Football Talk. Duitse voetbalbond denkt aan bekerfinale voor bijna 1.000 fans - Najar officieel naar MLS

17 juni 2020

Duitse voetbalbond denkt aan finale voor bijna 1.000 fans

Voor Fritz Keller, voorzitter van de Duitse voetbalbond DFB, is het een optie om de finale van de DFB-Pokal met een duizendtal fans in de tribunes af te werken. De eindstrijd, tussen Bayern München en Bayer Leverkusen, staat op 4 juli in het Olympiastadion van Berlijn op het programma.

Fans zijn in Duitsland, bij de hervatting van de Bundesliga, niet welkom in de stadions. Dat was ook zo in de halve finales van de beker, eerder deze maand. Maar volgens Keller bestaat wel degelijk de kans dat een klein aantal fans de finale mag bijwonen.

“Het is de verantwoordelijkheid van de Berlijnse autoriteiten”, zei hij aan de Duitse televisie. “In Berlijn zijn evenementen tot duizend personen toegestaan. Als de Berlijnse senaat dus zegt: ‘Ja het is mogelijk’, dan denk ik dat we het moeten doen.” Gesprekken over het onderwerp zouden al aan de gang zijn. De Berlijnse autoriteiten lieten al verstaan dat er voor een voetbalfinale geen speciale uitzondering gemaakt zal worden. Het aantal van duizend aanwezigen in het stadion is inclusief voetballers, stafleden en ander personeel.

Supportersverenigingen van Bayern München en Leverkusen vroegen de Duitse voetbalbond gisteren nog om de bekerfinale uit te stellen totdat die met publiek gespeeld kan worden. “Een finale zonder publiek zou een klap in het gezicht van de fans zijn”, schreven Club nr. 12 en Nordkurve 12 in een gezamenlijke brief aan bondsvoorzitter Keller.

David Silva doet seizoen bij Manchester City uit

Het contract van David Silva loopt op 30 juni af, maar de Spanjaard zal het seizoen 2019-2020 in de Premier League met Manchester City afwerken. Dat heeft zijn coach Pep Guardiola bevestigd. City trapt vanavond zijn seizoen in de Engelse hoogste afdeling weer op gang. De wedstrijden lagen sinds midden maart stil wegens de coronacrisis. Het seizoen zal normaal tot eind juli duren.

“David zal bij ons blijven tot het einde van het seizoen”, zei Guardiola. “Helaas zal hij zijn laatste duels zonder fans spelen. Ik hoop echter dat de club voor hem een afscheid de naam waardig kan houden, voor de supporters.” De 34-jarige Silva kwam in 2010 bij City terecht. Hij pakte met het team vier Engelse titels en speelde in totaal 424 matchen, waarin hij 74 doelpunten scoorde en 137 assists uitdeelde.

Officieel: Najar keert terug naar MLS en gaat bij Los Angeles FC aan de slag

De transfer van Andy Najar is helemaal rond. De rechtsachter verlaat Anderlecht na zeven seizoenen en gaat in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS) aan de slag bij Los Angeles FC. Najar en zijn nieuwe club deelden een video waarin de flankspeler de uitrusting van LAFC draagt. “Terug naar de MLS. Laten we eraan beginnen”, schreef hij erbij.

Najar streek in 2013 bij RSCA neer, nadat hij overkwam van DC United. In in totaal 164 wedstrijden met de Brusselaars scoorde hij 14 doelpunten en deelde hij 16 assists uit. Hij won met Anderlecht twee Belgische titels (2013-2014 en 2016-2017). Wegens een kruisbandletsel, dat hij in juli vorig jaar opliep, kwam hij dit seizoen niet in actie.

KV Oostende legt enkele oefenpartners vast

De voorbereiding van KV Oostende krijgt steeds meer vorm. Op 11 juli wordt een oefenmatch gespeeld in en tegen KSKV Zwevezele uit tweede amateurklasse. Op 18 juli volgt een oefenpot op het kunstgrasveld van eerste amateurklasser Winkel Sport. Een week later, op 25 juli, speelt KVO tegen Union uit 1B op een nog te bevestigen locatie. Op 4 juli en 1 augustus staan ook oefenmatchen gepland, maar de tegenstander is nog niet bevestigd. (TVA)