Football Talk. Duivels zijn voor derde keer FIFA-team v/h Jaar - Salzburg-goalgetter Haaland jongste Voetballer v/h Jaar ooit in Oostenrijk

18 december 2019

Zeventien clubs beloond voor kwaliteitsvolle communitywerking, primeur voor Eupen

De Pro League heeft deze week zeventien profclubs beloond omwille van hun kwaliteitsvolle communitywerking. Dat is er eentje minder dan vorig jaar. Van de clubs uit de Jupiler Pro League ontvingen enkel STVV en Cercle Brugge het kwaliteitslabel niet. Eupen nam de bekroning voor het eerst in ontvangst.

Het label Pro League+ wordt toegekend aan profclubs die een kwaliteitsvolle communitywerking opzetten, op basis van een beleidsplan met aandacht voor de lokale context, duurzame partnerschappen en waardevolle activiteiten. De Pro League voorziet hiervoor begeleiding, onder meer via een samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Zo kunnen clubs zowel bij de opmaak als de evaluatie van hun beleidsplan ondersteuning genieten van de vakgroep Sport & Society van de VUB.

De evaluatie van de werkingen gebeurde door een jury. Die analyseert de beleidsplannen, werkverslagen en maatschappelijke werking. Van de 24 profclubs behaalden er zeventien het label Pro League+ in 2019. Dat is er eentje minder dan vorig jaar. Behalve STVV en Cercle Brugge in 1A, grepen ook 1B-clubs Lommel, Union, Lokeren, Westerlo en Virton naast het label. KAS Eupen behaalde het label voor de eerste maal, maar 1B-clubs Lokeren en Westerlo vielen ten opzichte van vorig jaar af. In de Proximus League voldoen dus enkel Beerschot, OHL en Roeselare aan de voorwaarden.

De Pro League koppelt financiële middelen aan zijn kwaliteitslabel. Die worden verdeeld op basis van de kwaliteit van hun maatschappelijk beleid. De zeventien geselecteerde clubs ontvingen in 2019 samen 100.000 euro.

Rode Duivels zijn FIFA-team van het Jaar

De Rode Duivels blijven op de nieuwe FIFA-ranking, die donderdag verschijnt, op de eerste plaats. Het is al de twaalfde maal op rij dat België de lijst aanvoert. België houdt wereldkampioen Frankrijk en Brazilië af. De troepen van bondscoach Roberto Martínez kronen zich bovendien tot FIFA-Team van het Jaar. Het land dat op het einde van elk kalenderjaar de eerste plaats inneemt, krijgt die erkenning. Die eer valt België nu al de derde keer te beurt, na 2015 en 2018. De Duivels doen daarmee even goed als Duitsland, en beter dan Argentinië (2 keer) en Frankrijk (1 keer). Alleen Brazilië (12 keer) en Spanje (6 keer) stonden aan het eind van een jaar vaker op kop.

Haaland jongste Voetballer van het Jaar ooit

De Noorse spits Erling Braut Haaland is in Oostenrijk uitgeroepen tot Voetballer van het Jaar. De goalgetter van Red Bull Salzburg is met zijn negentien jaar en bijna vijf maanden de jongste speler ooit in de Oostenrijkse eerste klasse die de trofee krijgt. De imposante Noor trof dit seizoen tot dusver maar liefst 28 keer raak in 22 wedstrijden. In de poules van de Champions League scoorde hij acht doelpunten, waarvan vier tegen RC Genk. Haaland hield in de verkiezing de Oostenrijkers Marcel Sabitzer (RB Leipzig) en David Alaba (Bayern München) achter zich, die in Duitsland voetballen. Het was al van 2010 geleden dat een speler uit de Oostenrijkse hoogste klasse de trofee ontving. Haaland, die op de erelijst Marko Arnautovic opvolgt, is ook de eerste buitenlander sinds 2009 die de prijs op zak steekt.