Football Talk. Edmilson grote held in Qatar - Standard moet Bastien 6-8 weken missen - Vanheusden in voorselectie Rode Duivels Voetbalredactie

21 augustus 2020

Edmilson trapt Al Duhail naar Qatarese titel

Junior Edmilson is de grote held van Al Duhail. De 26-jarige flankaanvaller trapte zijn team op de slotspeeldag naar de titel in Qatar. Al Duhail, dat dankzij een goal van Edmilson met 1-0 won van Al Ahli, heeft in de eindstand slechts één punt voorsprong op Al Rayyan. Edmilson verlengde onlangs zijn contract tot medio 2024 bij Al Duhail, maar Club Brugge heeft het dossier nog niet opgegeven.

Ook Monaco heeft besmette speler

Bij Monaco heeft één speler het coronavirus opgelopen. Dat deelde de club van Nacer Chadli vandaag mee. Eerder op de dag maakte Nice bekend dat twee spelers van die club positief testten.

Monaco ontvangt zondag Reims voor de eerste speeldag in de Ligue 1, Nice neemt het tegen Lens op. Vanaf vier positieve gevallen kan een wedstrijd in de Ligue 1 verplaatst worden. Dat gebeurde al met Olympique Marseille - Saint-Etienne, de wedstrijd die vrijdag het seizoen had moeten openen, nadat bij Marseille vier besmettingen werden vastgesteld.

Standbeeld Johan Cruijff onthuld: “Mijn vader zou super trots zijn”

Ajax heeft het standbeeld van Johan Cruijff onthuld bij de hoofdingang van de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Eigenlijk zou het beeld op 24 april, de geboortedag van Cruijff, onthuld worden. Door de uitbraak van het coronavirus werd dat echter uitgesteld.

“Wat een mooi moment om hier te staan. Ik sta hier namens ambassadeur van de Johan Cruijff Foundation en de familie”, sprak Frank Rijkaard, alvorens hij het standbeeld onthulde. “Door dit standbeeld wordt het nog duidelijker: dít is de Johan Cruijff Arena. Voor Johan, de man die een heel grote bijdrage heeft geleverd aan de club en het Nederlandse voetbal”, aldus Rijkaard, alvorens hij het standbeeld van Cruijff onthulde.

Jordi Cruijff, de zoon van Johan, was zelf niet aanwezig, maar had wel een videoboodschap voor de fans, die zich hebben ingezet voor het standbeeld. “Een heel grote eer. Met name omdat het uit het hart van de supporters komt. Ik denk dat mijn vader super trots op jullie als supporters zou zijn. Hij heeft altijd van jullie gehouden. Een standbeeld is voor altijd. Geweldig, emotioneel en een heel grote eer.” Johan Cruijff overleed op 24 maart 2016.

Sankhon (STVV) twee speeldagen geschorst na charge op Doku

Ibrahima Sannkhon zal de komende twee wedstrijden niet in actie komen voor STVV. Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vorderde vier speeldagen schorsing (waarvan twee effectief) en 4.000 euro boete (waarvan 2.000 effectief) voor de tackle op Anderlecht-speler Jérémy Doku. De Kanaries vechten die straf niet aan.

Sankhon kreeg zondag op bezoek bij RSCA in het begin van de tweede helft een rode kaart wegens een directe trap op de enkel van Doku, uitgevoerd langs achter. Na tussenkomst van de VAR wijzigde ref Visser zijn initieel gele kaart naar een rode. Het Bondsparket deed naar aanleiding van de brutale overtreding een voorstel waarin STVV zich kon vinden.

De centrale verdediger mist zo komende maandag thuis tegen Oostende de derde speeldag in 1A. Ook de verplaatsing naar Eupen (29 augustus) gaat aan Sankhons neus voorbij. Het STVV van Kevin Muscat opende de competitie met 3 op 6.

Vanheusden in voorselectie Rode Duivels

Standard-verdediger Zinho Vanheusden (21) zit voor het eerst in de voorselectie van de Rode Duivels. Door het voetbalpensioen van Vincent Kompany zoekt bondscoach Roberto Martinez naar extra opties achterin. Vanheusden kan als rechtsvoetige centrale verdediger op termijn een oplossing bieden voor die positie. Bij de U21 speelde hij negen wedstrijden en scoorde hij twee keer. De Rode Duivels spelen op 5 september (in Denemarken) en 8 september (thuis tegen IJsland) hun eerste twee wedstrijden in groep B van de Nations League. Dinsdag maakt de bondscoach z’n definitieve selectie bekend.

Twee coronagevallen bij Nice

Ligue 1-club OGC Nice kampt in zijn spelersgroep met twee coronabesmettingen. Dat bevestigde coach Patrick Vieira op zijn persconferentie, twee dagen voor de hervatting van de Ligue 1 tegen promovendus Lens. De positieve testen kwamen gisteren aan het licht, vandaag trainde het duo al niet meer mee. De spelers werden in isolatie geplaatst en staan in direct contact met de clubdokter.

Een wedstrijd in de Ligue 1 kan vanaf vier positieve gevallen verplaatst worden. Nice werd tot nu gespaard van coronabesmettingen sinds de hervatting van de trainingen op 15 juni.

Bastien (Standard) zes tot acht weken buiten strijd

Standard heeft bekendgemaakt dat het Samuel Bastien de komende zes tot acht weken zal moeten missen. Bastien verliet afgelopen maandag het veld van Waasland-Beveren met een blessure.

“De laatste dagen werden er verschillende onderzoeken uitgevoerd en die bevestigden dat onze middenvelder spijtig genoeg een blessure heeft opgelopen aan zijn hamstrings”, preciseerde Standard op haar website.

De 23-jarige Bastien scoorde op de openingsspeeldag het enige doelpunt in de partij tegen Cercle Brugge (1-0-zege). Standard neemt het zondag (om 13.30 uur) op de derde speeldag op tegen Racing Genk.

Nog geen Mrabti in selectie Malinwa

Nog geen Kerim Mrabti (26) in de selectie van KV Mechelen. Coach Wouter Vrancken acht de Zweedse nieuwkomer “fysiek nog niet klaar” om een wedstrijd te spelen. Hoewel hij de voorbije weken mee trainde bij Djurgardens in zijn thuisland heeft hij toch nog een conditionele achterstand. “Dat geeft hij ook zelf aan”, aldus Vrancken. Marian Shved, die andere aanwinst, zit wel in de selectie.

Larsson assistent van Koeman

De Zweed Henrik Larsson wordt de assistent van Ronald Koeman bij Barcelona. Hij vervoegt samen met ex-Hoffenheimtrainer Alfred Schreuder de technische staf. Koeman en Larsson speelden samen bij Feyenoord tussen 1995 en 1997. Larsson kwam in 2004 via Celtic bij Barça. Hij speelde er twee seizoenen en scoorde 22 keer in 62 wedstrijden. Met Barcelona won hij een Champions League, twee keer La Liga en een Spaanse Super Cup.

Schreuder y Larsson se incorporan al staff técnico de Koeman 💪🔵🔴 FC Barcelona(@ FCBarcelona_es) link

Sevilla vanavond zonder topschutter Ocampos?

Sevilla-aanvaller Lucas Ocampos is nog altijd een twijfelgeval voor de finale van de Europa League van vrijdag tegen Internazionale. Dat heeft trainer Julen Lopetegui een dag voor de finale in Keulen laten weten.

De 26-jarige Argentijn moest in de halve finale tegen Manchester United geblesseerd van het veld. De topscorer van Sevilla heeft last van zijn dijbeen. Volgens Lopetegui heeft Ocampos nog tijd, maar hij zei ook dat ‘alle spelers 100 procent moeten zijn voor de finale’. “Inter heeft geweldige spelers. Zij zijn in staat om in het laatste halfuur aan te vallen”, aldus de coach. “Wij moeten proberen op ons sterkst te zijn en toeslaan als het zwaar wordt.”

Volg de finale van de Europa League vanavond hier LIVE.

Spezia promoveert voor het eerst naar Serie A, brilscore in heenmatch Spaanse promotiefinale

Spezia Calcio komt volgend seizoen voor het eerst in zijn bestaan uit in de Serie A. Het team dwong donderdag de promotie af in de return van de barragewedstrijd tegen Frosinone.

Frosinone, met ex-international Alessandro Nesta als trainer, won de partij op het veld van Spezia met 0-1. Maar dat volstond niet om te stijgen, Frosinone had immers een zege met twee doelpunten verschil nodig. Spezia had de heenwedstrijd met 0-1 gewonnen, maar promoveert omdat het hoger eindigde in de Serie B (derde tegen achtste).

Spezia Calcio vervoegt komend seizoen in de Serie A als stijger Benevento en Crotone, die rechtstreeks stegen na hun eerste twee plaatsen in de stand. Lecce, Brescia en SPAL zakken uit de Serie A. Het nieuwe seizoen in de Italiaanse hoogste klasse start normaal op 19 september.

In Spanje hebben Elche en Girona donderdagavond 0-0 gelijkgespeeld in de heenwedstrijd van de promotiefinale in de Spaanse tweede klasse. De terugwedstrijd in Girona is voor komende zondag. De winnaar stijgt samen met Huesca en Cadiz komend seizoen naar La Liga.