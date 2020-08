Football Talk. Dybala verkozen tot beste speler Serie A - Publiek bij matchen in Duitsland? De voetbalredactie

04 augustus 2020

17u13 1

Gele kaarten in Champions League en Europa League worden kwijtgescholden na achtste finales

De UEFA heeft aangekondigd dat alle spelers en staf de kwartfinales in de Champions League en Europa League zonder kaarten achter hun naam starten. Oorspronkelijk zouden de kaarten pas na de kwartfinales worden kwijtgescholden. De UEFA speelt hiermee in op de nieuwe situatie, waarin geen heen- en terugwedstrijden meer worden afgewerkt in beide Europese competities. Alle spelers en staf bekomen zo op twee duels van de finale, vanaf de kwartfinales, een blanco strafblad.

Dybala de beste van de Serie A

Paulo Dybala is door de Serie A uitgeroepen tot MVP (beste speler) van het seizoen 2019-2020. De 26-jarige Argentijn was in 33 competitieduels voor kampioen Juventus goed voor elf doelpunten en elf assists. In totaal scoorde de spitsbroeder van Cristiano Ronaldo, die hij opvolgt als laureaat, zeventien keer en deelde veertien assists uit in 45 matchen.

Juventus viel ook in de prijzen met doelman Wojciech Szczesny. De beste verdediger is Stefan de Vrij, ploegmaat van Romelu Lukaku bij Inter Milaan. Daarnaast zijn er vermeldingen voor beste middenvelder Alejandro Gomez (temagenoot van Timothy Castagne bij Atalanta), beste aanvaller Ciro Immobile (Lazio, de topschutter dit seizoen) en grootste belofte Dejan Kulusevski (Parma).



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Botaka zoekt contact met Bossut

Sammy Bossut, de onfortuinlijke doelman van Zulte Waregem die zaterdag in de oefenpartij tegen AA Gent een schedelbreuk en een hersenschudding opliep, verblijft nog op de afdeling intensieve verzorging in het UZ Gent. Zijn toestand is stabiel en de vooruitzichten op volledig herstel zijn gunstig. Er wacht de goalie, die volgende week 35 wordt, een lange revalidatie. Jordan Botaka, de flankspeler van AA Gent die na een stevig, maar onvrijwillig contact aan de basis lag van de vreselijke blessure, probeerde (voorlopig tevergeefs) contact op te nemen met Bossut. (RN/ESK)

Steegen perschef af bij Anderlecht

Brusselse verankering. Het is een aspect waar Anderlecht onder Wouter Vandenhaute en Karel Van Eetvelt zwaar op wil inzetten. In die optiek schakelt RSCA David Steegen in om de contacten met de lokale en gewestelijke partners te optimaliseren. Steegen neemt bijgevolg wel afscheid van zijn rol als perschef, Jan Gatz volgt hem vanaf volgende week op. Gatz, zoon van politicus Sven, werkt momenteel als woordvoerder bij Actiris, de Brusselse arbeidsbemiddelaar. (PJC)

Odoi en Fulham naar Premier League?

Doen ze het opnieuw? Twee jaar geleden promoveerde Fulham naar de Premier League door Aston Villa te kloppen in de finale - ze zakten vorig seizoen meteen terug naar de Championship. Vandaag is Brentford de tegenstander voor Denis Odoi en co.

Het kan een finale worden met een ‘Belgisch’ randje. Bij Fulham staan naast Odoi ook Neeskens Kebano (ex-Charleroi en Racing Genk), Anthony Knockaert (ex-Standard) en Aleksandar Mitrovic (ex-Anderlecht) onder contract. De Servische aanvaller is twijfelachtig. Mocht hij niet spelen, zou dat een serieuze aderlating zijn. Bij Brentford vinden we Henrik Dalsgaard (ex-Zulte Waregem) en Nikos Karelis (ex-Racing Genk) terug. (FDZ)

Publiek bij matchen in Duitsland?

Volgende week maandag komen in Duitsland de ministers van Gezondheid samen om een terugkeer van publiek in de voetbalstadions te bespreken. De Duitse voetballiga heeft een plan/protocol klaar voor wanneer de competitie hervat op 18 september. De clubs uit de eerste en tweede Bundesliga moeten vandaag hun goedkeuring geven over de maatregelen, waaronder een verbod op uitsupporters, alcohol en het openen van staantribunes. Maar het zijn de autoriteiten die uiteindelijk zullen beslissen. (FDZ)

60 amateurclubs uiten hun ongenoegen aan Voetbal Vlaanderen

Nadat bekend geraakte dat er na de onverwachte promotie van Lierse-Kempenzonen een knokpartij in zicht komt rond de vrijgekomen plaats in Eerste Nationale, lijkt de bom in ons nationale amateurvoetbal definitief gebarsten. Meer dan 60 Vlaamse clubs uit Eerste, Tweede en Derde Nationale verenigden zich onder het ‘charter Amateurvoetbal 2020' en vandaag organiseren ze een persconferentie in het stadion van Thes Sport om hun eisenbundel openbaar te maken. De clubs verwijten Voetbal Vlaanderen een te lakse aanpak de voorbije maanden. Ze willen daarom zelf de belangen van onze nationale amateurclubs verdedigen via een werkgroep die de clubs zal vertegenwoordigen. De druppel te veel blijkt het opmerkelijke nieuws dat voor volgend seizoen de beloften van Club Brugge toegang zullen krijgen tot 1B. Dat terwijl nogal wat gegadigde clubs in Eerste Amateur van het voorbije seizoen het moesten afleggen van strenge licentieregels.

Twee specialisten moeten de komende dagen de situatie in het amateurvoetbal ‘ontmijnen’. (DLKB)