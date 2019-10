Football Talk. Eén speeldag schorsing voor Deflandre? - Minder assistenten op de bank van Anderlecht Voetbalredactie

21 oktober 2019

Eén speeldag schorsing dreigt voor assistent-coach Deflandre (Standard)

Het parket van de Belgische Voetbalbond (KBVB) vraagt maandag om Eric Deflandre, de assistent van coach Michel Preud’homme bij Standard Luik, te schorsen voor één wedstrijd en hem een boete van 1.000 euro op te leggen.

Net voorbij het uur in de topper Standard-Genk (1-0) gingen de poppetjes aan het dansen op Sclessin. Na een drieste tackle van Dewaest op de voet van Standard-speler Amallah, kreeg de Genkse aanvoerder een gele kaart. Op de trainersbank van de Rouches had men graag een rode kaart gezien. Maar dat protest werd vooral Deflandre niet in dank afgenomen. De T2 van Standard kreeg zelf rood en mocht van scheidsrechter Laforge de tribunes opzoeken. Trainer Preud’homme kwam net als Dewaest weg met geel.

Voor Deflandres “ongepaste uitlatingen aan het adres van het scheidsrechterkorps” eist het Bondsparket een speeldag schorsing. Als de voormalige Rode Duivel die strafmaat aanvaardt, zit de assistent-trainer zondag niet in de dug-out op het veld van Club Brugge. Als club en coach weigeren, komt de zaak dinsdag voor de Geschillencommissie.

Zulte Waregem betreurt uitspraken Kortrijkse speaker

Zulte Waregem is niet opgezet met de uitspraken van de Kortrijkse speaker tijdens de 2-0 van afgelopen zaterdag in het Guldensporenstadion, zo blijkt uit een communiqué dat Essevee zopas heeft verspreid. “Wekelijks kunnen onze spelers rekenen op hun onvoorwaardelijke steun. Voorafgaand aan de derby onderstreepten beide clubs het belang van sfeerbeleving en veiligheid in het stadion. Essevee wil zijn supporters oprecht bedanken voor hun correcte houding en positieve steun voor, tijdens en na de derby - ondanks de mindere prestatie tussen de lijnen van het team. De Zuid-West-Vlaamse derby - overigens verdiend gewonnen door KVK - werd afgewerkt in uiterst sportieve omstandigheden. Een voorbeeld in de Jupiler Pro League.”

“Tot minuut 90... Wanneer de stadionspeaker van KV Kortrijk het nodig achtte ongepast en op onprofessionele wijze de tegenpartij en zijn supporters uit te dagen. Dit voorval werd door de match delegate van de KBVB gerapporteerd. SV Zulte Waregem keurt elke vorm van uitdagend gedrag af en rekent op eenieders gezond verstand.”

Auditeur adviseert schorsing deel veiligheidsmaatregelen Club-PSG

De auditeur bij de Raad van State heeft maandagmiddag geadviseerd een deel van de veiligheidsmaatregelen voor de Champions League-wedstrijd Club Brugge-Paris Saint-Germain te schorsen. Concreet vindt de auditeur dat de zogenaamde “combi-regeling”, waarbij alle PSG-supporters die de wedstrijd in het stadion willen bijwonen, met de bus vanuit Parijs moeten komen, geschorst moet worden. Burgemeester Dirk De fauw van Brugge had die maatregel bevolen maar enkele supporters van de Parijse voetbalclub waren ertegen naar de Raad van State gestapt. Die Raad van State doet maandagnamiddag uitspraak.

Volgens de auditeur is het de gemeenteraad die dergelijke veiligheidsmaatregelen moet nemen en kan de burgemeester dat enkel in hoogdringende gevallen. “Maar in dit geval zijn er op 3 september al gesprekken geweest om die “combi-regeling in te voeren”, zei de auditeur. “Het is niet duidelijk waarom er dan gewacht is tot 27 september om dit besluit te nemen, noch welke nieuwe informatie er in tussentijd zou verkregen zijn.”

Bovendien lijkt de maatregel niet gebaseerd op enige concrete analyse van het gevaar dat de PSG-supporters zouden vormen voor de openbare orde, aldus nog de auditeur. “Die analyse verwijst voornamelijk naar incidenten die zich in het verleden hebben voorgedaan.”

De auditeur stelde ook vast dat de burgemeester de maatregelen voor de wedstrijd tegen PSG verantwoordde met dezelfde motivering als degene die hij gebruikt had voor de maatregelen naar aanleiding van de wedstrijd tegen Galatasaray. “Het lijkt dus eerder te gaan om een ‘passe-partout’-motivering”, klonk het nog. “Voor de wedstrijd tegen Galatasaray was er ook geen sprake van een ‘combi-regeling’, een onderscheid dat niet naar behoren gemotiveerd wordt.”

Minder assistenten op de bank van Anderlecht

Nieuwe accenten óp het veld onder Vercauteren, maar ook ernaast, op de Anderlecht-bank. Voor de match stonden alle paars-witte assistenten op het veld voor de opwarming. Max De Jong stoomde Van Crombrugge klaar, De Roeck en Ngalula vuurden de basisspelers aan tijdens het positiespelletje, Zetterberg speelde een rondootje met de invallers, en ex-T1 en nu veldtrainer Simon Davies overschouwde het geheel. Rodyse Munienge, de persoonlijke assistent van Kompany die de voorbije weken nadrukkelijk aanwezig was voor en na de wedstrijd, bleef nu aan de zijde van Kompany in de tribunes zitten.

Een paar minuten voor de wedstrijd ging ook Floribert Ngalula naar de tribune. Voor hem was er geen plaats meer op de bank. De Roeck nam plaats naast Vercauteren, naast De Roeck zat Simon Davies en dan vervolgens Zetterberg en De Jong.

Veel hiërarchie moet bij de assistenten evenwel niet gezocht worden. Iedereen had zijn eigen opdracht op de bank en stuurde bij dode momenten bij.

Kompany keek toe vanuit de tribunes, maar kwam wel tijdens de rust en na de match naar de kleedkamers. Naar verluidt sprak hij de spelers toe zoals hij dat ook in het verleden deed. (MJR)

Frankfurt mist Almamy Touré tegen Standard

Eintracht Frankfurt zal het in de twee Europa League-ontmoetingen tegen Standard zonder centrale verdediger Almamy Touré moeten stellen. De 23-jarige Fransman heeft vrijdagavond in de 3-0 competitiezege tegen Bayer Leverkusen een peesblessure in de dij opgelopen. Vandaag bevestigde zijn team dat Touré, die al in de eerste helft werd gewisseld, zo’n vier weken aan de kant staat.

Eintracht Frankfurt speelt donderdag gastheer voor de Rouches op speeldag drie in de groepsfase van de Europa League. Op 7 november treffen beide teams elkaar op speeldag vier in Luik.

Eintracht Frankfurt en Standard haalden allebei 3 op 6 uit hun eerste twee wedstrijden. Arsenal leidt met 6 op 6. Het Portugese Vitoria Guimaraes heeft nog geen punten. De top twee stoot door.

Sloveen Vincic fluit Racing Genk-Liverpool

De Sloveen Slavko Vincic is woensdagavond (om 21u00) de scheidsrechter bij het Champions League-treffen tussen Racing Genk en Liverpool. Vincic zal in de Luminus Arena - in de Champions League KRC Genk Arena genaamd - bijgestaan worden door zijn landgenoten Tomaz Klancnik en Andraz Kovacic. Rade Obrenovic is de vierde ref. De videoscheidsrechter in de Luminus Arena wordt de Italiaan Paolo Valeri. Hij zal ondersteund worden door een vijfde Sloveen, Jure Praprotnik.

Vincic is geen onbekende voor de Belgische ploegen in Europa. Vorige maand floot hij nog Club Brugge-Galatasaray (0-0) op de openingsspeeldag van het kampioenenbal. In een verder verleden floot hij ook al eens Anderlecht, in december 2015 in de groepsfase van de Europa League tegen Qarabag (2-1 zege).

Racing Genk begon de derde Champions League-campage uit zijn clubgeschiedenis met 1/6. Na een zeer teleurstellende 6-2 nederlaag op de openingsspeeldag bij Salzburg konden de Limburgers twee weken geleden, thuis tegen Napoli, de rug rechten met een 0-0 gelijkspel. Liverpool verloor zijn eerste groepsduel met 2-0 bij Napoli om nadien thuis met 4-3 te winnen van Salzburg.

Sancho krijgt monsterboete na late terugkeer van interlandverplichtingen

Borussia Dortmund heeft aanvaller Jadon Sancho een monsterboete van liefst 100.000 euro opgelegd, omdat hij te laat terugkeerde na interlands met Engeland vorige week. Dat berichtte het Duitse dagblad Bild. De negentienjarige Sancho werd door coach Lucien Favre ook uit de selectie gelaten voor de topper van afgelopen zaterdag, thuis tegen leider Borussia Mönchengladbach (1-0). Dortmund wilde maandag geen commentaar geven op de hoogte van de boete.

“Jadon is snel opgegroeid en tast zo af en toe nog eens de grenzen van het toelaatbare af”, reageerde sportief directeur Michael Zorc bij tv-zender Sky. “Dan komen wij in beeld om die grenzen opnieuw duidelijk af te bakenen.” Zorc bevestigde ook nog dat zijn interne schorsing maar voor één duel gold. “Wij verwachten dat hij woensdag op bezoek bij Inter Milaan opnieuw zal spelen.”

Sancho maakte in de zomer van 2017 de overstap van de jeugd van Manchester City naar Borussia Dortmund. In Duitsland ontpopte hij zich al snel tot een revelatie. Hij kwam bij Dortmund tot dusver tot achttien goals en dertig assists in 66 officiële duels. Sancho speelde intussen ook al tien interlands (twee goals) voor Engeland.

Menno Koch (Eupen) riskeert drie speeldagen schorsing

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft drie speeldagen en 3.000 euro boete gevorderd tegen Menno Koch van KAS Eupen, wegens de rode kaart van de Nederlandse verdediger op de elfde speeldag van de Jupiler Pro League.

In de slotminuten van de competitiematch op bezoek bij KV Oostende stuurde scheidsrechter Dierick de ingevallen Koch prompt met rood van het veld. Slechts enkele minuten na zijn invalbeurt pakte de Nederlander uit met een drieste tackle met gestrekt been richting Sakala. Koch leek zijn tegenstrever nog net te ontwijken, maar werd wel rechtstreeks uitgesloten. Eupen hield met een man minder de 2-3 voorsprong vast aan de kust.

Volgens het Bondsparket maakte de verdediger van de Oostkantonners een “brutale fout die de fysieke integriteit van de tegenstander in gevaar kon brengen” en verwijst naar de indicatieve tabel om drie speeldagen schorsing te vorderen. Indien Eupen die strafmaat aanvaardt, mist Koch de duels tegen Anderlecht (25/10), Kortrijk (29/10) en Genk (2/11).

Georgi Dermendzhiev wordt nieuwe bondscoach van Bulgarije

Georgi Dermendzhiev wordt de nieuwe bondscoach van Bulgarije. Dat melden Bulgaarse media. De voormalige trainer van Ludogorets en Levski Sofia wordt de opvolger van Krassimir Balakov, die vorige week werd ontslagen.

De 64-jarige Dermendzhiev ondertekent naar verwachting dinsdag een contract. “We hebben nog een paar dingen op te ruimen”, zei de coach naar aanleiding van zijn aanstelling. Daarmee doelde hij de de zwarte periode die het Bulgaarse voetbal doormaakt. Bij het EK-kwalificatieduel Bulgarije-Engeland (0-6) legde de scheidsrechter het duel tweemaal stil toen er apengeluiden vanaf de tribunes klonken. Sommige Bulgaarse fans brachten ook de Hitlergroet. De ontslagen Balakov raakte in opspraak omdat hij aanvankelijk had verklaard dat het hem niet was opgevallen dat donkere spelers van Engeland racistisch werden bejegend door Bulgaarse fans. Hij bood later alsnog Engeland zijn excuses aan.

De Bulgaarse politie arresteerde twaalf verdachten en de UEFA heeft een onderzoek ingesteld naar het gedrag van de fans. Met 3 op 21 bengelt Bulgarije op de vijfde en laatste plaats in EK-kwalificatiepoule A. Op 17 november ontvangen de Bulgaren Tsjechië, nummer twee na Engeland.

McBurnie (Sheffield United) moet zich verantwoorden voor dronken rit

De Schotse aanvaller Oliver McBurnie is donderdagnacht bij een verkeerscontrole betrapt op dronken rijden. Volgens de BBC legde de 23-jarige speler van Sheffield United een positieve ademtest af toen de politie hem in de vroege uurtjes van vrijdagmorgen tegenhield in Leeds. Op 6 november moet McBurnie zich voor de rechter in Leeds verantwoorden.

De aanvaller werd deze zomer voor 19 miljoen euro door Sheffield weggehaald bij Swansea. Daarmee werd hij de duurste aankoop in de clubgeschiedenis van The Blades, die promoveerden naar de Premier League. Dit seizoen vond McBurnie in acht competitiewedstrijden nog maar een keer de weg naar de netten. Door een knieblessure stond hij de voorbije weken aan de kant. Mogelijk maakt hij maandagavond zijn wederoptreden in de thuismatch tegen Arsenal.

Ibrahimovic stoot met LA Galaxy door in play-offs MLS

Zlatan Ibrahimovic heeft zich met LA Galaxy verzekerd van een plek in de halve finales van de Western Conference in de Major League Soccer (MLS). Galaxy won met 1-2 bij Minnesota United en daardoor mag het team zich opmaken voor de stadsderby tegen Los Angeles FC.

Ibrahimovic kwam niet tot scoren, maar hij had wel een aandeel in de 0-1. Zelf raakte hij de bal in kansrijke positie niet goed, waarna Sebastian Lletget in tweede instantie wel raak schoot. Jonathan Dos Santos nam de 0-2 voor zijn rekening, Jan Gregus milderde vlak voor tijd namens Minnesota. Alle doelpunten vielen in de laatste twintig minuten.

De twee clubs uit LA gaan strijden om een plek in de eindstrijd van de Western Conference. Het is voor het eerst dat El Trafico, zoals de Derby van LA heet, in de play-offs plaatsvindt. In de Eastern Conference stootte Laurent Ciman zaterdag al door met zijn team Toronto FC. In de halve finales wacht New York City FC.

Londense politie arresteert duo na racistisch incident in bekerduel

De politie van Londen heeft twee mannen opgepakt op verdenking van racisme. De twee zouden afgelopen zaterdag over de schreef zijn gegaan tijdens de kwalificatiewedstrijd voor de FA Cup tussen Haringey Borough en Yeovil Town. Die partij werd stopgezet nadat de doelman van Haringey het slachtoffer werd van grove beledigingen uit het publiek.

Tijdens de wedstrijd viseerden supporters van het bezoekende Yeovil Town de Kameroense doelman Valery Douglas Pajetat. Die kreeg voorwerpen naar zich geworpen en werd bespuwd en beledigd. De spelers van Haringey besloten daarom na 64 minuten van het veld te stappen. De politie besliste na het incident een onderzoek op te starten en dat leidde tot de arrestatie van twee mannen, 23 en 26 jaar oud, in Chard en Yeovil.

Minder dan een week geleden was er ook al heel wat opschudding na wangedrag van Bulgaarse supporters in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Engeland. Ook hier trad de politie achteraf op en arresteerde meerdere personen. Tevens besloten de bondsvoorzitter en de bondscoach Krasimir Balakov op te stappen.

Servië bekampt Luxemburg zonder fans na incidentrijk thuisduel met Portugal

Servië moet de eerstvolgende thuiswedstrijd in de EK-kwalificatie tegen Luxemburg, op 14 november, zonder publiek afwerken. De tuchtcommissie van de Europese voetbalbond UEFA heeft de Servische voetbalbond maandag gestraft na racistisch gedrag van de supporters tijdens het thuisduel met Portugal op 7 september (2-4).

Als de Servische fans binnen het jaar opnieuw in de fout gaan, volgt dezelfde sanctie. Voor andere misdragingen van de Servische supporters bij de thuiswedstrijd tegen Portugal moet de Servische voetbalbond een boete betalen van ruim 33.000 euro. Tijdens het duel werd er onder meer vuurwerk afgestoken. Ook kwamen er Servische toeschouwers het veld op.

Oekraïne voert groep B aan met negentien punten en is al zeker van een plaats op het EK volgend jaar. Portugal (11 ptn) en Servië (10 ptn) bikkelen om het tweede ticket.