het derde Braziliaanse talent dat Real in korte tijd rechtstreeks vanuit de Braziliaanse competitie plukt.

Tijdens het vragenrondje van de pers op de voorstelling barstten Reinier en zijn familie in tranen uit. Hij zei dat zijn jongensdroom, om voor Real Madrid te spelen, nu eindelijk uitkwam, waarna hij het niet droog kon houden van ontroering. Ook zijn aanwezige familieleden moesten een traantje wegpinken.

Bulgaarse ref die Vormer drie duels schorsing kostte, fluit Roma-Gent

De Bulgaar Georgi Kabakov is door de UEFA aangeduid als scheidsrechter voor de Europa League-ontmoeting van donderdagavond (21u00) in het Stadio Olimpico tussen AS Roma en AA Gent.

De 33-jarige Kabakov stond begin oktober op het veld van Bernabeu toen Club Brugge er verrassend een punt wegkaapte bij Real Madrid (2-2). In die wedstrijd sloot hij in de slotfase Ruud Vormer uit. De Nederlander kreeg later drie matchen schorsing omdat hij Kabakov zou hebben beledigd. Club miste zijn aanvoerder daardoor in een belangrijk deel van de poulefase van de Champions League.

Vormer is donderdagavond ook aan de slag met Club in de heenwedstrijden van de zestiende finales van de Europa League. In Jan Breydel speelt blauw-zwart in de vooravond (18u55) tegen Manchester United. Die match zal worden geleid door de Wit-Rus Aleksei Kulbakov.

Kulbakov (40) floot in het seizoen 2016-2017 de achtste finale in de Europa League tussen Anderlecht en APOEL (1-0) en de groepsmatch Gent-Shakhtar (3-5). Ook Standard had hij al onder zijn hoede, in de play-offs van de Europa League 2015-2016 tegen Molde (2-0).

Tottenham verliest Son met armbreuk

Tottenham zal het een tijdje zonder zijn Zuid-Koreaanse smaakmaker Heung-Min Son moeten stellen. De 27-jarige winger heeft een armbreuk opgelopen, zo laten de Spurs weten.

Son is dit seizoen goed voor 16 goals en 9 assists in 32 wedstrijden. Zondag scoorde hij nog twee keer voor de ploeg van Mourinho op het veld van Aston Villa. In die wedstrijd liep hij de blessure op. De ploegmaat van Toby Alderweireld en Jan Vertonghen ondergaat binnenkort een operatie aan de rechterarm en zal daarna “een aantal weken” moeten revalideren. Tottenham staat voorlopig vijfde in de Premier League met 40 punten uit 26 matchen.

Injury update on Heung-Min Son. Tottenham Hotspur(@ SpursOfficial) link

Proximus League - Mpati (Lokeren) riskeert een speeldag schorsing, ploegmaat Beridze vier

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag een speeldag schorsing en 500 euro boete voorgesteld als minnelijke schikking voor Lokeren-verdediger Tracy Mpati, die zondag op de 26e speeldag in 1B rechtstreeks werd uitgesloten. Zijn ploegmaat Giorgi Beridze riskeert vier speeldagen en 2.000 euro boete wegens natrappen.

Net voor het halfuur werd de rechtsback van het veld gestuurd, nadat hij de doorgebroken Virton-spits Soumaré had neergehaald. Helemaal in het slot incasseerde ook Beridze een rode kaart. De spits van Lokeren dribbelde zich vast en trapte uit frustratie tegen het been van Glenn Claes. De rode lantaarn in de Proximus League verloor de partij op Daknam met 0-2.

Indien Sporting Lokeren zich neerlegt bij de strafmaat voor Mpati, mist de Brusselaar de verplaatsing naar Roeselare van komende zaterdag. Voor Beridze staan de laatste competitiewedstrijden en de eerste twee duels van de play-downs op de wip. De Waaslanders beslissen dinsdag of ze de sancties aanvaarden.