Football Talk. Einde seizoen Thorstvedt (Genk) - Verbeke al op Anderlecht, Van Eetvelt vroeger?

Einde seizoen Thorstvedt (Genk) - Verbeke al op Anderlecht, Van Eetvelt vroeger?

10 maart 2020

Einde seizoen Kristian Thorstvedt

Slecht nieuws voor Racing Genk: het seizoen van Kristian Thorstvedt is voorbij. De Noorse middenvelder heeft afgelopen zaterdag in Oostende (2-4) een breukje in zijn linkervoet opgelopen. “Nader onderzoek moet uitwijzen of een operatieve ingreep noodzakelijk is, maar hij is zeker out tot de voorbereiding van volgend seizoen”, stelt de club.

Thorstvedt kwam begin januari over van Viking FK uit Noorwegen. In zijn eerste competitieduel op het veld van Zulte Waregem (0-3) scoorde hij meteen. Sindsdien kwam hij nog zeven keer in actie voor de landskampioen. In die korte periode had de bijna 21-jarige Noor zich meteen tot basisspeler opgewerkt in het team van coach Hannes Wolf. Zondagavond ontvangt de uittredende landskampioen op de slotspeeldag van de reguliere competitie KV Mechelen. Genk moet winnen van zijn rechtstreekse concurrent om zich te plaatsen voor play-off 1.

Verbeke is eraan begonnen

Het is nog niet officieel, maar sinds gisteren heeft Anderlecht er een werknemer bij. Peter Verbeke, die AA Gent verlaat als sportief manager, heeft zijn eerste dag bij paars-wit achter de rug. In eerste instantie zal Verbeke bij de scoutingscel aansluiten. Karel Van Eetvelt, die Jo Van Biesbroeck opvolgt als CEO, is nog niet aan zijn avontuur bij Anderlecht begonnen. Het is wel een optie dat Van Eetvelt vroeger dan aanvankelijk aangekondigd - 1 april - begint bij de recordkampioen. Mogelijk neemt hij eind deze week of begin volgende week al zijn intrek op RSCA. (PJC)

Jankovic heeft geen weet van klacht

Een maand nadat Aleksandar Jankovic in de media las dat zijn ex-club Standard een aanklacht tegen hem en sportief directeur Olivier Renard ging indienen wegens financiële fraude, heeft de Servische trainer die nog altijd niet ontvangen. Ondanks het feit dat hij via zijn advocaten zelf contact heeft opgenomen met de club, voorzitter Venanzi en het gerecht van Tongeren. Jankovic: “Schandalig dat zo’n zware beschuldigingen zonder enig bewijsmateriaal gelanceerd zijn door louter bepaalde journalisten. Als zij zin hebben om Sherlock Holmes te spelen en mijn naam door het slijk te halen, zullen ze het zelf mogen uitleggen voor de rechtbank.” Jankovic verdedigt zich in de reactie op de beschuldiging als zouden hij en Renard persoonlijk gewin gehaald hebben op de transfers van Kosanovic, Mladenovic en Cimirot. “De eerste is aangeworven 9 maanden voor mijn komst, de laatste 9 maanden erna. En wat betreft die tweede: iedereen binnen de club wist dat ik voor die positie veel liever Jelle Van Damme zag terugkomen.”