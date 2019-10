Football Talk. Eerste werkdag voor Vercauteren - Tau kampt met enkelblessure - Lloris out tot eind dit jaar De voetbalredactie

07 oktober 2019

Hugo Lloris geblesseerd out tot eind dit jaar

Een zwalpend Tottenham moet doelman Hugo Lloris tot eind dit kalenderjaar missen, dat heeft Frans bondscoach Didier Deschamps bevestigd. De keeper kwam in het duel tegen Brighton lelijk ten val toen hij al blunderend de 1-0 weg in een pijnlijke 3-0-nederlaag. Lloris liep een zware blessure op aan de ligamenten van de elleboog en zal in 2019 dus niet meer in actie komen.

Ex-voorzitter Salvadoraanse voetbalbond levenslang geschorst

Reynaldo Vasquez, de voormalige voorzitter van de Salvadoraanse voetbalbond, wordt door de Wereldvoetbalbond (FIFA) levenslang geschorst wegens corruptie. Eerder werd hij in El Salvador veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar voor fraude met sociale bijdragen. Vasquez is door de FIFA schuldig bevonden aan corruptie in de periode 2009-2015. Naast zijn levenslange schorsing kreeg hij ook een boete van 457.000 euro.

Swinkels (KV Mechelen) riskeert drie speeldagen schorsing

Het parket van de Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft een schorsing van drie speeldagen en een boete van 3.000 euro voorgesteld als minnelijke schikking aan Arjan Swinkels. De Nederlandse verdediger van KV Mechelen pakte op de tiende speeldag in de Jupiler Pro League rechtstreeks rood.

Malinwa ging zaterdag met 0-2 winnen op het veld van Eupen, maar deed dat met tien man. Swinkels werd in de 40e minuut bij 0-0 met rood uitgesloten, nadat hij te laat op de bal was en in de buik van Milicevic had getrapt. Scheidsrechter Nathan Verboomen was onverbiddelijk en stuurde de verdediger van het veld.

Indien KVM het schikkingsvoorstel aanvaardt, mist Swinkels de competitieduels tegen Antwerp (20/10), Waasland-Beveren (27/10) en STVV (30/10). Als Malinwa zich verzet, komt het oordeel over de strafmaat dinsdagnamiddag aan de Geschillencommissie toe.

Pro League maakt kalenders voor JPL, 1B en Croky Cup (1/8ste finales) bekend

De Pro League heeft de kalenders voor de speeldagen 16 tot 22 in de Pro League en 1B vastgelegd. Daarnaast werd ook bepaald wanneer de affiches in de 1/8ste finales van de Croky Cup exact zullen plaatsvinden. Dat zal op 3, 4 en 5 december zijn. Antwerp en Genk openen op 3 december de debatten om 20u45. De speeldagen 23 tot en met 30 van de Jupiler Pro League en van de Proximus League zullen worden bepaald op vrijdag 20 december 2019.

De kalender:

Eerste werkdag voor Vercauteren

Derde keer, beste keer? Frank Vercauteren begint vandaag aan zijn derde passage bij Anderlecht. Hij wordt er hoofdcoach onder speler-manager Vincent Kompany. Vercauteren was al aanwezig op Charleroi, vandaag start zijn job bij RSCA met een overleg met manager Verschueren en Kompany. (PJC)

Vela stelt na hattrick doelpuntenrecord scherper

De Mexicaanse aanvaller Carlos Vela heeft een record beet in de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS. De 30-jarige aanvoerder van Los Angeles FC scoorde een hattrick in de wedstrijd tegen Colorado Rapids (3-1) op de slotspeeldag van de reguliere competitie en brengt zijn totaal dit seizoen zo op 34 doelpunten, een record.

De Mexicaan was vorige week al op gelijke hoogte gekomen met Josef Martinez, die vorig seizoen een record vestigde door 31 keer te scoren voor Atlanta United. De Venezolaan zit dit seizoen aan 27 stuks. Zlatan Ibrahimovic maakte bij LA Galaxy zijn 30ste doelpunt van dit seizoen, maar verloor tegen Houston Dynamo met 4-2.

Vela begon in Europa bij Arsenal, maar kon daar nooit echt doorbreken. Via een hele waaier aan clubs, waarbij Celta de Viga, Osasuna en West Bromwich Albion, kwam hij terecht bij Real Sociedad. Bij de club uit San Sebastian vond hij wel vaak de weg naar doel, waarna hij begin 2018 naar LA trok.

Enkelblessure voor Tau

Pech voor Percy Tau, die nog voor de rust naar de kant moest met een blessure. Vlak voor het tweede Brugse doelpunt incasseerde de Zuid-Afrikaan een trap, waardoor hij slecht neerkwam op de enkel. Afwachten hoe ernstig de blessure is van Tau, die sowieso naar Zuid-Afrika afreist met interlandverplichtingen. Na de interlandbreak verwacht Club zowel Ricca als Mitrovic opnieuw bij de groep. Balanta (spierblessure) moet nog wat langer geduld oefenen. Geen competitiematch volgend weekend en dus last Club Brugge een oefenwedstrijd in. Donderdag speelt blauw-zwart achter gesloten deuren tegen NAC Breda. (TTV)

Bölöni: “Vrees dat we Defour 6 weken kwijt zijn”

Vier wedstrijden en 264 minuten hield hij het vol. Er leek geen vuiltje aan de lucht. Steven Defour vond week na week beter zijn plekje in de elf van Antwerp. Tegen Oostende maakte hij zelfs een eerste keer de 90 minuten vol, maar gisteren moest hij na ongeveer een halfuur voetballen naar de kant. Lamkel Zé gaf het de bank mee, Defour ging erbij zitten. Toen Lamkel Zé de bal over de zijlijn trapte om de wissel te kunnen laten doorgaan, leidde dat zelfs nog tot een collectief opstootje. Defour stapte sakkerend van het veld. Opnieuw een kuitblessure? “Ik ben bang dat we hem een tijdje kwijt zijn”, schuddebolde Laszlo Bölöni. “Ik vrees voor een afwezigheid van een zestal weken, maar het is nu nog te vroeg om er meer over te zeggen. Pas na 48 uur kan de medische staf alle nodige examens doen om te bekijken wat er precies aan de hand is. Dit is jammer. Vooral omdat hij goed in de wedstrijd zat.”

Rode Duivel Lestienne valt uit: “Hoop dat het niet erg is”

Plots ging hij zitten op de grond en trok hij zijn truitje over het hoofd. Maxime Lestienne (27) zat even alleen op de wereld. Net opgeroepen voor de Rode Duivels en dan dit. Achteraf bekeek de flankaanvaller het nuchter. “Iets ervoor voelde ik al een steek”, zei hij. “Op het moment dat ik een sprint trok, schoot er opnieuw iets in. Ik had in het verleden al verschillende blessures, ik hoop dat het niet erg is. Ik ga onderzoeken doen en dan zien we wel wat er gebeurt de komende dagen. Of ik die onderzoeken in Tubeke ga doen? Dat weet ik niet. Ik hoop wel dat ik over twee à drie dagen kan hervatten. Als het tóch erger is en ik moet afzeggen voor de Rode Duivels... (zucht) Dat zou een grote ontgoocheling zijn. Ik was heel fier dat de bondscoach mij erbij pakte, hier heb ik de laatste maanden hard voor gewerkt. Ik was wel wat verrast, ja.” (FDZ)