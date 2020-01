Football Talk. Einde carrière voor Boeckx? - Eden Hazard mist ook nog bekertreffen met Zaragoza Voetbalredactie

28 januari 2020

Benito Raman herneemt trainingen na ziekte

Schalke 04 heeft dinsdag Benito Raman opnieuw op training mogen verwelkomen. De 25-jarige aanvaller miste de topper van vorig weekend bij Bayern München (5-0) door een griepaanval, maar is opnieuw hersteld. Hij kon de volledige training met de groep afwerken. Schalke lijkt hem dus vrijdag in de competitiewedstrijd, op bezoek bij het Hertha Berlijn van Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio, opnieuw te kunnen opstellen.

Raman maakte afgelopen zomer de overstap van Fortuna Düsseldorf en werkte zich - na een aanpassingsperiode van enkele maanden - begin november op tot basisspeler. Hij zit voorlopig aan zes goals en vier assists voor de Königsblauen in dertien officiële duels. Schalke staat na negentien speeldagen in Duitsland zesde, met zeven punten minder dan leider Leipzig.

Cercle biedt fans gratis tickets en vervoer aan voor degradatietopper in Eupen

Rode lantaarn Cercle Brugge speelt zaterdagavond op het veld van Eupen een heel belangrijk duel in de strijd om het behoud. Om in de Oostkantons zoveel mogelijk steun te krijgen, biedt de Vereniging zijn supporters gratis tickets en vervoer aan.

“De voorbije twee thuiswedstrijden kreeg Cercle niet wat het verdiende, maar tegen Eupen is Groen-Zwart gebrand op revanche. Samen met onze fans moét dat lukken. Onze spelers en technische staf doen daarom een warme oproep: maak massaal de verplaatsing naar Eupen en schreeuw Cercle naar de punten!”, zegt Cercle dinsdag op zijn website. “Om met zoveel als mogelijk Cerclefans in het bezoekersvak aanwezig te zijn, doet Cercle alvast een geste: het biedt GRATIS wedstrijdtickets én gratis busvervoer aan!”

Supporters kunnen tot vrijdagavond (17u30) bij de ticketing hun kaartje ophalen. Ook wordt er vrijblijvend en gratis busvervoer aangeboden. Cerclefans die de voorbije dagen al een ticket voor de match kochten, kunnen een email sturen naar de ticketingdienst voor een integrale terugbetaling van hun ticket(s).

Real ook in bekermatch tegen Zaragoza nog zonder Hazard

Eden Hazard is nagenoeg hersteld van een enkelblessure, maar hij traint wel nog individueel. Het blijft een vraagteken wanneer de aanvoerder van de Rode Duivels de competitie kan hervatten. De stadsderby tegen Atlético Madrid, op zaterdag 1 februari, lijkt kantje boord te zullen worden, de bekerwedstrijd van morgen tegen Zaragoza komt sowieso te vroeg. “Hazard maakt nog geen deel uit van de selectie”, aldus Zidane vandaag op zijn persbabbel. “Hij staat terug op het trainingsveld, maar werkt nog individueel. We zullen zien hoe het verder moet en hoe zijn blessure zich verder ontwikkelt”, aldus Zizou.

Waasland-Beveren wint oefenmatch van Antwerp: 3-2

Waasland Beveren klopte Antwerp met3-2 in een oefenwedstrijd op Freethiel, waarin alle doelpunten voor de rust vielen. In het vooruitzicht van de topper op Club Brugge liet Laszlo Bölöni enkele potentiële titularissen nog wat minuten opdoen. Lamkel Zé mocht starten en het Kameroense woelwater bleef zowaar 45 minuten onzichtbaar. Kapitein Haroun speelde een even onopvallende tweede helft.

Kevin Mirallas liet zich wel opmerken. De Rode Duivel scoorde de twee Antwerpse goals, telkens met een perfecte stiftbal over Nordin Jackers. In de defensie van de Great Old maakte de 23-jarige Congolese aanwinst Avadongo zijn eerste optreden in het rood-witte shirt. Hij liet een degelijke indruk. Ook de nieuwe doelman Davor Matijas kreeg een halve wedstrijd van Bölöni. De Kroaat hield zijn netten schoon, met onder meer opgemerkte redddingen tegenover Dierckx, Sula en Emmers.

Voor de pauze had Jens Teunckens zich drie keer moeten omdraaien. Verreth trapte al snel een vrijschop tegen de lat waarop Gamboa kon inkoppen. Emmers buitte een misverstand tussen Teunckens en Seck uit. En Tuur Dierckx krulde een bal vanop twintig meter netjes in de rechterbovenhoek. (LUVM)

Waasland Beveren: Jackers - Verreth, Moren (46' Knollenburg), Gamboa, Jubitana- Heymans, Piotrowski (80' De Mey), Emmers - Dierckx (66' Opoku), Sula, Achyepong (72' Ben Omar)

Antwerp: Teunckens (46' Matijas) - Quirynen (46' Kakudji) , Seck, Avadongo, Juklerod - Lamkel Zé (46' Haroun), Coopman (74' Van Landeghem) - Baby, (60' Benson) Miyoshi (64' Nsimba), Mirallas - Gano (46' Geeraerts).

Doelpunten: 5' Gamboa (0-1), 11' Mirallas (1-1), 25' Mirallas (1-2), 31' Emmers (2-2), 37' Dierckx (3-2).

STVV haalt oude bekende terug als opvolger voor U21-coach Nicky Hayen

Stef Van Winckel is de nieuwe trainer van het beloftenteam van STVV. Hij volgt in die functie Nicky Hayen op, die eind november na het ontslag van Marc Brys T1 werd en nu assistent is van de Sloveense hoofdcoach Milos Kostic. De 52-jarige Van Winckel is een bekend gezicht op Stayen. Hij was eerder al aan de slag bij de Kanaries als een van de assistenten van toenmalig hoofdcoach Franky Van der Elst en van Guido Brepoels. Van Winckel was eerder ook coach bij onder andere Wijgmaal, Hasselt, Diest en Grimbergen.

Einde carrière voor Boeckx?

D-day. Vandaag bezoekt Frank Boeckx (33) een specialist in verband met zijn rug. De doelman van Anderlecht is al meer dan een jaar op de sukkel. Is het advies negatief, dan betekent dat mogelijk het einde van Boeckx’ carrière. Sowieso is Boeckx niet langer eerste keuze bij Anderlecht, hij focust zich al een paar maanden op een functie als (keepers-) trainer. Nog bij RSCA zou de liesblessure van Saelemaekers meevallen. Colassin incasseerde dan weer een tik op de enkel tegen Cercle, het valt af te wachten hoe ernstig dat is. (PJC)

Geen Rezaei tegen Club

Zijn contractsituatie laat het niet toe. Kaveh Rezaei (27) mag morgenavond niet tegen Club Brugge spelen. De gehuurde spits van Charleroi wordt namelijk nog voor een deel betaald door blauw-zwart, waardoor hij - volgens de letter van het nieuwe reglement - niet tegen zijn werkgever mag uitkomen. Alleen uitgeleende spelers die hun loon voor de volle honderd procent van hun nieuwe club krijgen, mogen in actie komen tegen hun moederclub.

Rezaei - met 8 goals in 16 competitieduels van groot belang voor Charleroi - kon bij Club nooit doorbreken. Zijn transfersom van 5 miljoen euro (een record destijds) woog te zwaar. (NP)

Football Talk Belgische selectie EK futsal bekend

Bondscoach ad interim Karim Bachar heeft zijn veertienkoppige selectie bekendgemaakt voor het EK-kwalificatietornooi van deze week in Herentals. Bachar kan geen beroep doen op Ahmed Sababti, met 83 caps een ervaren pion. Hij is al enige tijd geblesseerd. Ook de ervaren Valentin Dujacquier (66 caps, 41 goals) is er niet bij. Bachar: “Dujacquier was geselecteerd, maar haakte voor het begin van de stage geblesseerd af.”

Onze futsallers bereiden hun eerste EK-kwalificatietornooi voor. Ze spelen deze week drie wedstrijden. Woensdag starten ze tegen Armenië, donderdag volgt een duel met Schotland en zaterdag is Montenegro de tegenstander in de slotwedstrijd.

SPELERS

Moustafa Idrissi (Futsal Team Charleroi)

Pietro Benetti (Renolim Borgloon)

Reda Dahbi (Futsal Team Charleroi)

Lucas Diniz Pinheiro (Orchies Pevele FC, FRA)

Abdelhakim Sababti (Real Noorderwijk)

Omar Rahou (Futsal Team Charleroi)

Ibrahim Adnane (Futsal Team Charleroi)

Steven Dillien (FT Antwerpen)

Marvin Ghislandi (FP Halle-Gooik)

Abdelhalim Ettalaki (FT Antwerpen)

Souliemane Ouadi (Toulon FE, FRA)

Rafael Bruno Teixeira (FP Halle-Gooik)

Kenneth Vanderheyden (Renolim Borgloon)