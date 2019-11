Football Talk. Eden Hazard, De Bruyne en Vertonghen genomineerd voor Team van het Jaar van UEFA - Kovac dit seizoen geen hoofdcoach meer De voetbalredactie

26 november 2019

15u00 1

Drie Belgen genomineerd voor Team van het Jaar van UEFA

De UEFA heeft de vijftig genomineerden bekendgemaakt die kans maken op een stekje in haar Team van het Jaar. Drie Belgen maken deel uit van de ruime voorselectie: Eden Hazard, Kevin De Bruyne en Jan Vertonghen. Hazard, in het voorjaar met Chelsea nog winnaar van de Europa League, krijgt voorin loodzware concurrentie van toppers als Messi, Ronaldo, Salah, Mbappé en Lewandowski. De Bruyne lijkt als middenvelder meer kans te hebben om het Team van het Jaar effectief te halen. Zijn concurrenten zijn onder meer Frenkie de Jong, Angel Di Maria en Hakim Ziyech. Achterin is Jan Vertonghen enigszins verrassend ook genomineerd. Ook hij is, met onder meer Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt bij de genomineerden, geen favoriet om het elftal te halen.

Opvallend is dat Champions League-winnaar Liverpool met tien spelers bijna een heel elftal aflevert. Spanje houdt met zeven spelers slechts nipt Nederland (zes) af qua genomineerden. Tot slot komt weinig verrassend de helft van alle genomineerden uit de Premier League, die vorig voorjaar alle finalisten in de twee Europese bekers leverde.

Vorig jaar haalde enkel Eden Hazard het Team van het Jaar van de UEFA. Twee jaar geleden was die eer voor zowel Hazard als Kevin De Bruyne weggelegd.

Genomineerden:

Doelmannen: Alisson Becker (Bra/Liverpool), Ederson (Bra/Manchester City), Jan Oblak (Sln/Atlético Madrid), André Onana (Kam/Ajax), Marc-André Ter Stegen (Dui/Barcelona)

Verdedigers: Jordi Alba (Spa/Barcelona), Trent Alexander-Arnold (Eng/Liverpool), César Azpilicueta (Spa/Chelsea), Daley Blind (Ned/Ajax), Matthijs de Ligt (Ned/Ajax-Juventus), José Gimenez (Uru/Atlético Madrid), Joshua Kimmich (Dui/Bayern München), Kalidou Koulibaly (Sen/Napoli), Aymeric Laporte (Fra/Manchester City), Gerard Piqué (Spa/Barcelona), Sergio Ramos (Spa/Real Madrid), Andy Robertson (Sch/Liverpool), Nicolas Tagliafico (Arg/Ajax), Virgil van Dijk (Ned/Liverpool), Jan Vertonghen (BEL/Tottenham)

Middenvelders: Thiago Alcantara (Spa/Barcelona), Kevin De Bruyne (BEL/Manchester City), Frenkie de Jong (Ned/Ajax-Barcelona), Angel Di Maria (Arg/PSG), Fabinho (Bra/Liverpool), Bruno Fernandes (Por/Sporting Lissabon), Jordan Henderson (Eng/Liverpool), Jorginho (Ita/Chelsea), N'Golo Kanté (Fra/Chelsea), Fabian Ruiz (Spa/Napoli), David Silva (Spa/Manchester City), Bernardo Silva (Por/Manchester City), Donny van de Beek (Ned/Ajax), Georginio Wijnaldum (Ned/Liverpool), Hakim Ziyech (Mar/Ajax)

Aanvallers: Sergio Agüero (Arg/Manchester City), Pierre-Emerick Aubameyang (Gab/Arsenal), Roberto Firmino (Bra/Liverpool), Serge Gnabry (Dui/Bayern München), Eden Hazard (BEL/Chelsea-Real Madrid), Harry Kane (Eng/Tottenham), Robert Lewandowski (Pol/Bayern München), Sadio Mané (Sen/Liverpool), Kylian Mbappé (Fra/PSG), Lionel Messi (Arg/Barcelona), Cristiano Ronaldo (Por/Juventus), Mohamed Salah (Egy/Liverpool), Heung-Min Son (ZKo/Tottenham), Raheem Sterling (Eng/Manchester City), Dusan Tadic (Ser/Ajax)

De Ligt en Ronaldo speelklaar bij Juventus

Matthijs de Ligt en Cristiano Ronaldo kunnen vanavond aantreden voor Juventus in het thuisduel tegen Atletico Madrid op de vijfde speeldag van de groepsfase in de Champions League. Trainer Maurizio Sarri heeft beide spelers opgenomen in zijn selectie van twintig spelers, van wie er nog wel twee op de tribunes in Turijn moeten plaatsnemen. De Ligt hield een schouderblessure over aan het uitduel van zaterdag bij Atalanta (1-3), topschutter Ronaldo ontbrak toen vanwege knieklachten. Sarri vertelde gisteren nog dat het onzeker was of beiden konden meedoen tegen Atletico. De trainer van Juventus hoeft in principe ook geen risico’s te nemen, want de Italiaanse kampioen is met tien punten uit vier duels al zeker van een plek in de achtste finales.

Niko Kovac dit seizoen geen hoofdtrainer meer

Niko Kovac werd de voorbije dagen nadrukkelijk in verband gebracht met Hertha Berlijn, het team van Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio, maar ontkende dat vandaag in voetbalmagazine Kicker. De 48-jarige Kroaat bevestigde dit seizoen nergens meer te willen starten als hoofdcoach na zijn ontslag bij Bayern München drie weken geleden. Voorlopig is zijn landgenoot Ante Covic nog T1 in de Duitse hoofdstad. Het hoofd van Covic ligt echter op het kapblok na vier nederlagen op rij en een vijftiende plaats in de Bundesliga. Kovac, die als speler tweemaal (1992-1996 en 2003-2006) uitkwam voor Hertha, werd door de fans aanzien als een mogelijke opvolger. De Kroaat leidde Bayern vorig seizoen in Duitsland naar de dubbel. Dit seizoen werd hij begin november na een reeks tegenvallende resultaten ontslagen.

Zieke Alcacer mist verplaatsing naar ex-club Barcelona

Borussia Dortmund kan woensdagavond tijdens de clash van de vijfde speeldag in groep F van de Champions League, op bezoek bij FC Barcelona, niet rekenen op Paco Alcacer. De Spaanse aanvaller bleef met maagklachten achter in Duitsland. De 26-jarige Alcacer speelde tussen de zomers van 2016 en 2018 voor FC Barcelona. De Catalanen verhuurden hem vorig seizoen aan Dortmund. In februari van dit jaar werd zijn overeenkomst met de Borussen definitief. Ook middenvelders Thomas Delaney (enkel) en Jacob Bruun Larsen (knie) missen de trip door blessures.

Koevermans blijft algemeen directeur Feyenoord

Mark Koevermans heeft een vaste aanstelling gekregen als algemeen directeur van Feyenoord. De 51-jarige Rotterdammer vervulde die functie sinds eind september al op interimbasis, na het vertrek van Jan de Jong. Koevermans werkt sinds 2009 in De Kuip, tot voor kort als commercieel directeur. De Nederlandse oud-tennisprof gaat samen met de nieuwe technisch directeur Frank Arnesen (ex-Anderlecht) en de eveneens net aangestelde financieel directeur Pieter Smorenburg de directie vormen. Daar komt vermoedelijk ook nog een nieuwe commercieel directeur bij.