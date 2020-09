Football Talk. Duitsland behoudt vijf wissels - 5.200 fans voor KV Mechelen tegen Oostende - Ronaldo sukkelt met voet Redactie

03 september 2020

15u31 1

Duitsland behoudt vijf wissels

De Duitse eerste- en tweedeklassers zullen ook komend seizoen vijf keer per wedstrijd mogen wisselen. Dat maakte de Duitse voetballiga (DFL) bekend.

De maatregel (vijf in plaats van drie wissels) werd vorig seizoen ingevoerd om de spelers te sparen gezien de drukke kalender na de coronapauze. Volgens DFL-topman Christian Seifert zal het ook volgend seizoen alle hens aan dek zijn en wordt de regel daarom behouden. “Het seizoen dat half september begint, wordt het meest veeleisende en moeilijkste seizoen in het Duitse professionele voetbal”, verklaarde hij na een videoconferentie met de clubs.

“De organisatie en uitvoering van dit seizoen wordt vele malen moeilijker dan deze van eind vorig seizoen”, onderstreepte hij. De Bundesliga hernam vorig seizoen in mei achter gesloten deuren. Of er komend seizoen toeschouwers welkom zijn, is nog onduidelijk.

Turkse competitie start dan toch zonder publiek

Er zal in de Turkse voetbalcompetitie de komende maanden dan toch zonder toeschouwers worden gespeeld. De Turkse voetbalbond bevestigde dat het eerste deel van het seizoen 2020-2021 voor lege tribunes wordt afgewerkt. Een week geleden had de federatie nog gezegd dat er vanaf oktober wel publiek welkom was, met een maximale bezetting van 30 procent.

Door de coronacrisis werd het vorige seizoen op 19 maart stopgezet. Vanaf 12 juni rolde de bal opnieuw en op 26 juli was het seizoen volgemaakt. Basaksehir kroonde zich tot kampioen voor Trabzonspor en Besiktas. Op 12 september begint het nieuwe seizoen. De coronacijfers gaan in Turkije sinds kort weer omhoog. De voorbije dagen lag het gemiddeld aantal besmettingen op ongeveer 1.500.

KV Mechelen laat 5.200 toeschouwers binnen tegen KV Oostende

Er zullen voor het competitieduel van zaterdag 12 september tussen KV Mechelen en KV Oostende 5.200 abonnees welkom zijn in het AFAS Stadion van Malinwa. De club, het stadsbestuur en de veiligheidsdiensten bereikten daarover een akkoord.

Om de match te kunnen bijwonen, hebben abonnees van KV Mechelen tot zondagmiddag (12u) de tijd om de voorkeur van hun bubbel (max. vijf mensen) door te geven. Als de vraag te groot is, zal de club loten uit de doorgegeven bubbels. De abonnees die uitgeloot zijn, ontvangen hun ticket met bijhorende info in de mailbox.

Enkele vuistregels die gelden, zijn registratieplicht van alle aanwezige supporters (voor contact tracing indien nodig); het verplicht dragen van mondmaskers; stadion opgedeeld in compartimenten van telkens 400 supporters en bubbels van max. vijf personen; aparte circulatieplannen voor elk compartiment.

“De voorbije dagen en weken hebben we verschillende overlegmomenten gehad met de mensen van KV Mechelen, de politie en onze stedelijke veiligheidscel. Op basis van die gesprekken heeft KV Mechelen een robuust plan kunnen voorleggen waar ik als burgemeester groen licht kan op geven. Het is nu aan de club en aan elke individuele supporter om dit plan concreet uit te rollen”, zegt de Mechelse burgemeester Alexander Vandersmissen.

Frank Lagast, CEO van KV Mechelen, vult aan. “Ik ben echt blij dat we met de politie, de stad Mechelen en met burgemeester Alexander Vandersmissen op een constructieve manier een oplossing hebben gevonden om 5.200 toeschouwers veilig in ons AFAS Stadion te ontvangen. Onze club zal alles in het werk stellen om de wedstrijd goed en corona-proof te laten verlopen voor alle aanwezigen. We rekenen op onze trouwe supporters om tijdens deze wedstrijd een basis te leggen voor volgende matchen met publiek en te laten zien aan de buitenwereld dat onze ploeg vurig aanmoedigen kan, met respect voor de strikte maatregelen.”

Het akkoord moet nog worden voorgelegd aan de bevoegde ministers ter goedkeuring.

Ronaldo sukkelt met voet, Sanches geeft forfait voor Kroatië en Zweden

Cristiano Ronaldo heeft donderdag voor de tweede dag op rij niet meegetraind met Portugal, in de voorbereiding op de Nations Leaguewedstrijden tegen Kroatië (zaterdag in Porto) en Zweden (dinsdag in Solna). De Portugese stervoetballer heeft een infectie aan de voet en volgt een antibioticakuur, zo laat zijn federatie weten.

Woensdag had Ronaldo zich al beperkt tot oefeningen in de gymzaal. Middenvelder Renato Sanches sukkelt ook met een (niet nader bepaalde) blessure en mist zeker de komende interlands.

Portugal won vorig jaar de eerste editie van de Nations League na een 1-0 zege tegen Nederland in de finale in Porto.

City Football Group wordt eigenaar van Troyes uit Ligue 2

City Football Group (CFG) heeft de Franse tweedeklasser Troyes overgenomen. CFG wordt hoofdaandeelhouder van Troyes na de overname van de aandelen van de vorige eigenaar, Daniel Masoni.

Door de overname komt Troyes in een netwerk van clubs terecht met als belangrijkste uithangbord de Engelse topper Manchester City. Ook Lommel SK (sinds mei), het Amerikaanse New York City FC, het Australische Melbourne FC, het Japanse Yokohama F. Marinos, het Uruguayaanse Montevideo City Torque, het Spaanse Girona FC, het Chinese Sichuan Jiuniu FC en het Indiase Mumbai City FC zitten in de portefeuille van de City Football Group. De grootste aandeelhouder van de CFG is de Abu Dhabi United Group, het investeringsvehikel van sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan.

Tsjechen Schick en Soucek moeten in quarantaine en spelen niet tegen Slovakije

Aanvaller Patrik Schick (Roma) en middenvelder Tomas Soucek (West Ham) moeten forfait geven voor het Nations Leagueduel in en tegen Slovakije. De Tsjechische spelers zitten preventief in quarantaine.

Het duo testte negatief bij de laatste controle op het coronavirus, maar ze hadden allebei nauw contact met een besmet lid van de technische staf. Ook doelman Ondrej Kolar ontbreekt vrijdag tegen Slovakije op vraag van zijn club Slavia Praag.

Nadat een staflid positief testte, beslisten de Tsjechen het vertrek richting Bratislava met een dag uit te stellen naar vandaag/donderdag. De reis zal ook per bus verlopen en niet zoals eerst voorzien met het vliegtuig, om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden.

Maandag speelt Tsjechië, met Club Brugge-aanvaller Michael Krmencik in de selectie, opnieuw voor de Nations League, dan thuis tegen Schotland.

Gold Cup met Qatar

Qatar mag in 2021 en 2023 als gast deelnemen aan de CONCACAF Gold Cup, het landenkampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en de Caraïben. Qatar, dat in 2022 het WK organiseert, is het tweede Aziatische land dat een uitnodiging voor de Gold Cup krijgt. In 2000 en 2002 was Zuid-Korea erbij op het toernooi. Er nemen zestien landen deel aan de Gold Cup 2021 (10 juli - 1 augustus). Twaalf landen zijn al zeker van een ticket. Mexico is de titelverdediger.

Zin om zelf deel te nemen? Stel nu je team samen op gouden11.be en maak kans op mooie dagprijzen.