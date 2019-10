Football Talk. Eerste nederlaag voor Wilmots en Iran - 20 toptalenten maken kans op Golden Boy Award - 3 Club-spelers onzeker voor Moeskroen De voetbalredactie

15 oktober 2019

21u12 1

Eerste nederlaag voor Wilmots en Iran

Marc Wilmots heeft vanavond met Iran zijn eerste nederlaag geleden in de kwalificaties voor het WK 2022. Vijf dagen na de 14-0-zege in Cambodja verloren de manschappen van Wilmots met het kleinste verschil van Bahrein, door een penalty van Al-Hardan in de 65ste minuut. Iran staat met zes punten op de derde plaats in groep C, één punt achter koplopers Irak en Bahrein. De acht groepswinnaars en de beste vier beste tweedes plaatsen zich voor de derde Aziatische kwalificatieronde.

Jonge Duivels sluiten eerste EK-kwalificatieronde af met gelijkspel

De Belgische voetbalploeg voor spelers onder 17 jaar heeft de eerste kwalificatieronde voor het EK 2020 in Estland afgesloten met een puntendeling. In hun derde en laatste wedstrijd in Polen speelden de jonge Duivels, die al geplaatst waren voor de volgende ronde, 2-2 gelijk tegen het gastland.

Alonzo Engwanda (Anderlecht) opende na twintig minuten de score. In de tweede helft verdubbelde aanvoerder Kazeem Olaigbe (Southampton) van op de stip de voorsprong. Meteen daarna lukte de Poolse captain Ariel Mosor de aansluitingstreffer. In de 84e minuut maakte invaller Bartosz Matula gelijk.

Vorige week versloegen de jongens van Bob Browaeys Liechtenstein met 12-0 en Noord-Macedonië met 3-1. Daardoor waren ze, net als Polen dat ook 6 op 6 haalde, al zeker van een ticket voor de eliteronde.

De top twee van de dertien kwalificatiegroepen en de vier beste derdes plaatsen zich voor die eliteronde, die in maart 2020 plaatsvindt. Het EK zelf gaat tussen 21 mei en 6 juni door in Estland met zestien landenteams.

Nu ook in kostuum van Japans merk

Terwijl watchers, supporters en oud-spelers klagen dat de mensen steeds minder de weg naar Stayen vinden omdat het Haspengouws DNA weg is, wordt STVV meer en meer Japans. Nu worden de spelers allemaal in een Japans kledingmerk gestoken, terwijl ze voorheen gekleed werden door een sponsor uit de streek. Aoki Tokyo is de naam van het Japanse kledingmerk dat zich voortaan partner van STVV mag noemen. Ook de staf wordt momenteel een Japans kostuum aangemeten. (FKS)

Twintig toptalenten, maar geen Belgen, maken kans op Golden Boy Award

Twintig spelers zijn genomineerd voor de Golden Boy Award, de onderscheiding voor de beste voetballer onder 21 jaar in Europa. De Italiaanse sportkrant Tuttosport maakte de namen van de kanshebbers voor 2019 (vanaf geboortejaar ‘99) vandaag bekend op zijn website.

De Golden Boy Award wordt sinds 2003 uitgereikt. Een internationale jury van voetbaljournalisten kiest de winnaar. Ronkende namen op de erelijst zijn onder meer Rafael van der Vaart (2003), Wayne Rooney (2004), Lionel Messi (2005), Cesc Fabregas (2006), Sergio Aguëro (2007), Mario Balotelli (2010), Paul Pogba (2013), Raheem Sterling (2014) en Kylian Mbappé (2017).

Vorig jaar won de Nederlander Matthijs de Ligt. Hij maakt opnieuw kans om op 16 december tot laureaat te worden uitgeroepen. Maar de favoriet is de Portugees João Félix. De 19-jarige aanvaller verhuisde deze zomer voor 126 miljoen euro van Benfica naar Atlético Madrid en wordt beschouwd als de opvolger van zijn landgenoot Cristiano Ronaldo.

Ook genomineerd is de piepjonge Ansu Fati, die als 16-jarige al van zich deed spreken bij FC Barcelona. Andere kanshebbers zijn Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Jadon Sancho (Borussia Dortmund) en Vinicius Junior (Real Madrid). Geen enkele Belg haalde de selectie. Dat was in het verleden wel het geval voor onder meer Youri Tielemans, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois, Zakaria Bakkali, Adnan Januzaj, Divock Origi en Jason Denayer.

De genomineerden: Matthijs de Ligt (Juventus), Alphonso Davies (Bayern München), Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Ansu Fati (Barcelona), Phil Foden (Manchester City), Matteo Guendouzi (Arsenal), Erling Haaland (RB Salzburg), Kai Havertz (Bayer Leverkusen), João Félix, (Atlético Madrid), Dejan Joveljic (Eintracht Frankfurt), Moise Kean (Everton), Kang-in Lee (Valencia), Andriy Lunin (Real Valladolid), Donyell Malen (PSV), Mason Mount (Chelsea), Rodrygo Goes (Real Madrid), Jadon Sancho (Borussia Dortmund), Ferrán Torres (Valencia), Vinicius Junior (Real Madrid), Nicolo Zaniolo (Roma)

The 20-man shortlist for the 2019 Golden Boy has been announced 🔥 pic.twitter.com/W2AGMWnsCK B/R Football(@ brfootball) link

Historisch duel tussen twee Korea’s (in leeg stadion) levert geen doelpunten op

Het historisch WK-kwalificatieduel tussen Noord- en Zuid-Korea is op 0-0 geëindigd. Beide buurlanden stonden voor het eerst in 29 jaar tegenover elkaar in Pyongyang. De wedstrijd ging door in een leeg stadion.

De match was niet te zien op televisie. Zuid-Koreaanse supporters en journalisten waren niet toegelaten. Volgens de Zuid-Afrikaanse bond waren echter ook geen thuissupporters te zien in het Kim Il Sung-stadion in de Noord-Koreaanse hoofdstad. Beide landen zijn officieel nog altijd in oorlog met elkaar, sinds de Koreaanse Oorlog (1950-53).

Zowel Noord- als Zuid-Korea tellen 7 op 9 na drie speeldagen in groep H van de tweede Aziatische kwalificatieronde voor Qatar 2022. Daarna volgen Turkmenistan (3 ptn), Libanon (3 ptn uit 2 matchen) en Sri Lanka (0). Alleen de groepswinnaar stoot door naar de volgende kwalificatieronde. Op 4 juni ontmoeten beide Korea’s elkaar opnieuw in Zuid-Korea.

Tau, Mitrovic en Ricca onzeker voor Moeskroen

Pas vandaag weet Club Brugge hoe het gesteld is met Percy Tau, die met een enkelblessure uitviel tegen AA Gent. De aanvaller trok vorige week met interlandverplichtingen naar Zuid-Afrika, waar hij niet in actie kwam. Straks moet blijken of Tau de trainingen kan hervatten of niet. Net als Tau zijn ook Fede Ricca en Matej Mitrovic onzeker voor de trip naar Moeskroen. Het duo traint individueel. Balanta (spierblessure) ten slotte moet nog wat geduld oefenen. (TTV)

Van Damme langer bij Mechelen

KV Mechelen heeft het contract van Joachim Van Damme (28) opengebroken tot 2023. Dat heeft Malinwa vandaag bekendgemaakt.

De middenvelder is sinds vorig seizoen bezig aan zijn tweede passage bij de Mechelaars, waarmee hij vorig jaar de promotie naar 1A vierde. Eerder stond Van Damme van 2012 tot 2016 op de loonlijst bij KV Mechelen. Hij testte op 16 januari 2016 positief op cocaïne na de competitiewedstrijd tegen Westerlo. Van Damme kreeg van het Vlaams Doping Tribunaal een schorsing van twee jaar, waarop hij door Malinwa aan de kant werd gezet. Vervolgens speelde Van Damme bijna anderhalf jaar voor Waasland-Beveren.

Gehinderd door een blessure aan de quadriceps kwam Van Damme dit seizoen in vijf competitiewedstrijden in actie.

✍ Joachim tekent bij tot 2023. 👏



MEER | https://t.co/X9ztTMUPck pic.twitter.com/h3ANlVAhat KV Mechelen(@ kvmechelen) link

Publiek in Nederlandse stadions krijgt uitleg van VAR

Het publiek in de stadions van de Nederlandse eredivisieclubs wordt voortaan bij inmenging van de VAR geïnformeerd over de reden van de ingreep. De KNVB maakte bekend dat op de videoschermen in de stadions uitleg komt van de videoarbitrage, zodat ook voor het publiek duidelijk is waarom het spel stil ligt. Op de schermen verschijnen dan teksten als “check mogelijk hands” of “doelpunt afgekeurd - buitenspel”.

Tijdens de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tussen Ajax en PSV, aan het begin van dit seizoen, werd dit als proef al gedaan in de Johan Cruijff ArenA. De eredivisieclubs hebben nu met de KNVB afgesproken dat vanaf de komende speeldag in alle stadions waarin dat mogelijk is de VAR-communicatie op de videoschermen verschijnt. Alleen FC Emmen, Fortuna Sittard en RKC Waalwijk beschikken nog niet over geschikte videoschermen in hun thuishavens.

Limbombe even in lappenmand

Standard vreest dat Anthony Limbombe een paar weken onbeschikbaar zal zijn. De flankaanvaller blesseerde zich eind vorige week in het oefenduel tegen STVV. Hij onderging de afgelopen dagen al een paar onderzoeken, maar bij de Rouches wil men zeker zijn over de ernst van de blessure. Wellicht is Limbombe een aantal weken out. Vandaag valt in principe het definitieve verdict. Lestienne en Oulare zijn hersteld van hun blessures en hervatten vandaag met de groep. Fai en Raskin (interlands) sloten gisteren aan, Mpoku doet dat vandaag. Laifis, Boljevic, Dragus, Vojvoda, Vanheusden, Cimirot, Carcela en Amallah worden nog later deze week verwacht. (FDZ)

Robert Snodgrass stopt als Schots international

Robert Snodgrass (32) zal niet meer aantreden voor de Schotse nationale ploeg. De middenvelder van West Ham United wil plaatsmaken voor jongere spelers. Dat heeft hij vandaag aangekondigd.

Snodgrass verzamelde vorige week donderdag zijn 28e en laatste cap in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Rusland. Door de 4-0 nederlaag tegen de Russen kwam Schotland niet meer in aanmerking voor rechtstreekse EK-kwalificatie. Begin september maakte Snodgrass in Hampden Park de 90 minuten vol tegen de Rode Duivels, die met 0-4 aan het langste eind trokken. De middenvelder scoorde zeven keer voor zijn land, sinds hij in 2011 zijn debuut vierde tegen Noord-Ierland.

“Bedankt dat ik mijn jeugddroom kon beleven”, verklaart Snodgrass in een persbericht. “Het was zo’n speciaal gevoel het Schotse shirt te dragen sinds mijn zestiende.”

Leterme (KVK) en Cordier (Essevee) alarmeren voor derby

Het potje kookte de jongste jaren vaak over tijdens en na de derby tussen Kortrijk en Zulte Waregem en de vrees is gegrond dat dit zaterdag opnieuw het geval zal zijn. Na de vijf derbyoverwinningen van KVK in één seizoen is de interesse groot nu Essevee in de top zes kampeert. Allicht om rust te prediken, houden - voor het allereerst - de beide CEO’s Leterme en Cordier morgen een gezamenlijke persconferentie. (ESK)

Belgian Homeless Cup wordt Younited Belgium

De Belgian Homeless Cup verandert van naam: Younited Belgium. “De oude naam van onze organisatie gaf weliswaar duidelijk aan rond welke thematiek wij werken (dak- en thuisloosheid), maar kon als stigmatiserend ervaren worden”, zo klinkt het dinsdag in een persbericht.

De Belgian Homeless Cup is intussen aan zijn elfde jaar toe. Naast de naam verandert ook het logo. “Ambiorix blijft ons boegbeeld, in een opgefriste versie. De dapperste aller Belgen staat symbool voor de kracht en moed van onze deelnemers. Onze nieuwe baseline verwoordt de ziel van Younited Belgium: My Team, My Home.”

Younited Belgium is een sociaal-sportieve voetbalcompetitie voor mensen die kampen met dak- of thuisloosheid. Er zijn 28 Younited-teams. Elk team is een samenwerking tussen een voetbalclub en sociale organisaties zoals straathoekwerk, inloop- of ontmoetingshuizen, buurtsport, crisis- en opvangcentra,...

Younited Belgium is de sociale partner van de Pro League. Tijdens de 21e speeldag (26 en 27 december) wordt de Jupiler Pro League voor één weekend de Younited Pro League. Op dat moment spelen alle clubs uit de Pro League met het logo van Younited Belgium op de borst. Deze shirts worden later geveild, en de opbrengst gaat naar Younited Belgium.

Officieel: KVM-bestuurders naar de rechter

Zoals vorige week al aangekondigd in Het Laatste Nieuws trekken de veroordeelde bestuursleden van KV Mechelen Stefaan Vanroy, Olivier Somers en Johan Timmermans naar de rechtbank. Ze willen hun naam zuiveren na de uitspraak van het BAS, dat hen schuldig bevond van matchfixing. Ook Dejan Veljkovic zet dezelfde stap. De bond legde hem een schorsing op van tien jaar, waardoor hij geen makelaar meer kan zijn in België. Dat wil de Servische spijtoptant dus terugdraaien.